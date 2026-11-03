Live TV

Video Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc sistemul social. Cheltuielile s-au înmulțit de douăzeci de ori”

Data actualizării: Data publicării:
Meetings of the parliamentary groups
Lidera AfD, Alice Weidel. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Lidera partidului german de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, a lansat un atac la adresa imigranților români, susținând că aceștia „jefuiesc sistemul social”.  

Weidel a distribuit pe X un documentar despre imigranții români și a dat ca exemplu orașul german Magdeburg, unde cheltuielile cu cetățenii români, potrivit autorului documentarului, ar fi crescut de 20 de ori în ultimii ani.

Documentarul se axează pe consecințele liberei circulații în Uniunea Europeană. A fost realizat de o ziaristă care a vizitat cartiere sărace din mai multe orașe germane, dar și localitățile românești din mediul rural din care provin unii imigranți. 

„Alocații pentru copii, ajutor social de bază, asistență medicală: tot mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social. Numai în Magdeburg, cheltuielile s-au înmulțit de douăzeci de ori, ajungând la 3 milioane de euro pe an. Doar cu AfD se poate produce o schimbare în politica de migrație!”, a scris Alice Weidel pe X.

Comunitatea românească din Germania este estimată la aproximativ 900.000 de oameni, iar mulți dintre ei lucrează în industrie, în agricultură.

Anterior, într-un interviu acordat The Economist, aceasta a declarat că NATO nu a luat în seamă „o problemă” pe care Rusia a subliniat-o de mai multe ori, făcând referire la extinderea Alianței către granița cu țara condusă de Vladimir Putin, și a menționat sistemul de rachete Aegis de la Baza Militară de la Deveselu.

Citește și:

Fără bani pentru Ucraina și cu mai multă putere pentru state: cum ar arăta UE după planurile extremei drepte din Franța și Germania

Extrema dreaptă europeană se împarte în privința lui Putin. De ce unele partide se distanțează de Moscova, iar altele se apropie

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
blana
1
Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz: „Rămânem asumați împreună, după modelul...
blana docuz
2
Cât ar fi costat, de fapt, blana purtată de Sorina Docuz la botezul fiului lui Simonis...
Călin Georgescu, înotând într-un lac în timpul ierni
3
„Călin Georgescu este un ventriloc. O combinație între desene animate și Ion Antonescu”...
Declarații susținute de liderul PSD, Sorin Grindeanu, la sediul PSD, în Bucuresti, 14 octombrie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
4
Grindeanu, despre criticile privind botezul familiei Simonis: „Nu le voi accepta pe cele...
Centru de date Yandex lovit de dronele ucrainene.
5
Măsuri disperate în Rusia, după ce Ucraina a aruncat în aer centrele de date. Decizia...
Un nou divorț de răsunet! Miliardarul român fugit din țară a primit vestea: "Îi doresc multă fericire!"
Digi Sport
Un nou divorț de răsunet! Miliardarul român fugit din țară a primit vestea: "Îi doresc multă fericire!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Dominic Fritz.
Reacție dură a lui Fritz după ce șefa AfD a atacat românii din Germania: „Cine pe cine exploatează, dragă doamnă Weidel?”
Volodimir Zelenski și Friedrich Merz
Zelenski a ajuns la Berlin pentru discuții cu Friedrich Merz, înaintea negocierilor de pace cu Rusia. Anunțul cancelarului german
Wan Gang
Inginerul care a transformat China într-o superputere a mașinilor electrice. Cum a depășit Beijingul industria auto germană
copii germania halloween profimedia-0073350675
Cuie, şuruburi şi ace, descoperite în dulciurile oferite unor copii de Halloween în Germania
barbat telefon iphone apple
Alertă de spionaj în Germania: parlamentari și miniștri, avertizați de Apple că telefoanele lor ar fi putut fi compromise
Recomandările redacţiei
2026-05-14-2526
Ce pățești când superi un om influent dintr-un județ. Cazul localului...
doctor spital
Experiența unui medic român în sistemul medical din SUA: cum ar putea...
ID254742-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Angajații INS au anunțat că vor ieși în stradă pentru plata...
oameni vot sua profimedia-1148047439
Alegeri SUA 2026. S-au deschis secțiile de vot, în scrutinul care va...
Ultimele știri
Moldovenii din diaspora ar putea fi obligați să revină în țară în caz de război. Republica Moldova pregătește noi reguli de mobilizare
Un preot a fost arestat preventiv, după ce a abordat două fete de 13 ani şi le-ar fi cerut să întreţină relaţii sexuale cu el
Un deţinut încarcerat pentru tentativă de viol nu s-a mai întors din permisie. Poliția cere ajutorul populației
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ultimatumul dat de Catherine Zeta-Jones lui Michael Douglas, pe când el avea 5 iubite: "Uneori, lucrurile...
Cancan
Am aflat primii 2 Faimoși de la Survivor 2027: Adi Mutu și..
Fanatik.ro
Lovitura la care speră Rapidul în ianuarie: transfer de 1,5 milioane de euro
editiadedimineata.ro
Donald Trump, Vladimir Putin și Meta, pe lista RSF a „prădătorilor libertății presei” din 2026
Fanatik.ro
Lovitură pentru cluburile din SuperLiga! CFR Cluj, Petrolul și UTA în pericol: „Modificăm legea insolvenței”
Adevărul
Face zilnic 130 de kilometri pentru 80 de copii. Povestea unei directoare care a transformat o școală în...
Digieconomic
Cine moștenește datoriile unei persoane decedate și în ce condiții pot fi obligați moștenitorii să le...
Digi FM
Cornel Dinu, în pragul disperării la 78 de ani. Ce pensie are, de fapt, legenda lui Dinamo și câți bani îi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali a dat lovitura: 37.000.000 €! ”Din două telefoane și o semnătură”
Pro FM
CRBL a șters toate fotografiile cu iubita mai tânără cu 23 de ani. Ce se întâmplă, de fapt, între artist și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Colin Farrell, moment emoționant alături de fiul său diagnosticat cu o boală neurologică rară: "Sunt mândru...
Adevarul
Ce pensionari vor primi taloane de pensie cu cod QR și ce pot face cu ele
Newsweek
Cum a motivat CCR că plafonarea pensiilor militare respectă Constituția? De ce pensia nu crește cu soldele?
Digi FM
Alegeri SUA. Ce sunt "midterms" și de ce sunt atât de importante
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bei ceai foarte fierbinte? Ce au descoperit cercetătorii despre acest obicei și sănătatea inimii
Digi Animal World
Monstrul care a îngrozit Africa! Cântărește 900 de kilograme, a ucis 300 de oameni și a scăpat de toate...
Film Now
Nicolas Cage, evacuat din vila de 10,5 milioane de dolari. A ajuns să locuiască în hoteluri
UTV
Cum arată casa lui Florin Dumitrescu decorată de Crăciun. Surpriza pregătită pentru soția lui, Cristina...