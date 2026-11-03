Lidera partidului german de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, a lansat un atac la adresa imigranților români, susținând că aceștia „jefuiesc sistemul social”.

Weidel a distribuit pe X un documentar despre imigranții români și a dat ca exemplu orașul german Magdeburg, unde cheltuielile cu cetățenii români, potrivit autorului documentarului, ar fi crescut de 20 de ori în ultimii ani.

Documentarul se axează pe consecințele liberei circulații în Uniunea Europeană. A fost realizat de o ziaristă care a vizitat cartiere sărace din mai multe orașe germane, dar și localitățile românești din mediul rural din care provin unii imigranți.

„Alocații pentru copii, ajutor social de bază, asistență medicală: tot mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social. Numai în Magdeburg, cheltuielile s-au înmulțit de douăzeci de ori, ajungând la 3 milioane de euro pe an. Doar cu AfD se poate produce o schimbare în politica de migrație!”, a scris Alice Weidel pe X.

Comunitatea românească din Germania este estimată la aproximativ 900.000 de oameni, iar mulți dintre ei lucrează în industrie, în agricultură.

Anterior, într-un interviu acordat The Economist, aceasta a declarat că NATO nu a luat în seamă „o problemă” pe care Rusia a subliniat-o de mai multe ori, făcând referire la extinderea Alianței către granița cu țara condusă de Vladimir Putin, și a menționat sistemul de rachete Aegis de la Baza Militară de la Deveselu.

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Editor : A.M.G.