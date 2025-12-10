Live TV

Liderii Coaliției Voinței se reunesc joi. Franța: „Va permite să se avanseze în privinţa garanţiilor de securitate”

Data publicării:
Keir Starmer - Volodimir Zelenski - Friederich Merz - Emmanuel Macron
Friedrich Merz, Keir Starmer, Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron. Foto: Profimedia

Joi, 11 decembrie, va avea loc o altă reuniune a liderilor Coaliției Voinței, care reprezintă aliații Ucrainei, a anunțat președinția franceză, relatează Reuters.

Conform președinției franceze, discuțiile vor avea loc prin videoconferință. Coaliția Voinței este condusă în comun de Marea Britanie și Franța. De asemenea, premierul britanic Keir Starmer se va alătura discuției care va avea loc joi după-amiaza, a confirmat Downing Street.

Reuniunea Coaliţiei Voinței de mâine, coprezidată de către Franţa şi Regatul Unit, va permite să se avanseze în privinţa garanţiilor de securitate care să fie oferite Ucrainei şi contribuţiei importante a americanilor”, a anunţat Maud Bregeon, purtătoare de cuvânt a Guvernului francez, conform AFP.

Anunțul vine la o zi după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți că este pregătit să organizeze alegeri în Ucraina și că scrutinul ar putea avea loc în 60-90 de zile, dacă securitatea este garantată. El a cerut sprijinul Statelor Unite și al Uniunii Europene pentru a asigura condițiile necesare în contextul războiului cu Rusia.

Totodată, trimișii președintelui american Donald Trump i-au dat lui Zelenski câteva zile pentru a răspunde la un acord de pace propus, care cere Ucrainei să accepte pierderi teritoriale în schimbul unor garanții de securitate nespecificate din partea SUA.

Amintim că Volodimir Zelenski a fost primit luni, 8 decembrie, la Londra de premierul britanic Keir Starmer. Discuțiile, la care au participat și preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz, au avut loc într-un moment în care liderul de la Casa Albă, Donald Trump, îl acuză că „nu a citit” propunerea sa de soluţionare a conflictului.

