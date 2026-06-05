Macron, după explozia dronei din Constanța: „Puteți conta pe noi”
Explozia dronei maritime din Portul Constanța a generat reacții la cel mai înalt nivel european. Președintele Franței, Emmanuel Macron, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au transmis mesaje de susținere pentru România și au avertizat că incidentele de acest tip arată cât de aproape au ajuns efectele războiului din Ucraina de frontierele Uniunii Europene.
Emmanuel Macron a subliniat că securitatea României reprezintă o prioritate pentru Franța și a amintit că Parisul a răspuns imediat solicitărilor Bucureștiului după declanșarea invaziei ruse în Ucraina.
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„Securitatea întregii Europe și în special securitatea României are o importanță extrem de mare pentru Franța. De aceea, la câteva ore după izbucnirea războiului din Ucraina, am decis, la cererea autorităților române, să trimitem trupele noastre pentru a vă proteja teritoriul. Astăzi suntem națiunea-cadru a ofertei de securitate pentru România și vom face tot ceea ce autoritățile dumneavoastră consideră necesar pentru a proteja suveranitatea terestră și aeriană. Puteți conta pe noi”, a declarat liderul francez.
Von der Leyen: „Amenințare directă pentru țările de la granița noastră de est”
La rândul său, Ursula von der Leyen a afirmat că incidentul din Portul Constanța reprezintă încă un exemplu al efectelor războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și al riscurilor cu care se confruntă statele aflate la granița estică a Uniunii Europene.
„Solidaritate cu România! La o săptămână după ce o dronă s-a prăbușit într-un bloc de locuințe din Galați, o dronă maritimă a ajuns astăzi în portul Constanța. Aceasta este o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei. Aceasta devine din ce în ce mai mult o amenințare directă pentru țările de la granița noastră de est. Solidaritatea noastră cu fiecare stat membru expus acestor amenințări este absolută, iar răspunsul nostru trebuie să fie pe măsura urgenței”, a declarat președinta Comisiei Europene.
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Șefa Executivului european a subliniat că Uniunea Europeană își consolidează capacitățile de apărare pentru a răspunde unor astfel de amenințări.
„Europa investește masiv în capacități anti-drone, apărare aeriană și sisteme de avertizare timpurie. SAFE va contribui la construirea unei Românii mai puternice și a unei Europe mai puternice”, a adăugat Ursula von der Leyen.
Declarațiile celor doi lideri vin după ce o dronă maritimă s-a autodetonat în Portul Constanța. Incidentul nu s-a soldat cu victime, însă a declanșat o amplă intervenție a autorităților, care au evacuat preventiv zona și continuă verificările pentru a stabili dacă mai există și alte dispozitive similare în apropierea litoralului românesc.