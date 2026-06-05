Explozia dronei maritime din Portul Constanța a generat reacții la cel mai înalt nivel în Europa. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a reafirmat angajamentul Parisului pentru securitatea României, în timp ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a descris incidentul drept o consecință directă a războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Kaja Kallas: „Războiul Rusiei se extinde dincolo de Ucraina”

ACTUALIZARE 14.27 Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a transmis un mesaj de solidaritate cu România în urma exploziei unei drone în Portul Constanța, subliniind că războiul declanșat de Rusia în Ucraina are efecte tot mai vizibile pe teritoriul Uniunii Europene.

Oficialul european a declarat că a discutat cu ministrul român de Externe, Oana Țoiu, și a reafirmat sprijinul Uniunii Europene pentru România în contextul incidentului.

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„Explozia unei drone în portul Constanța demonstrează că războiul purtat de Rusia se extinde tot mai mult pe teritoriul UE. Am discutat cu ministrul de externe Oana Țoiu despre evenimentele de astăzi și am exprimat solidaritatea deplină a UE cu România. Responsabilitatea finală pentru cele întâmplate îi revine în totalitate Rusiei. Așa cum i-a spus ieri președintele Zelenski lui Putin într-o scrisoare deschisă: Moscova poate pune capăt acestui război în orice moment. Săptămâna viitoare, miniștrii apărării din UE vor discuta despre modalitățile de a intensifica sprijinul acordat Ucrainei și de a spori capacitatea de apărare a UE”, a declarat Kallas.

Costa: „Al treilea incident de securitate major din România din ultimele săptămâni”

ACTUALIZARE 14.22 Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a transmis un mesaj de solidaritate cu România în urma exploziei unei drone în Portul Constanța, incident care a avut loc în cursul dimineții.

Oficialul european a subliniat că acest caz se înscrie într-un context mai amplu de tensiuni de securitate în regiune și a catalogat situația drept parte a efectelor generate de războiul din Ucraina.

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„Solidaritate și sprijin deplin pentru România în urma exploziei unei drone în portul Constanța, în această dimineață. Acesta este al treilea incident de securitate major din România din ultimele săptămâni. Aceste incidente sunt o consecință directă a războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. UE condamnă încălcările repetate ale spațiului aerian al statelor membre și își reafirmă angajamentul ferm față de securitatea tuturor statelor membre”, a declarat Antonio Costa.

Rusia se delimitează: Drona este ucraineană

ACTUALIZARE 14.02 Ambasada Rusiei la București a transmis un comunicat din presă în care susține că drona navală care a explodat în Portul Constanța este una ucraineană și afirmă că „orice încercări de a asocia, direct sau indirect, aceste drone cu Rusia și de a atribui acesteia responsabilitatea pentru incidentul respectiv sunt lipsite de orice temei”. Nicușor Dan a declarat anterior că incidentul este o consecință a războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Detalii aici.

Știrea inițială

Macron, după explozia dronei din Constanța: „Puteți conta pe noi” Explozia dronei maritime din Portul Constanța a generat reacții la cel mai înalt nivel european. Președintele Franței, Emmanuel Macron, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au transmis mesaje de susținere pentru România și au avertizat că incidentele de acest tip arată cât de aproape au ajuns efectele războiului din Ucraina de frontierele Uniunii Europene. Emmanuel Macron a subliniat că securitatea României reprezintă o prioritate pentru Franța și a amintit că Parisul a răspuns imediat solicitărilor Bucureștiului după declanșarea invaziei ruse în Ucraina. Citește și: Nicușor Dan, după explozia dronei din Portul Constanța: „Există informații cu un anumit grad de certitudine pe care nu le fac publice” „Securitatea întregii Europe și în special securitatea României are o importanță extrem de mare pentru Franța. De aceea, la câteva ore după izbucnirea războiului din Ucraina, am decis, la cererea autorităților române, să trimitem trupele noastre pentru a vă proteja teritoriul. Astăzi suntem națiunea-cadru a ofertei de securitate pentru România și vom face tot ceea ce autoritățile dumneavoastră consideră necesar pentru a proteja suveranitatea terestră și aeriană. Puteți conta pe noi”, a declarat liderul francez. Von der Leyen: „Amenințare directă pentru țările de la granița noastră de est” La rândul său, Ursula von der Leyen a afirmat că incidentul din Portul Constanța reprezintă încă un exemplu al efectelor războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și al riscurilor cu care se confruntă statele aflate la granița estică a Uniunii Europene. „Solidaritate cu România! La o săptămână după ce o dronă s-a prăbușit într-un bloc de locuințe din Galați, o dronă maritimă a ajuns astăzi în portul Constanța. Aceasta este o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei. Aceasta devine din ce în ce mai mult o amenințare directă pentru țările de la granița noastră de est. Solidaritatea noastră cu fiecare stat membru expus acestor amenințări este absolută, iar răspunsul nostru trebuie să fie pe măsura urgenței”, a declarat președinta Comisiei Europene. Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media Șefa Executivului european a subliniat că Uniunea Europeană își consolidează capacitățile de apărare pentru a răspunde unor astfel de amenințări. Șefa Executivului european a subliniat că Uniunea Europeană își consolidează capacitățile de apărare pentru a răspunde unor astfel de amenințări. „Europa investește masiv în capacități anti-drone, apărare aeriană și sisteme de avertizare timpurie. SAFE va contribui la construirea unei Românii mai puternice și a unei Europe mai puternice”, a adăugat Ursula von der Leyen. Declarațiile celor doi lideri vin după ce o dronă maritimă s-a autodetonat în Portul Constanța. Incidentul nu s-a soldat cu victime, însă a declanșat o amplă intervenție a autorităților, care au evacuat preventiv zona și continuă verificările pentru a stabili dacă mai există și alte dispozitive similare în apropierea litoralului românesc.

Editor : C.A.