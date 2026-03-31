Liderii europeni, după informațiile că Szijjártó sifona la Lavrov: „Sinistru. A scos la iveală cât de bizară e această relație”

Doi lideri europeni au criticat în termeni fără precedent Ungaria după apariția informației că ministrul maghiar de Externe discuta cu Moscova în timp ce miniștrii UE luau în considerare luarea de noi sancțiuni împotriva Rusiei, scrie The Guardian.

Michael Martin, premierul Irlandei, și Donald Tusk, prim-ministrul polonez, au criticat foarte dur ultimele dezvăluiri privind relațiile ministrului de externe maghiar Péter Szijjártó cu Rusia, calificând discuțiile sale cu omologul său de la Moscova drept „repugnante” și „sinistre”.

Mai devreme astăzi, un grup de cinci instituții media europene a publicat ceea ce au afirmat că este o convorbire telefonică între Szijjártó și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în care discutau planul lor de a modifica lista sancțiunilor UE în favoarea Moscovei

Ancheta a sugerat, de asemenea, existența unor contacte suplimentare între ministru și oficialii ruși.

Tusk și Martin au afirmat că tonul conversației înregistrate a evidențiat o „atitudine inacceptabilă” și „deferențială” din partea ministrului țării membre a UE, premierul irlandez menționând că aceasta „a confirmat ceea ce mulți bănuiau” cu privire la faptul că Ungaria „face jocul Rusiei” în cadrul blocului.

O rețea de boți ai Kremlinului a lansat o campanie violentă de dezinformare înaintea alegerilor din Ungaria: „Ucideți-l pe Orban"

Într-o declarație neobișnuit de dură, Tusk a spus:

„Ceea ce am auzit, și ceea ce bănuiam deja, nu este decât o confirmare a dependenței politice profund îngrijorătoare a guvernului lui Viktor Orbán și a ministrului său de externe, domnul Szijjártó, direct față de autoritățile de la Moscova.

A trecut mult timp, dacă a existat vreodată, de când am auzit ceva atât de descurajant. Ceea ce au dezvăluit aceste înregistrări este mai mult decât simpla dependență politică a guvernului de la Budapesta față de Moscova; a scos la iveală cât de inacceptabilă și bizară este cu adevărat această relație.

„Un ministru de externe al unei națiuni europene – membră a Uniunii Europene – care raportează ministrului rus de externe despre finalizarea unei sarcini și cere răbdare pentru că știe că mai are încă câteva sarcini de îndeplinit? Cu greu ne-am putea imagina ceva mai respingător. Este absolut inacceptabil. …

Polonia iubește Ungaria, iar polonezii iubesc poporul maghiar; a noastră este o prietenie care a dăinuit de-a lungul deceniilor și secolelor. De aceea este atât de important pentru mine ca toată lumea din Ungaria să audă acest lucru: nimic nu s-a schimbat din partea noastră. Ne bucurăm să facem parte din comunitatea europeană alături de poporul maghiar.

Tragedia este că guvernul lui Viktor Orbán – cu siguranță Orbán însuși și ministrul Szijjártó – a părăsit efectiv Uniunea Europeană cu mult timp în urmă.”

Reacția ministrului ungar de Externe, acuzat că a telefonat la Moscova în timp ce UE discuta sancționarea Rusiei. „Bravo, bună treabă"

Martin a intervenit, adăugând:

„Cred că este o evoluție sinistră.

Confirmă ceea ce mulți bănuiau, și anume că guvernul maghiar a fost la cheremul Rusiei în cadrul Uniunii Europene de ceva vreme.

Tonul deferent din conversație a fost alarmant, iar faptul că în cadrul Uniunii Europene există acest tip de comportament este într-adevăr o situație foarte gravă și este foarte revelator pentru relația dintre guvernul maghiar și guvernul rus. … Este inacceptabil.”

Editor : Sebastian Eduard