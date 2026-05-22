Liderii statelor baltice solicită NATO modificarea tipului apărării aeriene în nord. Propunerea va influența și securitatea României

Președinții Lituaniei, Letoniei și Estoniei au solicitat NATO să-și consolideze misiunea în statele baltice, trecând de la „poliția aeriană” la o „misiune de apărare aeriană” mai amplă, după o serie de incursiuni ale dronelor legate de războiul din Ucraina.

Într-o declarație comună emisă joi, președintele lituanian Gitanas Nausėda, președintele leton Edgars Rinkēvičs și președintele estonian Alar Karis au afirmat că sunt necesare desfășurări aliate mai puternice pentru a îmbunătăți „capacitățile de combatere a dronelor” pe flancul estic al NATO.

Îngrijorări privind încălcările spațiului aerian

„Condamnăm cu fermitate astfel de încălcări și respingem categoric campania de dezinformare desfășurată de Federația Rusă împotriva țărilor noastre”, au declarat liderii.

De asemenea, aceștia au respins acuzațiile Moscovei potrivit cărora statele baltice ar fi susținut atacuri cu drone asupra Rusiei.

„În calitate de aliați responsabili ai NATO, statele baltice nu au permis niciodată ca teritoriile și spațiul lor aerian să fie utilizate pentru atacuri cu drone împotriva țintelor din Rusia”, se arată în declarație.

Liderii au adăugat că Rusia încearcă să „distragă atenția comunității internaționale de la războiul său ilegal de agresiune împotriva Ucrainei”.

Apeluri pentru o prezență NATO mai puternică

Președinții au subliniat necesitatea unei „apărări aeriene solide și credibile” după ce drone au pătruns în spațiul aerian al celor trei țări baltice dinspre Rusia și Belarus în timpul atacurilor ucrainene asupra țintelor din interiorul Rusiei.

În această săptămână, un avion de vânătoare al NATO din România a doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian estonian, prima astfel de interceptare din cadrul misiunii de poliție aeriană din zona baltică.

În declarația lor, liderii baltici au îndemnat, de asemenea, aliații NATO să consolideze misiunile existente, inclusiv Eastern Sentry și Baltic Sentry, și au solicitat o implementare mai rapidă a proiectelor de apărare regională, inclusiv Linia de Apărare Baltică și inițiativa Eastern Flank Watch a Uniunii Europene.

Dacă aceste modificări vor fi luate în considerare, este posibilă chiar o schimbare a tipului de apărare aeriană deasupra României, întrucât programul Eastern Sentry cuprinde și teritoriul țării noastre.

