Liderii statelor UE participă marţi la o videoconferinţă după discuțiile de la Casa Albă. Ora la care va fi organizată întâlnirea

Data publicării:
zelenski impreuna cu lideri europeni
Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Volodimir Zelenski, Keir Starmer și Donald Tusk. Foto: Profimedia Images

Cei 27 de lideri ai statelor UE vor participa, marţi, la o videoconferinţă asupra reuniunilor privind eforturile de pace în Ucraina, care au loc luni, la Casa Albă, a anunţat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, relatează agenţiile AFP şi Reuters.

Împreună cu SUA, Uniunea Europeană continuă să depună eforturi în favoarea unei păci durabile, care să protejeze interesele vitale ale Ucrainei şi ale Europei în materie de securitate, a scris pe platforma X Antonio Costa, preşedintele Consiliului European, instituţia UE ce reuneşte şefii de stat şi de guvern ai ţărilor membre. Reuniunea prin videoconferinţă a liderilor statelor UE este programată pentru ora 11:00 GMT (n.r. 14:00 ora României).

Patru dintre cei 27 de lideri europeni se află acum la Washington pentru a-l sprijini pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la discuţiile pe care acesta le are luni cu preşedintele american Donald Trump, respectiv preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul italian Giorgia Meloni şi preşedintele finlandez Alexander Stubb. Au mai venit în acelaşi scop la Washington premierul britanic Keir Starmer, preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen şi secretarul general al NATO Mark Rutte.

Aceştia vor participa la o întâlnire cu Trump şi Zelenski, după o reuniune bilaterală a preşedinţilor american şi ucrainean, obiectivul fiind de a avansa către un acord de pace între Rusia şi Ucraina.

După summitul avut vineri în Alaska cu preşedintele rus Vladimir Putin, preşedintele american a anunţat că, în urma progreselor obţinute la această întâlnire, îl va primi luni pe Zelenski la Casa Albă, iar dacă decurge bine discuţia cu acesta privind o soluţionare negociată a războiului din Ucraina va fi apoi organizat un summit tripartit Trump-Putin-Zelenski.

Conform mai multor surse, preşedintele Putin a cerut la summitul cu Trump ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas (n.r. formată din provinciile Doneţk şi Lugansk) şi în schimb Rusia să îngheţe restul liniei frontului, însă liderul de la Kremlin ar fi devenit mai flexibil faţă de ideea unor garanţii de securitate oferite Ucrainei de state occidentale, inclusiv de SUA, dar în afara NATO.

Zelenski respinge însă cedarea oricărui teritoriu şi insistă pe un armistiţiu şi pe garanţiile de securitate. Va fi imposibil să cedăm teritorii Rusiei, a susţinut el la postul Fox News înaintea întâlnirii cu Trump. Rămâne de văzut dacă preşedintele ucrainean îşi va menţine această poziţie după discuţiile cu Trump, care a avertizat că, pentru un acord de pace, Ucraina va trebui să renunţe la unele teritorii.

”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește o avere, pe viață, în cazul despărțirii
Digi Sport
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește o avere, pe viață, în cazul despărțirii
Descarcă aplicația Digi Sport
