Liderii UE au căzut de acord: reformele nu mai pot fi amânate. Macron, în conflict cu Merz pe tema „Cumpărați produse europene”

Mai mulţi lideri europeni au constatat miercuri „urgenţa” unor reforme cu scopul de a evita declinul economic şi de a deveni „o putere independentă”, însă preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz au apărat soluţii divergente, care prefigurează dezbateri germano-franceze aprige în săptămânile viitoare. Macron a revenit la campania sa „Fabricat în Europa” în ajunul unei reuniuni importante a Uniunii Europene, intrând în conflict cu Merz cu privire la cea mai bună modalitate de a aborda problemele economice ale Europei, arată Bloomberg.

În cadrul unei reuniuni a liderilor de afaceri din orașul portuar belgian Anvers, Macron a îndemnat țările europene să acorde prioritate resurselor locale în sectoare strategice precum industria chimică, cipurile și tehnologia.

„Dacă doriți să păstrați locurile de muncă pe acest continent, dacă doriți să păstrați modelele noastre sociale, dacă doriți să vorbiți despre semiconductori, despre industria chimică, trebuie să păstrăm și să definim, în mod intenționat, conținutul european”, a afirmat el în discursul său.

Dar, la scurt timp după aceea, Merz a avertizat că o abordare de tip „Fabricat în Europa” ar putea fi prea restrictivă.

„Ar trebui să folosim regulile de preferință europeană, dar într-un mod inteligent, numai pentru sectoarele strategice critice și numai ca ultimă soluție”, a spus Merz la aceeași reuniune.

În timp ce liderii UE se reunesc pentru o conferință de o zi pe tema competitivității europene, decalajul dintre liderii celor două mari economii ale Europei reflectă amploarea provocării cu care se confruntă UE.

Europa se confruntă cu eșecul aprofundării pieței unice și al adoptării reformelor economice, în timp ce SUA devine din ce în ce mai protecționistă, iar China continuă să-și extindă puterea industrială, arată Bloomberg.

Deși țările europene sunt unite în recunoașterea necesității ca blocul să-și sporească competitivitatea și să-și consolideze piața unică, există divergențe profunde cu privire la modul în care acest lucru ar trebui să se întâmple.

Divergențe asupra agendei „Cumpărați produse europene”

Franța a promovat la nivelul UE o agendă „Cumpărați produse europene” în toate domeniile, de la producția de echipamente de apărare până la regulile de achiziții publice. Acest lucru survine în contextul în care Comisia Europeană, organul executiv al UE, se pregătește să prezinte luna viitoare Legea privind accelerarea industrială, care va stipula procentul de componente europene care trebuie incluse în produse. Organismul va publica, de asemenea, norme care vor supune investițiile străine cheie unor condiții stricte privind partajarea tehnologiilor, angajarea de lucrători locali și înființarea de întreprinderi comune cu companii europene.

În discursul său, Merz a avertizat împotriva unei abordări „restrânse”, în contextul în care UE ia în considerare o revizuire a normelor sale privind conținutul și achizițiile publice, susținând în schimb că „Fabricat în Europa” ar trebui să însemne reducerea birocrației, consolidarea pieței unice și diversificarea comerțului.

Datoria comună este o altă problemă care divide Parisul și Berlinul. Macron a profitat de platforma sa din Anvers pentru a-și reitera sprijinul pentru extinderea capacității UE în acest sens de a finanța investiții strategice.

„Dacă vrem să avem nivelul potrivit de investiții în spațiu, apărare și securitate, tehnologii curate, inteligență artificială și cuantică, și să transformăm productivitatea și competitivitatea, singura cale este emiterea comună de datorii”, a spus Macron. Berlinul se opune acestei idei, argumentând în schimb că mai mulți bani din bugetul pe termen lung al UE ar trebui investiți în investiții și nu în sectoare precum agricultura, de exemplu.

Un „sentiment clar de urgență”

Înaintea reuniunii de joi, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat pentru Bloomberg că există un „sentiment clar de urgență” în rândul liderilor UE pentru a lua decizii cu impact.

Cu toate acestea, nu se așteaptă progrese majore la reuniunea care va fi prezidată de Costa și la care vor participa fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, și fostul prim-ministru italian, Enrico Letta. Draghi și Letta au redactat amândoi rapoarte privind problema competitivității UE.

Liderii UE vor discuta modalități de integrare a piețelor, de acordare a priorității companiilor din UE în contractele publice și de relaxare a normelor pentru a crea companii mai mari în UE, potrivit unor persoane familiarizate cu planificarea. Participanții se vor reuni din nou în martie pentru a-și consolida planurile.

În cadrul summitului liderilor de afaceri de la Anvers, care a avut loc mai devreme în aceeași zi, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat că există „prea multă supra-reglementare” în ceea ce privește reglementarea în Europa, promițând că va prezenta luna viitoare o structură de companie la nivel european cunoscută sub numele de „Regimul 28”.

Macron a îndemnat, de asemenea, UE în discursul său să avanseze cu crearea unei „uniuni energetice” complete, în care electronii cu emisii reduse de carbon să poată circula liber în cadrul blocului.

„Decarbonizarea trebuie să devină un motor al competitivității, nu un vector al declinului industrial”, a declarat Macron sub tavanul de sticlă al bursei din Anvers. „Este clar că acesta este un punct de cotitură structural.”

El a afirmat că abandonarea acordului verde – planul climatic emblematic al UE – ar fi „o prostie”, dar a adăugat că întreprinderile au nevoie de mai multă protecție împotriva supraofertei de produse din țările în care normele de decarbonizare sunt mai laxe.

Mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de carbon al blocului, care impune taxe asupra acestor produse, a ajutat ArcelorMittal să ia o decizie de investiție într-un cuptor electric cu arc de 1,3 miliarde de dolari în Dunkirk în această săptămână, a declarat Macron.

Editor : C.A.