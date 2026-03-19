Liderii UE nu au reuşit să-l convingă pe Viktor Orban să renunţe la blocarea împrumutului pentru Ucraina

Liderii UE prezenţi la Consiliul European de la Bruxelles nu au reuşit să îl convingă joi pe premierul ungar Viktor Orban să renunţe la blocarea acordării unui împrumut european de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, au anunţat oficialităţi europene, citate de Reuters.

Împrumutul a fost convenit în decembrie, dar Viktor Orban, care are relaţii cordiale cu Rusia, a blocat până acum punerea în practică a deciziei, din cauza unei dispute privind tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba.

Poziţia Budapestei i-a înfuriat pe liderii UE, întrucât în absenţa unei noi finanţări Kievul ar putea rămâne în câteva săptămâni fără bani, notează Reuters, citată de Agerpres.

Orban reiterase joi dimineaţă că va bloca împrumutul european pentru Ucraina până la reluarea tranzitului petrolului rusesc prin conducta Drujba.

Premierul ungar blochează acest împrumut pentru Kiev de la sfârşitul lunii ianuarie, când tranzitul petrolului provenit din Rusia a fost întrerupt din cauza unui atac rusesc asupra conductei Drujba, ce traversează Ucraina spre Ungaria şi Slovacia.

Kievul afirmă că repararea conductei de petrol va dura, în timp ce Budapesta acuză Ucraina că opreşte tranzitul pentru a influenţa actuala campanie dinaintea alegerilor legislative ce vor fi organizate în Ungaria pe 12 aprilie.

Statele membre UE îşi doresc să respecte acordarea împrumutului convenit în decembrie nu doar de dragul Ucrainei, dar şi pentru a menţine credibilitatea deciziilor Consiliului European, deşi surse comunitare au indicat posibilitatea unui „plan B” şi de a găsi „soluţii creative” dacă blocajul se menţine.

Editor : Liviu Cojan