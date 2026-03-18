Live TV

Liderul de la Nicosia, replică pentru șeful NATO: „Ce s-a întâmplat în Cipru dovedește că autonomia UE e atât posibilă, cât și reală”

Data actualizării: Data publicării:
Preşedintele Ciprului, Nikos Christodoulides. Foto: Profimedia

Nikos Christodoulides, președintele Ciprului, a reacționat la afirmația șefului NATO Mark Rutte conform căreia UE nu se poate apăra fără SUA, argumentând că recenta acțiune comună europeană pe insulă dovedește contrariul, potrivit Euractiv.

„Nu sunt de acord cu foarte bunul meu prieten [Rutte] că autonomia europeană este nesustenabilă”, a declarat Christodoulides, miercuri, vorbind la un eveniment organizat de Centrul European de Politici la Bruxelles.

În ianuarie, secretarul general al NATO, Mark Rutte, le-a spus eurodeputaților să „continue să viseze”, cu referire la posibilitatea ca UE să se poată apăra fără Washington.

Însă Christodoulides a indicat evenimentele recente din Cipru ca dovadă a contrariului. După ce atacurile cu drone au lovit bazele britanice de pe insulă pe 2 martie, pe fondul tensiunilor crescânde din Orientul Mijlociu, țara „a dovedit că autonomia europeană este atât posibilă, cât și reală”.

Deși Nicosia a ales să nu declanșeze clauza de apărare reciprocă a UE , articolul 42.7, „ceea ce a urmat, totuși, cred, va intra în cărțile de istorie”, a spus el.

Grecia, Franța, Italia, Spania și Țările de Jos au desfășurat active și personal pentru a consolida securitatea Ciprului. Pentru Christodoulides, acest lucru a echivalat cu un „test de stres” reușit al articolului 42.7, conferind clauzei „carne și oase”.

Concluzia principală, a subliniat el, este necesitatea de a o operaționaliza.

„Trebuie să avem mecanismele necesare”, pentru a stabili ce se întâmplă atunci când o capitală a UE activează clauza de apărare reciprocă – „să nu așteptăm până se întâmplă acest lucru și apoi să decidem cum să reacționăm”.

Episodul a reaprins, de asemenea, dezbaterea de lungă durată privind amprenta militară a Regatului Unit pe insulă. Marea Britanie controlează încă zonele suverane de baze militare Akrotiri și Dhekelia din sudul insulei, în baza unui tratat din 1960.

Bazele militare sunt o „rămășiță colonială”, a declarat Christodoulides, solicitând o „discuție sinceră” cu Londra odată ce conflictul se va potoli. Cu toate acestea, el a subliniat că relațiile cu actualul Guvern britanic sunt la cel mai înalt nivel de la independență.

Când a fost întrebat dacă îl va invita pe președintele turc Recep Tayyip Erdoğan la consiliul informal din aprilie din Cipru, Christodoulides a sugerat că nu a fost trimisă nicio invitație formală.

„Nu am vrut să trimit o invitație doar ca să primesc un răspuns negativ”, a afirmat el. Șeful statului a adăugat că discuțiile sunt în desfășurare între Turcia și alte țări ale UE pe această temă, „chiar dacă primele reacții... nu sunt pozitive”.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
apa
1
România trimite un convoi umanitar cu apă potabilă în al doilea oraș ca mărime din...
robert cazanciuc digi
2
Robert Cazanciuc îi cere lui Ilie Bolojan să explice refuzul finanțării Cartierului...
colaj cu Ali Moshiri, Donald Trump, Nicolas Maduro și Maria Corina Machado
3
Petrolistul din umbră care l-a convins pe Trump că înlocuirea lui Maduro cu lidera...
donald trump
4
Amenințările lui Donald Trump la adresa NATO scot la iveală lipsa unei strategii...
zelenski-scaled
5
Reacția lui Zelenski după amenințarea Iranului că Ucraina se transformă într-o „ţintă...
"Va fi al Treilea Război Mondial!" Decizia luată în privința Marocului a făcut rapid înconjurul lumii
Digi Sport
"Va fi al Treilea Război Mondial!" Decizia luată în privința Marocului a făcut rapid înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
gaze naturale
Criza din Orientul Mijlociu grăbește statele să ia măsuri energetice. Cipru vrea să exporte gaze naturale din 2028
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
Confirmare: Mojtaba Khamenei a fost rănit în atacul din 28 februarie, în care i-au murit șase membri ai familiei, inclusiv tatăl
candidati care stau jos pentru interviu la un nou job
Tot mai puţini români sunt interesaţi de un loc de muncă în străinătate. Ce destinații sunt preferate și care țări scad în preferințe
Satellite Image Of Cyprus Highlighted Red
Spioni, gaze și nave de război, pe tabla de șah a Ciprului. Cum a devenit Nicosia un centru strategic pe flancul estic al Mediteranei
HMS Dragon
Misiunea distrugătorului britanic HMS Dragon în Cipru, amânată pentru că „șantierul naval funcționează doar între orele 9 și 17”
Recomandările redacţiei
Petrișor Peiu, senator AUR.
Unde s-a rupt înțelegerea dintre PSD și AUR pe bugetul de stat: cele...
remorcherul astana
Remorcher scufundat la Midia: a murit căpitanul navei. Patru marinari...
BUCURESTI - CAMERA DEPUTATILOR - VOT RIDICARE IMUNITATE - 14 OCT
Comisiile pentru buget au luat iarăși pauză. Amendamentul cu...
alina gorghiu la conf prersa
Gorghiu: Nu se pune problema ieşirii PNL de la guvernare. Avem o...
Ultimele știri
„Țara se destramă”. Un susținător al Kremlinului se întoarce împotriva lui Vladimir Putin și spune că sistemul „este sortit colapsului”
A treia zi de proteste la Târgu Jiu: sute de mineri în stradă. Oamenii amenință că vor muta manifestațiile în București
Motorina a ajuns la 10 lei pe litru în unele benzinării. Adrian Codirlașu: „Nu este speculă, ci realitatea pieței. Vom depăși pragul”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Keith Urban, ignorat de propria fiică. Declarația făcută de Sunday după divorțul părinților ei: „S-a...
Cancan
Peste 2.500 lei de la stat în 2026 pentru românii vulnerabili. Cine beneficiază de indemnizația de însoțitor
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, soția lui Răzvan Burleanu. Ea e femeia din spatele omului numărul 1 din fotbalul românesc
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Declarația-capcană a lui Gigi Becali despre Rădoi și titlul Craiovei nu l-a lăsat „mut” pe Mutu! Exclusiv
Adevărul
Economistul american care a prezis criza din 2008 avertizează: „Urmează un șoc financiar și mai grav”
Playtech
După cât timp se prescrie amenda rutieră în 2026. Detalii importante din Codul Rutier
Digi FM
Cine l-a înlocuit pe Mugurel Vrabete la concertul Holograf de la Sala Palatului. Soția și fiica regratului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Transformare totală: cum arată președintele FCSB-ului, după aproape un an de absență din spațiul public
Pro FM
Un artist celebru dezvăluie că a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer: „Mai am 2-3 ani de trăit, nu...
Film Now
Fiica lui Heath Ledger, într-o apariție rară în public, pe străzile din NYC. Matilda are 20 de ani și nași...
Adevarul
Trei români, bătuți cu brutalitate de trapperul Baby Gang și gașca sa. Artistul bătăuș a fost arestat. Ce a...
Newsweek
EXCLUSIV Ministerul Muncii a plătit 156.000.000€ pentru ca Poșta Română să distribuie pensiile în 2025
Digi FM
Meseria inedită pe care o îmbrățișează femeile din Ucraina, de la începutul războiului: “Sudează minunat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Teste simple pentru evaluarea forței musculare. Menţinerea ei la vârste înaintate ar putea avea o legătură...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Keith Urban, devastat de zvonurile potrivit cărora Nicole Kidman ar avea o nouă relație: „Urăște că s-au...
UTV
Kylie Jenner a întors toate privirile într-o rochie inspirată de Jessica Rabbit