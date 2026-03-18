Liderul de la Nicosia, replică pentru șeful NATO: „Ce s-a întâmplat în Cipru dovedește că autonomia UE e atât posibilă, cât și reală”

Nikos Christodoulides, președintele Ciprului, a reacționat la afirmația șefului NATO Mark Rutte conform căreia UE nu se poate apăra fără SUA, argumentând că recenta acțiune comună europeană pe insulă dovedește contrariul, potrivit Euractiv.

„Nu sunt de acord cu foarte bunul meu prieten [Rutte] că autonomia europeană este nesustenabilă”, a declarat Christodoulides, miercuri, vorbind la un eveniment organizat de Centrul European de Politici la Bruxelles.

În ianuarie, secretarul general al NATO, Mark Rutte, le-a spus eurodeputaților să „continue să viseze”, cu referire la posibilitatea ca UE să se poată apăra fără Washington.

Însă Christodoulides a indicat evenimentele recente din Cipru ca dovadă a contrariului. După ce atacurile cu drone au lovit bazele britanice de pe insulă pe 2 martie, pe fondul tensiunilor crescânde din Orientul Mijlociu, țara „a dovedit că autonomia europeană este atât posibilă, cât și reală”.

Deși Nicosia a ales să nu declanșeze clauza de apărare reciprocă a UE , articolul 42.7, „ceea ce a urmat, totuși, cred, va intra în cărțile de istorie”, a spus el.

Grecia, Franța, Italia, Spania și Țările de Jos au desfășurat active și personal pentru a consolida securitatea Ciprului. Pentru Christodoulides, acest lucru a echivalat cu un „test de stres” reușit al articolului 42.7, conferind clauzei „carne și oase”.

Concluzia principală, a subliniat el, este necesitatea de a o operaționaliza.

„Trebuie să avem mecanismele necesare”, pentru a stabili ce se întâmplă atunci când o capitală a UE activează clauza de apărare reciprocă – „să nu așteptăm până se întâmplă acest lucru și apoi să decidem cum să reacționăm”.

Episodul a reaprins, de asemenea, dezbaterea de lungă durată privind amprenta militară a Regatului Unit pe insulă. Marea Britanie controlează încă zonele suverane de baze militare Akrotiri și Dhekelia din sudul insulei, în baza unui tratat din 1960.

Bazele militare sunt o „rămășiță colonială”, a declarat Christodoulides, solicitând o „discuție sinceră” cu Londra odată ce conflictul se va potoli. Cu toate acestea, el a subliniat că relațiile cu actualul Guvern britanic sunt la cel mai înalt nivel de la independență.

Când a fost întrebat dacă îl va invita pe președintele turc Recep Tayyip Erdoğan la consiliul informal din aprilie din Cipru, Christodoulides a sugerat că nu a fost trimisă nicio invitație formală.

„Nu am vrut să trimit o invitație doar ca să primesc un răspuns negativ”, a afirmat el. Șeful statului a adăugat că discuțiile sunt în desfășurare între Turcia și alte țări ale UE pe această temă, „chiar dacă primele reacții... nu sunt pozitive”.

ANALIZĂ Spioni, gaze și nave de război, pe tabla de șah a Ciprului. Cum a devenit Nicosia un centru strategic pe flancul estic al Mediteranei

