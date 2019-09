Liderul PPE cere Guvernului României să nu-l propună comisar european interimar pe Ioan Mircea Pașcu

Liderul grupului PPE în Parlamentul European Manfred Weber a solicitat Guvernului României să urmeze exemplul Executivului estonian și să nu mai propună comisar european interimar, pentru restul de mandat.

Actualizare: Ioan Mircea Pașcu a reacționat pe pagina de Facebook: „Nu am dreptul sa încasez pensie de la Comisie, întrucât nu am minimum de 1 an de lucru!”

„În general, abia aștept momentul în care voi putea spune public tot ce s-a întâmplat cu adevărat, referindu-mă atât la politica “bizantină” a Bruxelles-ului, cât și la absența sprijinului de acasă, din partea celor care se bat cu cărămida în piept că nu pot dormi de grija României, a românilor și a intereselor lor, pentru care sunt gata să își dea și viața...”, a adăugat el.

„Salutăm decizia guvernului estonian de a nu propune comisar european interimar pentru restul de mandat, evitând astfel irosirea inacceptabilă a banilor contribuabililor. Acum cerem Guvernului român să procedeze la fel. Procesul de aprobare trebuie oprit”, a scris Manfred Weber, marți, pe Twitter.

Președintele Comisiei CONT Monica Hohlmeier i-a transmis, săptămână trecută, o scrisoare președintelui PE David Sassoli în care îi transmite că nu ar trebui să accepte numirea celor doi comisari interimari, printre care și Ioan Mircea Pașcu. Ea a invocat faptul că ar fi costuri de 2 milioane euro pentru ambii comisari.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunță marți componenţa Colegiului comisarilor europeni. Rovana Plumb este propunerea României pentru funcția de comisar european, propunere acceptată de președintele CE.

Ursula von der Leyen va anunța și portofoliile pentru comisarii europeni. Aceștia urmează să fie audiați în comisiile de specialitate ale Parlamentului European în perioada 30 septembrie - 8 octombrie, potrivit publicației Le Monde.

