Un bărbat în vârstă de 57 de ani din Porto Cesareo, localitate din sudul Italiei, a aruncat din greșeală la gunoi o cutie de tablă în care păstra 20 de lingouri de aur, evaluate la aproximativ 120.000 de euro.

Italianul cumpărase lingourile de-a lungul mai multor ani și le depozitase într-o cutie metalică, pe care a confundat-o cu un obiect fără valoare și a aruncat-o odată cu deșeurile menajere.

Abia a doua zi și-a dat seama de greșeală și s-a prezentat la poliție pentru a raporta incidentul.

Carabinierii au verificat imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă și au confirmat veridicitatea relatării, stabilind traseul deșeurilor. Transportate de camioanele serviciului de salubritate, acestea ajunseseră la groapa de gunoi din Ugento, astfel că, după verificări amănunțite, containerul de tablă a fost găsit intact, cu toate cele 20 de lingouri de aur în interior.

Bunurile au fost returnate proprietarului de drept.