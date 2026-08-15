Lingouri și monede de 9 milioane de euro descoperite de muncitorii care lucrau la canalizare. Dilema privind cine păstrează comoara

Mai mulți muncitori care lucrau la renovarea unei case în Belgia au descoperit o comoară de aur, a cărei valoare ar fi de 9 milioane de euro. Aceasta era ascunsă în pereții pivniței locuinței și, deocamdată, potrivit presei locale, este neclar cine ar trebui să păstreze descoperirea: muncitorii, proprietarii terenului sau fostul proprietar al casei.

Muncitorii din construcții au dat peste comoara ascunsă de lingouri și monede de aur în timp ce efectuau foraje pentru instalarea unor noi conducte de canalizare în cadrul proprietății situate în Flandra de Est, la începutul acestei săptămâni, potrivit presei locale, citate de BBC.

Descoperirea a stârnit interesul cu privire la cine ar putea păstra comoara – atât muncitorii, cât și organizația caritabilă locală care deține proprietatea având șansa de a o revendica.

După ce a demarat o anchetă, poliția a avertizat oamenii să nu se prezinte la fața locului pentru a căuta alte comori, precizând că casa a fost „răscolită” și că tot aurul a fost mutat într-un loc sigur.

Muncitorii – printre care se afla și un tânăr de 18 ani angajat cu jumătate de normă pe perioada verii – au descoperit comoara în timp ce lucrau la fundația clădirii.

„Prima noastră reacție a fost, de fapt, neîncrederea și uimirea. La început am crezut că erau monede de 1 euro. Dar apoi am văzut și o pepită de aur zăcând acolo. Atunci ne-am dat seama că era vorba de ceva mai important”, a declarat studentul, pe nume Kobe, pentru postul public belgian VRT.

La scurt timp după aceea, au anunțat poliția despre descoperire și au explicat că nu aveau cum să păstreze comoara pentru ei.

„Sunt atât de multe monede și lingouri – ar fi aproape imposibil. În plus, ar fi un furt”, a declarat Mario, șeful șantierului, pentru VRT.

Ce spune legislația

Proprietatea aparține în prezent organizației CAW Oost-Vlaanderen, care oferă sprijin social în Dendermonde, o comunitate cu aproximativ 47.000 de locuitori.

Directorul acesteia, Geert Hillaert, a declarat că prima sa reacție a fost de „surpriză și uimire”, adăugând că speră ca comoara să poată fi folosită în cele din urmă pentru a sprijini activitatea organizației caritabile și pentru a răspunde „nevoilor enorme cu care ne confruntăm zilnic”.

Conform legislației belgiene, proprietarul de drept are la dispoziție cinci ani pentru a revendica comoara – deși procurorul local, care a deschis o anchetă, a declarat că nu se știe încă cine ar putea fi acesta.

Dacă nimeni nu se prezintă, dreptul civil prevede ca comoara ascunsă pe proprietatea altcuiva să fie împărțită între cel care a găsit-o și proprietarul terenului.

Acest lucru se aplică însă numai dacă nu se constată că comoara are legătură cu o activitate infracțională.

Atât constructorii, cât și organizația caritabilă se confruntă acum cu o perioadă de așteptare de până la 1.823 de zile până când proprietarul se va prezenta. Dacă nimeni nu se va manifesta pentru a revendica comoara, tăcerea va fi cu adevărat de aur.

Editor : I.B.