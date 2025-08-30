Lituania baricadează granița cu Belarus și exclava rusă Kaliningrad cu obstacole antitanc „dinți de dragon”

Armata lituaniană a instalat obstacole antitanc de tip „dinții dragonului” pe drumurile neutilizate de la frontiera cu Belarus și exclava rusă Kaliningrad, în cadrul planului de fortificare a „liniei de apărare baltice”, potrivit Kyiv Independent.

Așa-numiții „dinți de dragon”, obstacole antitanc din beton, în formă de piramidă, au fost instalați ca parte a Liniei de Apărare a Țărilor Baltice, un sistem planificat de fortificații de-a lungul frontierelor statelor baltice cu Rusia și Belarus.

Lituania, Letonia și Estonia, trei state membre NATO care se învecinează cu Rusia și aliatul acesteia, Belarus, au atras tot mai mult atenția asupra amenințării ruse de la declanșarea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Moscova, în 2022.

„Barierele instalate sunt doar o parte a unei imagini mari și integrate”, a declarat șeful armatei lituaniene, Raimundas Vaiksnoras. „Începem de la nivel tactic cu obstacole specifice la frontieră și ulterior vom integra întregul plan de inginerie într-un sistem conceptual unitar.”

Noile obstacole au fost deja instalate la punctele de trecere neutilizate Sumskas, Lavoriškes, Raigardas și Latežeris de la frontiera cu Belarus, precum și la punctul de trecere Romaniškes, de la granița cu exclava rusă Kaliningrad, puternic fortificată, și în alte zone.

Armata lituaniană urmărește să limiteze folosirea drumurilor neutilizate ca parte a planurilor pe termen lung de reducere a riscului unei invazii terestre.

În ultimii ani, Lituania a intensificat măsurile de securitate pe fondul temerilor privind un posibil conflict între NATO și Rusia. Printre aceste măsuri s-a numărat blocarea și fortificarea unui pod peste râul Niemen, care leagă țara de Kaliningrad.

Recent, Vilnius a organizat și exercițiile militare „Lupul Feroce 2025” ca răspuns la viitoarele manevre „Zapad 2025” din Belarus, la care sunt așteptați să participe 30.000 de militari ruși și belaruși.

Editor : M.I.