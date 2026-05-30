Lituania, cândva ocupată de Germania, se bucură că soldații Berlinului s-au întors: „Ei au învățat din lecțiile trecutului, rușii nu”

În timp ce stătea în restaurantul său din Vilnius, capitala Lituaniei, bucătarul Liutauras Ceprackas a spus că este unul dintre numeroșii lituanieni care se tem de o invazie rusească. Nu este sigur, a subliniat el, că armata țării sale, formată din 15.000 de soldați, este suficient de mare pentru a opri o astfel de invazie. Din ce în ce mai mult, nu este sigur nici că un NATO condus de americani ar putea, scrie New York Times.

De aceea, la trei generații după ce Germania nazistă i-a ocupat brutal țara în cel de-Al Doilea Război Mondial, Ceprackas, în vârstă de 51 de ani, este bucuros că Berlinul a staționat permanent mii de soldați germani în Lituania.

„Dacă ucid măcar un singur german”, a spus Ceprackas, referindu-se la Armata rusă, „va fi un război cu Germania”. Această posibilitate, a adăugat el, „ne va ține în siguranță”.

Brigada 45 Blindată a Germaniei este prima brigadă de luptă completă care are o bază permanentă în afara țării de la căderea Germaniei naziste, în urmă cu mai bine de opt decenii. Desfășurarea sa în Lituania este un simbol al rapidității cu care se schimbă Europa pe fondul temerilor legate de creșterea agresiunii rusești în estul continentului.

Desfășurarea brigăzii reflectă, de asemenea, disponibilitatea sporită a Germaniei de a acționa drept scut al Europei, pe fondul sprijinului șovăitor din partea președintelui Trump și a Statelor Unite, care timp de opt decenii au garantat siguranța aliaților americani în Europa. În timpul ceremoniei de învestire a brigăzii în piața centrală a capitalei Vilnius, anul trecut, cancelarul german Friedrich Merz a promis pentru prima dată că va construi cea mai mare armată convențională din Europa.

Primirea călduroasă din partea lituanienilor față de brigadă, care va ajunge la efectivul complet de 4.800 de soldați în 2027, reflectă, de asemenea, o schimbare de atitudine în rândul vecinilor Germaniei față de rolul tot mai pronunțat de lider pe care și-l asumă Berlinul.

Unii dintre marii aliați europeni ai Germaniei rămân precauți, dar partenerii mai mici și mai expuși, precum Lituania, consideră reînarmarea Berlinului ca o nouă garanție de securitate binevenită, chiar dacă asta înseamnă o prezență germană în țările care au fost victime ale brutalității naziste în anii 1940. Lituania, cu o populație sub trei milioane de locuitori, se învecinează cu teritoriul rus Kaliningrad și cu Belarus, un aliat al Rusiei.

„Această brigadă este atât de puternică și atât de bine echipată încât este ca și cum am avea o a doua armată în Lituania”, a declarat Laurynas Kasciunas, fost ministru lituanian al Apărării, într-un interviu.

Recunoștința a fost o veste bună pentru soldații germani staționați în jurul Vilniusului.

Anul trecut, Andrius Tapinas, un prezentator de televiziune lituanian, le-a spus telespectatorilor că, atunci când vor vedea soldați germani, ar trebui să le cumpere o bere. Nu a fost o cerere controversată. Într-un sondaj comandat de Departamentul Apărării al Lituaniei în decembrie 2024, o mare majoritate a adulților lituanieni au susținut prezența brigăzii germane.

Și afacerile s-au alăturat acestei tendințe, un lanț de cafenele și un lanț național de supermarketuri oferind reduceri personalului german care prezintă actele de identitate militare.

Soldații germani înșiși, noi în misiunile din străinătate, și-au exprimat surprinderea față de tratamentul cordial.

Un maior, care conform regulamentelor militare germane putea fi identificat doar după grad, a povestit o întâmplare tipică. Recent, mărșăluia cu zeci de oameni ai săi, a spus el, într-un exercițiu de antrenament săptămânal de 12 kilometri, când un alergător s-a apropiat de coloană din direcția opusă.

„Ne-a mulțumit – într-o germană ezitantă – că suntem aici”, a spus maiorul.

Alți soldați germani staționați în Lituania au descris clase întregi de școală care le făceau cu mâna și bărbați mai în vârstă care le strângeau mâna sau îi salutau. De asemenea, au spus că li s-a mulțumit de multe ori când au apărut în uniformă în public.

Această bunăvoință poate părea surprinzătoare, având în vedere trecutul.

Lituania a fost ocupată de două ori de soldații germani - o dată în timpul Primului Război Mondial, când țara făcea încă parte din Imperiul Rus, și mai târziu, timp de trei ani, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, când naziștii au supravegheat uciderea a aproape întregii populații evreiești lituaniene.

Conducerea Germaniei este în mod clar sensibilă la această istorie. Anul trecut, Boris Pistorius, ministrul german al Apărării, a depus o coroană de flori la un memorial din Paneriai, un district de la marginea orașului Vilnius. La un loc al crimei din zonă, naziștii germani și colaboratorii lituanieni au masacrat până la 75.000 de oameni în trei ani, majoritatea evrei, potrivit Muzeului Memorial al Holocaustului din SUA.

Totuși, în Vilnius, urmele ocupației naziste sunt mai puțin vizibile decât amprenta a aproape cinci decenii de control sovietic, care au urmat celui de-Al Doilea Război Mondial. Prezența sovietică dăinuie nu doar în muzeele și memorialele orașului, ci și în conștiința publică.

Pentru mulți lituanieni, ocupația Moscovei, care, tehnic vorbind, a durat până la plecarea ultimelor trupe sovietice în 1993, evocă temeri mai vii decât ocupația nazistă, despre ale cărei terori mulți lituanieni au aflat abia după ce țara lor și-a recăpătat independența, acum trei decenii.

În zilele noastre, pentru majoritatea lituanienilor, Germania este reprezentativă pentru o Europă democratică și deschisă, în timp ce Rusia este mai predispusă să stârnească temeri de o invazie, mai ales având în vedere războiul din Ucraina.

Potrivit lui Rimvydas Petrauskas, unul dintre cei mai importanți istorici ai Lituaniei și rector al Universității din Vilnius, „Germanii au învățat din trecutul lor; rușii au ignorat lecțiile”.

Pentru soldații germani, primirea în Lituania contrastează cu experiența pe care mulți o relatează acasă. De la Al Doilea Război Mondial încoace, dorința de a evita o revenire la militarismul din epoca nazistă a alimentat un puternic sentiment antimilitar în Germania. Drept urmare, soldații în uniformă din țară sunt adesea subiectul unor gesturi sau comentarii grosolane.

„Nu-mi place să ies în uniformă în Germania din cauza privirilor neplăcute pe care le primești”, a spus un sergent. „Dar aici ies la cină fără să mă schimb, pentru că nu mă mai gândesc la asta”, a adăugat el.

Un alt sergent, care s-a mutat recent într-o casă de la marginea orașului Vilnius, a spus că mergea cu bicicleta la serviciu în uniformă — lucru pe care a evitat să-l facă în Germania în mare parte din cariera sa militară de 14 ani.

Zidul Primăriei seculare din Vilnius semnalează locul unde Lituania caută protecție, cu două plăci care afișează promisiunile a doi lideri occidentali, la o diferență de 23 de ani.

Prima, rostită de președintele George W. Bush cu doi ani înainte ca Lituania să adere la NATO în 2004, promitea că orice dușman al țării va fi un dușman al Statelor Unite. A doua, rostită de Friedruch Merz la Vilnius în 2025, declara că apărarea Vilniusului era echivalentă cu apărarea Berlinului.

Dr. Vladas Gaidys, un cunoscut sociolog lituanian, a declarat: „În acest moment, Statele Unite nu par a fi o garanție. Forțele germane sunt aici și acum”.

