Lituania propune începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la UE, ocolind veto-ul Ungariei. Cum ar fi posibil acest lucru

Steaguri UE Ucraina
Lituania îndeamnă capitalele Uniunii Europene să ia măsuri decisive pentru ca cererea de aderare a Ucrainei la UE să devină reală și ireversibilă.

Potrivit postului public de televiziune lituanian LRT, în scrisoarea trimisă săptămâna trecută de Lituania capitalelor UE înaintea reuniunii informale a miniștrilor de externe ai UE de la Copenhaga, Vilnius a îndemnat UE să ia măsuri decisive pentru ca cererea de aderare a Ucrainei să devină reală și ireversibilă, scrie European Pravda.

Potrivit scrisorii, începerea negocierilor ar stimula moralul ucrainean și ar sprijini reformele într-un moment în care Rusia își intensifică acțiunile militare.

De asemenea, scrisoarea avertizează că lipsa de acțiune ar putea slăbi sprijinul public în Ucraina și ar putea submina voința instituțională de reformă.

Negocieri neoficiale

Propunerea Lituaniei sugerează începerea negocierilor la nivel tehnic cu Ucraina și Moldova fără Ungaria, dacă cele 26 de state membre sunt de acord, urmând ca aprobarea oficială să fie acordată ulterior, dacă Budapesta își schimbă poziția.

Scrisoarea reiterează, de asemenea, apelul de lungă durată al Lituaniei de a stabili anul 2030 ca obiectiv pentru aderarea Ucrainei la UE, argumentând că acest calendar ar ajuta ambele părți să planifice reformele și să aloce resurse.

Ministrul de externe interimar al Lituaniei, Kęstutis Budrys, a declarat pentru LRT că Vilnius solicită deblocarea procesului de aderare a Ucrainei la UE.

El a subliniat că orice întârziere suplimentară este dăunătoare din punct de vedere geopolitic atât pentru Ucraina, cât și pentru UE, și că aderarea Ucrainei face parte din garanțiile de securitate ale Europei și este crucială pentru pacea și stabilitatea pe termen lung.

Se discută propunerile

Se preconizează că propunerile vor fi discutate la Copenhaga, unde miniștrii, conduși de șeful politicii externe a UE, Kaja Kallas, se vor concentra în principal pe războiul din Ucraina și Orientul Mijlociu.

Înaintea vizitei liderilor Franței, Germaniei și Poloniei în Moldova, mai mulți diplomați au declarat că au îndoieli cu privire la separarea Moldovei și Ucrainei în deschiderea primelor negocieri privind aderarea la UE.

 

