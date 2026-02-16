Lituania revocă permisele de ședere ale rușilor care vizitează des țara natală. Imigranții acuză haos juridic și destrămarea familiilor

Pentru cetățenii ruși care locuiesc în Lituania, călătoriile prea frecvente în Rusia sau Belarus pot duce la pierderea permiselor de ședere. În conformitate cu noile restricții de călătorie care au intrat în vigoare în mai 2025, autoritățile lituaniene pot revoca permisul de ședere temporară al unui cetățean rus dacă acesta vizitează țara de origine sau Belarus mai mult de o dată la trei luni fără un „motiv obiectiv”. Motivele pe care autoritățile responsabile cu migrația le consideră valabile pentru vizitele frecvente rămân neclare, iar puțini reclamanți au reușit să-și susțină cazurile în instanță, arată Meduza.

Noile norme au intrat în vigoare în mai 2025, după aproximativ un an de dezbateri parlamentare asupra unui proiect de lege de modificare a legii din 2023 a Lituaniei privind măsurile restrictive legate de agresiunea militară rusă împotriva Ucrainei.

Propus de partidul conservator Uniunea Patriei – Creștin-Democrații Lituanieni, proiectul de lege viza revocarea permiselor de ședere temporară ale cetățenilor ruși și belaruși care călătoresc în țările lor de origine mai mult de o dată la trei luni. Agenția de informații a Lituaniei, Departamentul de Securitate al Statului (VSD), a propus o limită și mai strictă, de o călătorie pe an.

Legiuitorii Uniunii Patriei au susținut că cei care călătoresc frecvent în Rusia și Belarus sunt expuși unui risc crescut de recrutare de către agențiile de informații și, prin urmare, reprezintă o amenințare. În cadrul unei intervenții în parlament, deputatul Uniunii Patriei, Arvydas Pocius, a subliniat că „structurile KGB controlează frontierele atât ale Rusiei, cât și ale Belarusului”. Colegul său de partid, deputatul Audronius Azubalis, a susținut că un număr mai mic de persoane care trec frontiera ar facilita autorităților lituaniene monitorizarea „persoanelor care călătoresc în ambele sensuri și a motivelor pentru care o fac”.

Deși prevederea care impunea restricții de călătorie cetățenilor belaruși a fost în cele din urmă eliminată, proiectul de lege a primit sprijinul tuturor partidelor din Seimas, inclusiv al Partidului Social-Democrat din Lituania, aflat la guvernare. „Nu este normal, deoarece dacă o persoană este cu adevărat o figură a opoziției sau un disident, aceasta este persecutată de serviciile de securitate ruse și belaruse; prin urmare, fără îndoială, nu poate călători acolo în siguranță tot timpul”, a argumentat deputatul Partidului Social-Democrat Dovile Sakaliene, fostul ministru lituanian al Apărării.

Criticile aduse proiectului de lege s-au concentrat mai degrabă pe aspectele logistice decât pe drepturile rezidenților temporari din Lituania. Vice-ministrul de externe Simonas Satunas a considerat proiectul de lege o „soluție nesustenabilă”, argumentând că orice rezident temporar care călătorește în Rusia și Belarus ar putea reprezenta o amenințare, indiferent de cetățenie.

În același timp, vice-ministrul de interne Alicija Scerbaite a avertizat că noile reglementări vor crește volumul de muncă al autorităților responsabile cu migrația și frontierele.

Seimas a adoptat proiectul de lege în aprilie 2025, iar legea a intrat în vigoare la 3 mai. În ianuarie 2026, cel puțin 149 de cetățeni ruși și-au pierdut dreptul de ședere în Lituania pentru că au călătorit în Rusia și Belarus mai mult de o dată la trei luni, a declarat Departamentul lituanian pentru migrație pentru Meduza.

„Motive obiective”

Legea prevede două excepții de la restricțiile de călătorie impuse cetățenilor ruși care dețin permise de ședere: dacă sunt implicați în transportul internațional sau dacă călătoriile sunt efectuate din „motive obiective” independente de voința lor. Deputatul Audronius Azubalis, membru al Uniunii Patriei, a susținut că aceste excepții erau „foarte clar menționate” în proiectul de lege inițial, citând ca exemple șoferii profesioniști și situațiile de urgență. „Dacă se produce o tragedie, este clar că aceasta este în afara controlului cuiva”, a spus el.

De la intrarea în vigoare a legii, mai mulți cetățeni ruși au solicitat Departamentului pentru Migrație să clarifice care sunt motivele considerate „obiective”. Meduza a aflat de cinci astfel de solicitări, în care expeditorii au întrebat în principal despre excepțiile pentru cei care vizitează rude bolnave.

O cetățeană rusă, care administrează canalul anonim de Telegram Teperburg, a împărtășit răspunsul pe care l-a primit de la Departamentul pentru Migrație în mai 2025. În acesta, directoarea adjunctă a agenției, Lucija Voisnis, a explicat că, potrivit unei „evaluări preliminare”, vizitarea chiar și a membrilor familiei grav bolnavi nu este o excepție garantată. Cu toate acestea, ea a mai spus că aceasta este „doar o opinie” și nu o interpretare oficială a legii. Departamentul pentru Migrație, a adăugat Voisnis, evaluează „motivele obiective” pentru fiecare călătorie, de la caz la caz.

„Este, în esență, un eveniment de forță majoră, ceva ce nu puteai prevedea sau schimba”, a declarat într-un interviu Evelina Gudzinskaite, directoarea Departamentului pentru Migrație la acea vreme.

„De exemplu, moartea mamei sau a tatălui este un motiv obiectiv. Nu puteai să previzi acest lucru și înțelegem că un fiu sau o fiică trebuie să participe la înmormântare.”

„Dacă persoana ne convinge că a existat într-adevăr un motiv obiectiv, atunci nu îi vom revoca permisul de ședere”, a adăugat ea.

Într-o discuție cu Meduza la șase luni de la intrarea în vigoare a legii, un reprezentant al Departamentului pentru Migrație a declarat că evaluările sale se bazează pe informațiile furnizate de către rezidenții temporari. „Mai întâi, corespondăm cu persoana respectivă prin intermediul sistemului nostru online. Dar, dacă este necesar, o putem chema la un interviu și îi putem cere să furnizeze documentele de călătorie necesare”, a explicat consilierul șef Rokas Pukinskas.

„Inconveniente personale generale”

În iulie 2025, publicația Volna, bazată pe Telegram, a raportat că Lituania a revocat primul permis de ședere în temeiul noii legi. Potrivit publicației, Departamentul pentru Migrație a luat decizii inconsistente, considerând vizita unei persoane la un rudă grav bolnavă un „motiv obiectiv” pentru călătorie, în timp ce a respins un caz aproape identic.

La sfârșitul lunii septembrie 2025, avocatul pentru drepturile omului exilat Mikhail Benyash a fost privat de permisul de ședere umanitar după ce a făcut două călătorii la Minsk. El călătorise acolo pentru a-și lua fiul pentru vacanța de vară și apoi pentru a-l duce înapoi la mama sa, care locuiește în Rusia. Benyash a intentat un proces împotriva Departamentului pentru Migrație, susținând că avea o „nevoie obiectivă de a călători”; agenția a susținut că ar fi putut să-i ceară soției sale să se întâlnească cu el în altă parte.

În ianuarie 2026, un tribunal administrativ din Vilnius a confirmat decizia. Un complet format din trei judecători a concluzionat că motivele lui Benyash pentru a călători în Belarus – cum ar fi lipsa vizei soției sale – erau „neplăceri personale generale” și nu circumstanțe neprevăzute.

Benyash a depus recurs la Curtea Administrativă Supremă a Lituaniei. „Aici, în Lituania, se observă o tendință evidentă de a curăța țara de ruși și belaruși care au sosit după 2020 și 2022. Statisticile o confirmă”, a declarat Benyash într-un comentariu scris adresat Meduza. „Această atitudine se reflectă în retorica politicienilor, în incitarea la ură pe bază de naționalitate prin propagandă și în discriminarea sistemică la nivel național.”

Meduza are cunoștință de cel puțin alți doi cetățeni ruși care și-au pierdut permisele de ședere în cazuri similare. O femeie și-a dus fiul și fiul vitreg să-și viziteze bunicii în vacanța de vară, făcând două călătorii în Rusia în iulie 2025. Conform documentelor judiciare disponibile publicului, femeia a susținut că își îndeplinea obligațiile părintești. Cu toate acestea, un tribunal din Siauliai a confirmat revocarea, hotărând că ea a acționat ilegal. Judecătorii au menționat că ea ar fi putut să trimită copiii cu tatăl lor (n.r. soțul ei), care nu face obiectul interdicției de călătorie.

Unei alte cetățene ruse, căsătorită cu un cetățean lituanian din 2022, i-a fost revocat permisul de ședere pentru că a efectuat două călătorii în Belarus în mai 2025. Conform dosarelor judecătorești, ea a călătorit din motive familiale, pentru a-și vizita părinții și a participa la nunta fiului său, precum și pentru tratament stomatologic. Ea a declarat autorităților de migrație că nu avea cunoștință de noua lege.

„Întrucât în Lituania nu a fost declarată nici război, nici stare de urgență, drepturile fundamentale ale omului, inclusiv dreptul la viață de familie, trebuie protejate”, a scris ea în apelul său. O instanță regională a respins cererea, afirmând că reclamanta ar fi putut solicita îngrijiri stomatologice în Lituania.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului pentru Migrație, Rokas Pukinskas, a declarat pentru Meduza că nu există o „clasificare unificată” din motive obiective. „Imaginați-vă că un membru al familiei unei persoane este bolnav de pneumonie, se află în spital, în stare critică, în timp ce un membru al familiei altei persoane este, de asemenea, bolnav de pneumonie, dar se află acasă. Cum ar trebui să evaluăm astfel de cazuri?”, a întrebat el retoric.

„Ce se întâmplă dacă, doar o zi mai târziu, persoana care se află acasă dezvoltă complicații și este transferată la terapie intensivă, în timp ce persoana din spital este externată? Puneți-vă în locul nostru.”

O „responsabilitate permanentă”

Nadejda Uvarova a locuit în Lituania timp de 15 ani. Ea și-a pierdut permisul de ședere pentru că a făcut două călătorii în Rusia în decurs de 18 minute.

„Sunt singură la părinți, care sunt în vârstă; trebuie să îi ajut, pentru că amândoi au peste 70 de ani. Soțul meu este cetățean lituanian cu dizabilități și are nevoie de îngrijirea mea. De aceea nu pot alege o singură țară, deși acum am fost nevoită să o fac”, a declarat Uvarova pentru Meduza.

În primăvara anului 2025, mama lui Uvarova s-a îmbolnăvit. Ea a fost nevoită să călătorească săptămânal în Rusia pentru a-și duce mama la consultații medicale. Pe 5 mai 2025, agenții de frontieră ruși i-au oprit pe Uvarova și pe soțul ei. Ofițeri în civil – probabil din FSB – au cerut să percheziționeze telefonul soțului ei, iar acesta a refuzat, știind că „susținuse deschis Ucraina” pe rețelele de socializare. Cuplul a fost apoi întors în Lituania.

Cuplul a condus până în orașul de frontieră Kybartai, unde au îngropat telefonul soțului într-un borcan și și-au lăsat mașina. Au trecut din nou în Rusia 18 minute mai târziu, iar polițiștii de frontieră lituanieni au semnalat reintrarea lor ca o încălcare a noii reguli de călătorie.

Recursul lui Nadejdei Uvarova împotriva deciziei de revocare a permisului de ședere a fost respins. Ea nu a văzut rostul să conteste hotărârea la o instanță superioară. „Nu le pasă ce spun reclamanții. Chiar dacă e vorba de înmormântarea mamei sau a tatălui tău, sau dacă întreg orașul tău moare, ei nu schimbă nimic. Așa că am acceptat pur și simplu”, a spus ea.

Uvarova spune acum că regretă că nu a părăsit Lituania mai devreme: soțul ei o vizitează în Rusia în fiecare săptămână, costul vieții este mai mic și ea și-a găsit un loc de muncă bun. „La început a fost un șoc mare pentru mine. Am locuit în Lituania timp de 15 ani. Am absolvit facultatea cu o diplomă de licență în limba lituaniană. Dar acum totul s-a terminat”, a declarat Uvarova pentru Meduza.

Dosarele instanței arată că Nadejda Uvarova nu a furnizat nicio documentație privind starea de sănătate a mamei sale și nici dovezi ale interferenței autorităților ruse. Instanța a hotărât că îngrijirea unui rudă bolnavă este o „responsabilitate permanentă”, nu o urgență medicală imprevizibilă care ar justifica o excepție de călătorie. De asemenea, a menționat că autoritățile lituaniene nu pot solicita documente de la „state ostile” și că Uvarova ar fi putut obține documentele singură, mai ales că a continuat să călătorească în Rusia via Polonia, potrivit autorităților de frontieră poloneze.

Femeia a refuzat să precizeze pentru Meduza de ce nu a prezentat niciun document în sprijinul cazului său. De asemenea, ea a ignorat o întrebare suplimentară referitoare la faptul dacă era la curent cu înăsprirea restricțiilor de călătorie impuse de Lituania pentru rezidenții cu cetățenie rusă.

Unitatea familiei

Există, de fapt, cetățeni ruși care au contestat cu succes deciziile Departamentului pentru Migrație de a le revoca permisele de ședere.

Conform dosarelor judecătorești, unei femei ruse care locuia în Lituania de 12 ani i-a fost revocat permisul de ședere după două călătorii în Rusia în mai și iulie 2025. Femeia, a cărei identitate nu a fost dezvăluită, a contestat decizia în fața Curții Administrative Regionale din Vilnius în septembrie.

Potrivit reclamantei, ea a călătorit în Rusia în luna mai pentru a sărbători ziua de naștere a mamei sale, iar apoi din nou în iulie pentru a avea grijă de părinții săi. Mama sa fusese internată în spital cu leziuni grave în urma unui accident, iar tatăl său avea nevoie de îngrijire constantă din cauza dizabilităților cauzate de un accident vascular cerebral. Reclamanta a rămas în Rusia până când mama sa a fost externată din spital, pe 4 august. Ea s-a întors în Lituania două zile mai târziu.

Deși autoritățile de migrație au susținut că reclamanta „nu era obligată” să călătorească în Rusia, instanța a decis în favoarea ei. Hotărârea a luat în considerare legăturile sale de lungă durată cu Lituania (n.r. vorbește fluent limba lituaniană, deține proprietăți imobiliare și a înființat împreună cu soțul său o școală pentru copii) și faptul că a rupt toate legăturile financiare cu Rusia în perioada 2020-2021. Instanța a recunoscut, de asemenea, opiniile politice „divergente” ale femeii, menționând că aceasta s-a opus public războiului împotriva Ucrainei și a acordat ajutor financiar refugiaților ucraineni, riscând astfel să fie persecutată dacă ar fi returnată în Rusia.

Instanța a aplicat, de asemenea, principiul unității familiei, menționând relația strânsă a reclamantei cu soțul și fiul ei, ambii cetățeni lituanieni. Hotărârea a menționat că, dacă mama ar fi deportată, familia ar fi destrămată sau forțată să o urmeze împotriva voinței sale, încălcând efectiv principiile libertății de circulație și dreptul la viață de familie consacrate în Convenția europeană a drepturilor omului.

Hotărârea instanței reflectă lipsa de consens cu privire la noua lege. În cazul descris mai sus, instanța a observat că, deoarece legislația nu stabilește criterii pentru evaluarea „motivelor obiective” pentru călătoria în Rusia sau Belarus, Departamentul pentru Migrație trebuie să suporte o sarcină mai mare a probei. Cu toate acestea, în cazul Nadejda Uvarova, instanța a concluzionat că legislația elimină posibilitatea interpretării și „garantează claritatea juridică”.

