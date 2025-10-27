Lituania va doborî baloanele care i-au invadat cerul: „Sunt provocări calculate, menite să destabilizeze și să testeze hotărârea NATO”

Prim-ministrul Lituaniei, Inga Ruginienė, a autorizat doborârea baloanelor de contrabandă care trec granița din Belarus, aliatul Rusiei, numindu-le „atacuri hibride” o referire la termenul folosit pentru a descrie eforturile de destabilizare ale Moscovei, relatează The Guardian.

Incursiunile baloanelor care transportau țigări de contrabandă au determinat NATO și statele membre ale UE să închidă aeroportul din Vilnius de patru ori săptămâna trecută și să închidă temporar punctele de trecere a frontierei cu Belarus.

„Astăzi am decis să luăm cele mai stricte măsuri, nu există altă soluție”, a transmis Inga Ruginienė luni, adăugând că guvernul său ar putea discuta și invocarea articolului 4 din tratatul NATO pentru a solicita consultări în materie de securitate.

Vilnius a susținut că baloanele sunt trimise de contrabandiști, dar îl acuză pe președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, un aliat apropiat al liderului rus Vladimir Putin, că nu le oprește.

Ruginienė a declarat într-o conferință de presă că incidentele au fost „atacuri hibride” și a anunțat închiderea punctelor de trecere a frontierei dintre Lituania și Belarus, cu excepția călătoriilor diplomatice și a cetățenilor UE care părăsesc țara vecină.

Zborurile către și dinspre principalul aeroport al Lituaniei au fost perturbate vineri și din nou sâmbătă seara, în urma unei serii de incidente în care s-au semnalat baloane ale contrabandiștilor de țigări.

Lituania a convocat săptămâna trecută un diplomat rus în semn de protest față de ceea ce a numit intrarea a două avioane rusești în spațiul său aerian joi.

Ministerul Apărării al țării a declarat că un avion de vânătoare Sukhoi SU-30 și un avion cisternă IL-78 din Kaliningrad au traversat spațiul aerian lituanian pe o distanță de 700 de metri înainte de a-l părăsi după 18 secunde, probabil în timpul unui antrenament de realimentare aeriană.

Ministerul de Externe a declarat că a convocat însărcinatul cu afaceri al Rusiei și a emis un „protest ferm”, îndemnând Moscova să explice imediat motivele încălcării și să ia „toate măsurile necesare pentru a preveni repetarea unor astfel de incidente”.

Ministerul Apărării al Rusiei a negat că ar fi avut loc o incursiune. „Zborurile s-au desfășurat în strictă conformitate cu regulile de utilizare a spațiului aerian deasupra teritoriului rus. Aeronava... nu a încălcat granițele altor state”, a transmis acesta.

Ministrul lituanian de Externe, Kestutis Budrys, a declarat luni că recentele încălcări ale spațiului aerian nu ar trebui considerate incidente izolate. „Acestea sunt provocări calculate, menite să destabilizeze, să distragă atenția și să testeze hotărârea NATO”, a afirmat el.

Editor : A.M.G.