Locuințe decente și accesibile în UE: Parlamentul European cere „acțiuni concrete și eliminarea barierelor birocratice”

Criza locuinţelor este o problemă reală la nivelul Uniunii Europene şi soluţiile pentru locuinţe decente, sustenabile şi cu preţuri accesibile presupun atât alocarea de fonduri la nivel european şi naţional, cât şi eliminarea unor bariere administrative - aceasta este una dintre principalele concluzii ale dezbaterii desfăşurate marţi dimineaţă în plenul Parlamentului European, anunță Agerpres.

Dezbaterea s-a referit la raportul „Criza locuinţelor în Uniunea Europeană, cu scopul de a propune soluţii pentru locuinţe decente, sustenabile şi la preţuri accesibile”, elaborat de eurodeputatul spaniol Borja Gimenez Larraz şi care va fi supus marţi votului în plenul PE.

În numele Comisiei Europene, comisarul european pentru energie şi locuinţe Dan Jorgensen a afirmat că în opinia sa criza locuinţelor subminează valorile pe care se bazează Uniunea Europeană şi îi afectează pe cei mai vulnerabili, cum sunt „lucrătorii din domeniul sănătăţii, profesorii şi lucrătorii din transportul public”.

El a anunţat că în a doua jumătate a anului executivul UE va prezenta prima strategie europeană de combatere a sărăciei, unde un capitol special va fi dedicat situaţiei din Europa privind locuinţele.

În intervenţia sa, raportorul PE în acest dosar, spaniolul Borja Gimenez Larraz (grupul PPE), care a elaborat raportul „Criza locuinţelor în Uniunea Europeană, cu scopul de a propune soluţii pentru locuinţe decente, sustenabile şi la preţuri accesibile”, a subliniat că în perioada 2010-2025 preţul locuinţelor a crescut cu 60%, iar chiriile cu aproape 30%.

Tot mai puține autorizații de construcție

În acelaşi timp, numărul autorizaţiilor de construcţie eliberate continuă să scadă şi în acest context căutarea unor soluţii alternative trebuie să devină prioritară.

Potrivit lui Gimenez Larraz, sunt necesare sporirea ofertei de locuinţe şi, în acelaşi timp, creşterea şi facilitatea investiţiilor, în special atragerea investiţiilor private. În opinia sa, un rol mai important în această privinţă ar trebui să îl joace Banca Europeană de Investiţii (BEI).

De asemenea, raportul său se pronunţă pentru sporirea investiţiilor UE în locuinţe, coordonând fondurile existente şi realocând resurse din Fondul de redresare şi rezilienţă pentru a sprijini construcţia şi renovarea de locuinţe sociale şi la preţuri accesibile.

Eurodeputata Nikolina Brnjac (PPE) a pus accentul în intervenţia sa pe nevoia de simplificare a legislaţiei privind eliberarea autorizaţiilor de construire a locuinţelor. „Oamenii sunt îngrijoraţi pentru că nu îşi pot permite o locuinţă, ceea ce le influenţează viaţa de zi cu zi. Europa are o problemă, nu avem suficiente unităţi locative”, a spus eurodeputata.

La rândul său, eurodeputatul irlandez Aodhan O Riordain (grupul S&D) a accentuat că milioane de cetăţeni europeni sunt afectaţi în mod direct de lipsa locuinţelor, situaţia fiind cu atât mai alarmantă în cazul copiilor, întrucât în Uniunea Europeană 400.000 de copii nu au adăpost.

Victor Negrescu: Preţurile locuinţelor la nivel european au crescut cu 50% din 2010 până în prezent

Potrivit colegului său de grup politic Victor Negrescu, criza locuinţelor este una dintre cele mai mari provocări sociale din Europa pentru milioane de europeni, inclusiv pentru mulţi români.

„Accesul la o locuinţă decentă devine din ce în ce mai dificil. Preţurile locuinţelor la nivel european au crescut în medie cu 50% din 2010 până în prezent. Mulţi tineri şi multe familii plătesc chirii sau rate care apasă tot mai mult asupra veniturilor lor. Pentru social-democraţi, accesul la locuinţe accesibile este o prioritate clară”, a spus el.

Eurodeputatul social-democrat este de părere că Europa trebuie să trateze această problemă cu aceeaşi seriozitate cu care tratează marile provocări. „De aceea, propunem mobilizarea fondurilor europene pentru construirea şi renovarea locuinţelor accesibile, şi mai multă transparenţă şi reguli care să limiteze specula imobiliară. Am depus un amendament prin care cerem o alocare clară pentru locuinţe accesibile în viitorul buget european pe termen lung, de cel puţin 25 de miliarde de euro”, a adăugat Negrescu.

Georgiana Teodorescu: Avem nevoie de o legislaţie care să respecte portofelul cetăţeanului

În opinia eurodeputatei Klara Dostalova (grupul „Patrioţi pentru Europa”), Comisia Europeană a adoptat regulamente ce transformă construirea de locuinţe într-un lucru foarte dificil, iar Pactul Verde european a complicat şi mai mult situaţia.

„O naţiune care nu poate garanta un acoperiş tinerilor ei e o naţiune fără viitor, iar acoperirea deficitului propriei populaţii cu migranţi nu este o soluţie, ci sinucidere”, a afirmat în intervenţia sa Georgiana Teodorescu (grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni), membră a Comisiei speciale pentru locuinţe a Parlamentului European (HOUS).

Ea a acuzat Comisia Europeană că simulează, încă o dată, implicarea Parlamentului European, când în realitate şi-a lansat viziunea proprie pentru combaterea crizei locuinţelor fără a asculta şi părerea PE.

„În negocierile următorului buget multianual trebuie să fim sinceri: avem nevoie de bani. Am cerut ferm şi am obţinut în raport un program clar pentru finanţarea locuinţelor, pe modelul programului SAFE”, a spus ea. De asemenea, Teodorescu a cerut oprirea Pactului Verde înainte ca acesta să „distrugă ce a mai rămas”.

„Avem nevoie de un buget care să funcţioneze, de o legislaţie care să respecte portofelul cetăţeanului şi de un cadru legal care să onoreze dreptul la proprietate şi competenţa statelor membre. Vă încurajez să votaţi acest raport”, a încheiat Georgiana Teodorescu.

„Trebuie să oprim specula imobiliară”

În opinia eurodeputatei Maria Ohisalo (Verzi), locuinţele sunt un drept al omului, care însă nu este recunoscut în actualul raport.

„Trebuie să oprim specula imobiliară şi să punem capăt fenomenului persoanelor fără adăpost”, a spus ea.

Leila Chaibi (grupul Stângii) l-a acuzat pe Gimenez Larraz că raportul său este unul „referitor la afacerile imobiliare şi nu la locuinţe”. „Pentru dumneavoastră, locuinţele sunt un pretext pentru reducerea reglementărilor, nu o problemă reală”.

În urmă cu o lună, pe baza raportului Gimenez Larraz, Comisia specială pentru locuinţe a Parlamentului European (HOUS) a adoptat recomandările sale finale privind criza din blocul comunitar, propunând soluţii pentru locuinţe decente, sustenabile şi cu preţ acceptabil.

HOUS a subliniat că milioane de europeni se confruntă cu condiţii precare de viaţă din cauza crizei locuinţelor şi solicită legislaţie europeană care să abordeze viabilitatea şi costul construirii de noi locuinţe.

Pentru a asigura locuinţe decente, eurodeputaţii vor fonduri rezervate din alocarea prevăzută de Planul Comisiei pentru locuinţe la preţuri accesibile pentru ameliorarea eficienţei energetice a clădirilor şi pentru combaterea sărăciei energetice. Toate locuinţele noi ar trebui să respecte standardele de calitate privind izolarea, eficienţa energetică şi calitatea aerului, susţin eurodeputaţii.

Membrii HOUS vor, de asemenea, să existe o proporţie adecvată de locuinţe publice şi sociale pentru a creşte gradul de accesibilitate şi a furniza locuinţe pentru persoanele vulnerabile.

Soluții pentru persoanele vulnerabile

Eurodeputaţii solicită ca statele membre să introducă sisteme de taxare stimulative pentru a sprijini gospodăriile cu venituri mici şi medii, pentru a înlătura barierele de taxare pentru cei care cumpără locuinţe pentru prima dată şi pentru a face închirierile pe termen lung mai accesibile.

Raportul Comisiei HOUS cere mai multe investiţii ale UE în locuinţe, coordonând fondurile existente şi realocând resurse din Fondul de redresare şi rezilienţă pentru a sprijini construcţia şi renovarea de locuinţe sociale şi la preţuri accesibile.

De asemenea, raportul susţine că orice revizuire a regulilor privind ajutoarele de stat ar trebui să faciliteze investiţiile în locuinţele sociale, respectând în acelaşi timp diversitatea pieţelor naţionale.

Raportul HOUS insistă că Uniunea Europeană trebuie să-şi sporească suveranitatea industrială în sectorul construcţiilor şi renovărilor, mai afirmă eurodeputaţii, îndemnând Comisia să consolideze piaţa unică pentru materii prime, şi să includă exigenţe minime de origine în UE pentru componente în proiectele cofinanţate de blocul comunitar.

În final, eurodeputaţii vor ca viitoarea strategie a UE privind construcţia de locuinţe să se axeze pe ameliorarea condiţiilor de lucru ale muncitorilor calificaţi prin intermediul instruirii şi al salariilor corecte.