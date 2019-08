Un incident extrem de grav a avut loc în apropierea aeroportului Fiumicino din Roma. Un avion al unei companii norvegiene care trebuia ajungă la Los Angeles a început să se dezmembreze la câteva momente de la decolare. Bucăți din aeronavă au căzut peste un cartier. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, dar zeci de mașini și case au fost avariate.

Incidentul a avut loc la scurt timp după ce un Boeing 787 al companiei Norwegian Airlines, cu 298 de pasageri la bord, a decolat de pe Fiumicino cu destinația Los Angeles. Bucăți de metal din motoarele avionului au căzut peste un cartier aflat în apropierea aeroportului din Roma.

-Pentru locuitorii de aici, a fost la fel ca o ploaie cu grindină, sunt șocați.

-Doamnă, dumneavoastră ați găsit o bucată din acest avion pe terasa casei?

-Da, la etaj, pe balcon.

-Aici avem o bucată care a căzut din avionul norvegian.

-Cealaltă a căzut pe terasă și am dat-o deja poliției.

-Putea să fie mai rău.

-Din fericire, eram în interior, pe fotoliu.

-Credeam că avionul a atins ceva. Pe aici, avioanele trec foarte jos de o vreme încoace și nu prea înțeleg de ce. Inițial, am crezut că a lovit acoperișul unei case.

Bucățile de metal căzute din motoarele avionului au avariat zeci de mașini și case.

-Eu eram în casă cu soțul meu. Am auzit ca și când ar fi fost o ploaie cu grindină. Soțul meu a spus că este soare, nu este posibil. Nu înțelegeam ce se întâmplă. Nu ne-am ridicat să vedem. Am văzut după, am auzit vecinii și am venit să vedem mașina noastră.

Oamenii nu-și pot reveni din sperietura pe care au tras-o.

-Mi-am făcut griji și am ieșit cu fratele meu să vedem ce se întâmplă. Am găsit bucăți de avion care au topit asfaltul. Părea că cineva trăgea cu gloanțe, nu se înțelegea nimic.

Aeronava a aterizat de urgență, tot pe Fiumicino, la câteva minute de la decolare. Pasagerii au fost îmbarcați în alte curse către cu destinația Los Angeles.

