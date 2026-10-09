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Locuitorii unui oraș ucrainean ocupat de ruși își riscă viața pe „drumul morții” pentru a-și procura alimente: „Sunt condamnați”

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oras ucrainean distrus de bombele rusesti
Așa arată orașul Oleșkî după mai bine de 4 ani de bombardamenate rusești. Sursă foto: Facebook / Dmytro Lubinets
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Din articol
„Știu că sunt condamnați” „Nu are nimic”

Blocați și amenințați de foamete, locuitorii orașului Oleșkî, din sudul Ucrainei, aflat sub ocupație rusă, își riscă viața călătorind ore întregi pe jos și cu bicicleta pe drumuri pline de mine pentru a face rost de hrană și apă, relatează Reuters.  

Principala rută de ieșire din oraș, situată în apropierea liniei frontului, la est de râul Dnipro, se îndreaptă tot mai adânc în zonele controlate de Rusia. Aceasta este presărată cu mașini arse și carbonizate de explozii, potrivit martorilor, rudelor, organizațiilor umanitare și imaginilor video verificate de Reuters. Dronele de atac survolează zona.

Locuitorii spun că ultimele livrări de alimente către un magazin local au avut loc în luna mai.

„Ce naiba ar mai putea rămâne în casa ta când nu ai mai fost la magazin de jumătate de an?”, a declarat pentru Reuters o femeie care locuiește în oraș, cerând să nu-i fie dezvăluită identitatea de teama represaliilor din partea forțelor de ocupație ruse.

De curând, ea încercase să ajungă la Radensk, situat la aproximativ 20 km spre sud-est. Pe drumul de întoarcere, a fost rănită de o mină terestră.

„Nu există nicio cale de ieșire sigură”, a spus ea ulterior, adăugând că, cu câteva zile înainte, trei persoane își pierduseră viața pe același traseu, pe care unii localnici îl numesc „drumul morții”.

Reuters nu a putut verifica în mod independent declarația femeii, deși aceasta se potrivește cu mărturiile altor martori, oficiali și lucrători umanitari familiarizați cu criza umanitară din Oleșkî.

Faptul că oamenii chiar încearcă să întreprindă aceste călătorii indică o disperare tot mai mare.

„Alegerea pe care Rusia o impune civililor în fiecare zi: să rămână — și să moară de foame; sau să plece — și să riște să fie aruncați în aer de o mină terestră”, a declarat Dmitro Lubinets, ombudsmanul pentru drepturile omului din Ucraina.

Conform spuselor sale, Kievul a propus un armistițiu local și rute de evacuare pentru locuitorii care doreau să plece, dar că Rusia a respins propunerea.

„Știu că sunt condamnați”

Rusia a recunoscut existența unor probleme grave legate de aprovizionarea cu alimente și ​produse medicale în Oleșkî și a declarat că forțele sale armate depun eforturi pentru a le rezolva. Aceasta a dat vina pe Ucraina pentru această criză, afirmând că aceasta împiedică ajungerea acestor provizii în oraș.

Orașul Oleșkî din regiunea ucraineană Herson, care înainte de război avea o populație de aproximativ 24.000 de locuitori, mai are în prezent în jur de 1.700 de locuitori, dintre care 47 de copii, potrivit lui Danielle Bell, șefa Misiunii ONU de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina.

Imaginile filmate cu drona din oraș, distribuite de Brigada 34 de Infanterie Marină Independentă „Borysfen” a Ucrainei și verificate de Reuters, arată clădiri rezidențiale și administrative distruse și abandonate după mai bine de patru ani de război și ocupație rusă.

Nu există o alimentare stabilă cu energie electrică, apă sau încălzire. Deplasările în interiorul și în afara zonei sunt mai periculoase ca niciodată.

Tetiana Hasanenko, șefa administrației militare locale cu sediul în partea regiunii controlată de Ucraina, menține un contact regulat cu locuitorii din Oleșkî.

„Știu că sunt condamnați. Sunt cuvinte îngrozitoare, dar ei știu că vor muri fie de foame, fie din cauza atacurilor”, a declarat ea pentru Reuters la sfârșitul lunii septembrie.

Trupele ucrainene nu au acces direct la oraș. În ultimele zile, armata ucraineană a declarat că a aruncat provizii alimentare locuitorilor cu ajutorul dronelor. Agenția Reuters nu a putut confirma în mod independent aceste afirmații, iar unii locuitori și-au exprimat scepticismul, spunând că nu au văzut nimic.

Andrii Sibiha, ministrul de externe al Ucrainei, a declarat că Rusia, în calitate de stat agresor, poartă „întreaga responsabilitate pentru această catastrofă umanitară”.

Ministerul Apărării al Rusiei și autoritățile instalate de Moscova în orașul Herson, aflat sub ocupație, nu au răspuns la solicitările de comentarii.

„Nu are nimic”

Locuitorii din Oleșkî au declarat că aprovizionarea cu alimente a devenit nesigură la sfârșitul anului trecut, dar situația s-a înrăutățit semnificativ după luna mai. Până atunci, voluntarii ucraineni reușiseră să aducă alimente și să evacueze oamenii. De atunci, oamenii s-au întreținut în mare parte din roadele pământului, iar această situație devine insuportabilă pe măsură ce se apropie iarna.

Larisa, o femeie ucraineană care a fugit din Oleșkî la scurt timp după invazia pe scară largă a Rusiei din februarie 2022, a declarat pentru Reuters, la Londra, că soțul ei se află încă acolo și supraviețuiește cu rații din ce în ce mai reduse.

Femeia în vârstă de 72 de ani, care a refuzat să-și dezvăluie numele complet sau pe cel al soțului său din motive de siguranță, a spus că acesta se hrănea cu legume și lipii făcute în casă, coapte pe foc deschis. El folosea rezervele de făină acumulate înainte de invazie, care erau vechi de mult timp.

„A trăit cu asta toată vara, încă din luna mai. Nu are ouă, nici lactate, nici carne – nu are nimic”, a spus soția lui. ⁠Își hrănește cele patru pisici și câinele cu iarbă amestecată cu orice cereale mai are.

Larisa a spus că i-a „interzis” soțului ei să ia drumul care duce de la Oleshky la Radensk în căutare de mâncare, descriind călătoria ca pe un pariu pe viață și pe moarte, sau „ruletă rusească”.

Imaginile filmate de brigada ucraineană arată zeci de vehicule incendiate și abandonate de-a lungul traseului. Clădirile de pe ambele părți au suferit pagube grave.

Larisa este convinsă că soțul ei ascunde adevărata amploare a problemelor cu care se confruntă atunci când vorbesc pe scurt la telefon de două ori pe săptămână.

Pe măsură ce iarna se instalează, proviziile de legume cultivate în grădina proprie, precum castraveții, dovleceii și roșiile, se epuizează, iar teama de foamete crește.

„Chiar nu mai e nimic de schimbat. Am folosit totul”, a spus femeia rănită de mină.

Singura modalitate de a fierbe apă este pe foc deschis, deoarece buteliile de gaz sunt imposibil de procurat. Medicamentele sunt expirate, iar ea mănâncă doar o dată pe zi – o bucată subțire de lipie cu roșii și sare sau miere.

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Editor : A.M.G.

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