Live TV

Londra anunță crearea Serviciului Național de Poliție, după modelul FBI. „Cea mai amplă reformă din ultimii 200 de ani”

Data publicării:
Shabana Mahmood
Shabana Mahmood, ministrul britanic de Interne. Foto: Profimedia
Din articol
Un nou model pentru menținerea ordinii

Ministrul de interne britanic, Shabana Mahmood, a anunţat sâmbătă crearea unei forţe naţionale de poliţie în Regatul Unit, un „FBI britanic”, responsabil pentru combaterea terorismului, antifraudă şi investigaţii penale, care până acum au fost gestionate de diverse agenţii sau servicii regionale, informează AFP.

Acest anunţ vine în contextul în care Mahmood urmează să prezinte luni „cele mai ample reforme de menţinere a ordinii de la crearea forţei de poliţie în urmă cu 200 de ani”, potrivit unui comunicat al Ministerului de Interne, scrie Agerpres.

Noul Serviciu Naţional de Poliţie (National Police Service, NPS) va fi responsabil de combaterea „criminalităţii grave şi complexe”, reunind într-o singură organizaţie activităţile agenţiilor existente, cum ar fi Agenţia Naţională de Combatere a Criminalităţii (NCA) şi unităţile regionale de crimă organizată.

NPS se va ocupa, de asemenea, de investigaţiile antiteroriste conduse în prezent de Poliţia Metropolitană din Londra.

„Modelul actual de poliţie a fost conceput pentru alt secol”, a declarat Mahmood, citată în comunicat. „Unele forţe locale nu au competenţele sau resursele necesare pentru a combate criminalitatea modernă complexă”, a adăugat ea.

Datorită creării noului Serviciu Naţional de Poliţie, „poreclit FBI-ul britanic”, forţele locale „vor putea dedica mai mult timp combaterii criminalităţii de cartier”, cum ar fi traficul de droguri şi furtul din magazine, a explicat ministrul britanic.

NPS va fi condus de un comisar naţional de poliţie, care va deveni cel mai înalt oficial al poliţiei din ţară.

Ministrul britanic nu a oferit detalii cu privire la numărul de ofiţeri repartizaţi acestei noi forţe.

Un nou model pentru menținerea ordinii

Shabana Mahmood urmează să prezinte luni o carte albă intitulată „De la local la naţional: un nou model pentru menţinerea ordinii”.

Vineri, Ministerul de Interne a confirmat că miniştrii de interne vor avea în curând puterea de a-i demite pe şefii poliţiei în cazuri de „abateri grave sau persistente”.

Acest lucru vine după plecarea de la mijlocul lunii ianuarie a şefului poliţiei din Birmingham, aflat sub presiune timp de câteva săptămâni în urma controversatei decizii de a interzice suporterilor clubului de fotbal israelian Maccabi Tel Aviv să participe la un meci în noiembrie.

Shabana Mahmood îi retrăsese încrederea, dar nu a putut să-l demită.

În prezent, în Anglia şi Ţara Galilor există 43 de forţe de poliţie locale, unele dintre ele având roluri naţionale, cum ar fi poliţia londoneză, care este responsabilă de combaterea terorismului, potrivit Reuters.

De asemenea, se aşteaptă ca, în cadrul schimbărilor anunţate luni, guvernul să reducă numărul total de forţe din Regatul Unit, într-o încercare de a economisi bani.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png (51)
1
Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde și exportă de 90 de...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
2
Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocați...
Giorgia Meloni
3
Giorgia Meloni le-a spus liderilor UE că „disputa cu Trump e o idee proastă”. Cum crede...
Vladimir Putin
4
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie să se mulţumească...
Friedrich Merz Giorgia Meloni 2
5
Merz și Meloni, o apropiere care schimbă jocul în UE: „Au o chimie bună”. Germania şi...
Lovitură de teatru! Adevărul a ieșit la iveală, după ce Michael Schumacher "a avut prima apariție publică"
Digi Sport
Lovitură de teatru! Adevărul a ieșit la iveală, după ce Michael Schumacher "a avut prima apariție publică"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Karol Nawroki
Val de furie și proteste în SUA: un cetățean american ucis de agenți ICE în Minneapolis
gap
De la F-35 la un nou „super-avion” de luptă: Pariul riscant care ar putea schimba echilibrul militar global
NATO_CONFERINTE_SUA_ROU_81_INQUAM_Photos_Eduard_Vinatoru
Reacții dure din Marea Britanie după declarațiile lui Trump despre aliații NATO: „Ar trebui să-și ceară iertare în genunchi”
maini stranse pe gratiile unei inchisori
Un bărbat din Dolj a ajuns după gratii pentru că a omorât în bătaie un câine care intrat în curtea lui
barron trump
O femeie susține că Barron Trump i-a salvat viața după ce a alertat poliția, într-un caz de agresiune judecat la Londra
Recomandările redacţiei
donald trump nicusor dan presidency ro
Sondaj: Cei mai mulți români spun că țara trebuia să adere la...
Dmitri Peskov asculta plecat instructiunide la Vladimir Putin
Ce crede Kremlinul despre relația dintre UE și SUA. „Sunt incapabili”
camera-de-viteza radar
Viteza medie a șoferilor va fi calculată cu ajutorul a 400 de camere...
femeie cu o umbrela luata de vant
HARTĂ. Avertizări de vreme rea de la meteorologi. Aproape 20 de...
Ultimele știri
Stare de urgență în regiunea rusă Murmansk. Mai multe locuințe, fără căldură și electricitate. Sunt așteptate temperaturi de -24 grade
Papa Leon al XIV-lea cere intensificarea eforturilor pentru pace, pe fondul atacurilor din Ucraina
Ce țară profită de haosul creat de Trump în SUA. Efect neașteptat descoperit de un think tank
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Avantajele anului 2026, dezvăluite de astrologi. Nu e un an „obișnuit”, începe o eră a curajului, adevărului...
Cancan
Gestul BIZAR făcut de mama criminalului lui Mario Berinde, chiar în ziua înmormântării adolescentului din...
Fanatik.ro
FCSB, decizie radicală înaintea derby-ului cu CFR Cluj. A fost anunțat că va fi scos de pe lista de...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
„Rapid a făcut transferurile iernii cu Moruțan și cu Paraschiv”. Fostul tehnician din Giulești vede echipa în...
Adevărul
„Sistemele centralizate de termoficare sunt o relicvă a comunismului”. Soluția unui cunoscut economist ca...
Playtech
Băiatul de 13 ani implicat în crima lui Mario avea antecedente. Ce a mai făcut în trecut, noi detalii ies la...
Digi FM
Irina Shayk, criticată dur de fani după un pictorial provocator: „De ce ai acceptat asta?” Cum s-a lăsat...
Digi Sport
"Calmează-te, nesimțitule!" Novak Djokovic a dat cărțile pe față, după gestul urât de la Australian Open
Pro FM
Adele o depășește pe Whitney Houston. „21” devine cel mai bine vândut album feminin din istorie, cu peste 56...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
Adevarul
Cine este Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat în timpul protestelor din Minneapolis împotriva...
Newsweek
Un ministru anunță pensii mai mari pentru o categorie de pensionari. Ce ani vor fi considerați contributivi?
Digi FM
Dan Negru cere schimbarea legilor pentru minori, după cazul șocant al adolescentului ucis: „În multe alte...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Cum i-a schimbat procesul cu Johnny Depp viața lui Amber Heard. Actrița, declarații sfâșietoare: „Nu mai...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat