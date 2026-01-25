Londra anunță crearea Serviciului Național de Poliție, după modelul FBI. „Cea mai amplă reformă din ultimii 200 de ani”

Ministrul de interne britanic, Shabana Mahmood, a anunţat sâmbătă crearea unei forţe naţionale de poliţie în Regatul Unit, un „FBI britanic”, responsabil pentru combaterea terorismului, antifraudă şi investigaţii penale, care până acum au fost gestionate de diverse agenţii sau servicii regionale, informează AFP.

Acest anunţ vine în contextul în care Mahmood urmează să prezinte luni „cele mai ample reforme de menţinere a ordinii de la crearea forţei de poliţie în urmă cu 200 de ani”, potrivit unui comunicat al Ministerului de Interne, scrie Agerpres.

Noul Serviciu Naţional de Poliţie (National Police Service, NPS) va fi responsabil de combaterea „criminalităţii grave şi complexe”, reunind într-o singură organizaţie activităţile agenţiilor existente, cum ar fi Agenţia Naţională de Combatere a Criminalităţii (NCA) şi unităţile regionale de crimă organizată.

NPS se va ocupa, de asemenea, de investigaţiile antiteroriste conduse în prezent de Poliţia Metropolitană din Londra.

„Modelul actual de poliţie a fost conceput pentru alt secol”, a declarat Mahmood, citată în comunicat. „Unele forţe locale nu au competenţele sau resursele necesare pentru a combate criminalitatea modernă complexă”, a adăugat ea.

Datorită creării noului Serviciu Naţional de Poliţie, „poreclit FBI-ul britanic”, forţele locale „vor putea dedica mai mult timp combaterii criminalităţii de cartier”, cum ar fi traficul de droguri şi furtul din magazine, a explicat ministrul britanic.

NPS va fi condus de un comisar naţional de poliţie, care va deveni cel mai înalt oficial al poliţiei din ţară.

Ministrul britanic nu a oferit detalii cu privire la numărul de ofiţeri repartizaţi acestei noi forţe.

Un nou model pentru menținerea ordinii

Shabana Mahmood urmează să prezinte luni o carte albă intitulată „De la local la naţional: un nou model pentru menţinerea ordinii”.

Vineri, Ministerul de Interne a confirmat că miniştrii de interne vor avea în curând puterea de a-i demite pe şefii poliţiei în cazuri de „abateri grave sau persistente”.

Acest lucru vine după plecarea de la mijlocul lunii ianuarie a şefului poliţiei din Birmingham, aflat sub presiune timp de câteva săptămâni în urma controversatei decizii de a interzice suporterilor clubului de fotbal israelian Maccabi Tel Aviv să participe la un meci în noiembrie.

Shabana Mahmood îi retrăsese încrederea, dar nu a putut să-l demită.

În prezent, în Anglia şi Ţara Galilor există 43 de forţe de poliţie locale, unele dintre ele având roluri naţionale, cum ar fi poliţia londoneză, care este responsabilă de combaterea terorismului, potrivit Reuters.

De asemenea, se aşteaptă ca, în cadrul schimbărilor anunţate luni, guvernul să reducă numărul total de forţe din Regatul Unit, într-o încercare de a economisi bani.

