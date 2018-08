Londra salută sancţionarea Moscovei de către Washington în cazul Skripal

Premierul britanic Theresa May a salutat decizia Statelor Unite de a sancţiona Rusia în dosarul otrăvirii cu un agent neurotoxic a unui fost spion rus, în martie, în oraşul englez Salisbury, relatează The Associated Press.

Foto: Guliver/GettyImages

Aceste sancţiuni transmit „un mesaj fără echivoc Rusiei, potrivit căruia comportamentul său provocator şi nesăbuit nu va rămâne nesancţionat”, au subliniat într-un comunicat serviciile şefei Guvernului britanic.

Departamentul de Stat american a anunţat miercuri că impune sancţiuni Moscovei, după ce Statele Unite au stabilit că Rusia a folosit agentul neurotoxic noviciok într-un atac împotriva lui Serghei şi Iuliei Skripal.

Ambasada Rusiei în Statele Unite a denunţat aceste acuzaţii drept „cusute cu aţă albă”.

Londra a acuzat Moscova imediat după atac, în martie, antrenându-şi aliaţii, inclusiv Statele Unite, într-un val încrucişat de expulzări.

Moscova respinge orice implicare în otrăvire.

Preşedintele Comisiei de Politică Externă din cadrul Consiliului federaţiei, Camera superioară a Parlamentului rus, Konstantin Kosacev, a denunţat sancţiunile impuse de Statele Unite Rusiei din cauza otrăvirii unui fost dublu spion rus în Marea Britanie drept o „lege a linşajului”, relatează The Associated Press.

Statele Unite s-au purtat ca un „stat poliţist, care ameninţă şi torturează un suspect pentru a obţine probe”, a declarat joi Kosacev.

Sursa: News.ro

