Lovitură pentru J-Lo, Rihanna și familia Kardashian: Cum luptă industria blănurilor împotriva unei interdicții la nivelul UE

În Europa, blănurile sunt pe cale de dispariție. Pe rețelele sociale, însă, par de neatins. În timp ce Uniunea Europeană dezbate dacă creșterea animalelor pentru blană aparține trecutului, pagina Federației Internaționale a Blănurilor afișează un șir neîntrerupt de nume celebre care adoră acest material pentru vestimentația lor. Jenna Ortega, vedeta serialului „Wednesday”, a ajuns la o premieră îmbrăcată într-o jachetă din piele de oaie de fabricație italiană, cu un preț de vânzare de 15.500 de dolari. Pharrell Williams a cântat la premiile Grammy, îmbrăcat într-o haină lungă albă. Iar lista împătimiților continuă cu Rihanna și A$AP Rocky, Jennifer Lopez, Madonna, Kim Kardashian și Khloe Kardashian, Jeff Goldblum și Emilie Livingston sau Georgina Rodriguez, arată Politico într-o analiză.

Blana pare mai puțin o industrie în declin și mai mult un fenomen de revenire. Rafinată, globală și foarte vie. La Bruxelles, întrebarea este dacă industria ar trebui să existe.

Comisia Europeană este la câteva zile distanță de a-și publica răspunsul la o petiție a cetățenilor semnată de peste 1,5 milioane de persoane care cer o interdicție la nivelul UE privind creșterea animalelor pentru blană, creșterea nurcilor, vulpilor, câinilor enot și a șinșilelor pentru blana lor, precum și comerțul cu produse din blană.

Un proiect de text analizat de Politico sugerează că Bruxellesul va respinge cererea, propunând în schimb ca sectorul să depună eforturi mai mari pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale animalelor.

Decizia era așteptată încă de la sfârșitul lunii martie. Ea urmează să fie publicată; întârziată, în parte, de obiecțiile unor state membre și din cadrul Comisiei însăși.

În linii mari, conținutul acestuia este clar de ceva vreme. Atât de clar încât organizațiile pentru protecția animalelor îl califică deja drept o trădare. Atât de clar încât a fost depusă o plângere oficială la Ombudsmanul European, în care se susține că deliberările Comisiei au fost influențate de industria pe care ar fi trebuit să o supravegheze.

În spatele imaginii

Pentru Mike Moser, diferența dintre rețelele sociale și realitatea din ferme constituie esența poveștii.

A petrecut ani de zile contribuind la gestionarea acesteia, mai întâi la Federația Internațională a Blănurilor, apoi în calitate de director general al Asociației Britanice a Comerțului cu Blănuri. Apoi, în 2019, și-a dat demisia și a trecut de cealaltă parte. Acum este consultant pentru Humane World for Animals, o organizație cu care a dezbătut odată în parlamentul britanic.

Ceea ce l-a făcut să se răzgândească nu a fost un argument. A fost o vizită la o fermă.

„Prima dată când am fost acolo, am fost cu adevărat șocat”, a spus el. Hale lungi. Cuști mici din sârmă, înghesuite una lângă alta. Animale care se plimbau nervos, se învârteau în cerc, se retrăgeau speriate sau se năpusteau înainte. Mirosul - nu mirosul de fermă, a precizat el, ci ceva mai înțepător, deșeurile concentrate ale miilor de carnivore care cădeau prin podelele din plasă. Muște.

„Acestea sunt animale sălbatice”, a spus el. „Mii dintre ele în cuști minuscule.”

Israelul, prima ţară care interzice comerţul cu blănuri pentru industria modei. Foto: Profimedia

El acceptase slujba crezând că o comunicare mai bună ar putea repara o industrie neînțeleasă. Ceea ce a găsit, a spus Moser, a fost o industrie care nu se schimbase - nici în practicile sale, nici în economia sa, nici în modelul său de bază de a ține specii teritoriale, cu arie de răspândire extinsă, în incinte mici, la densitate mare. La apogeul pieței, în jurul anului 2014, când blănile de nurcă se vindeau cu 200 de euro bucata la licitație, producătorii încă nu reinvestiseră în îmbunătățirea bunăstării animalelor.

„Practicile nu s-au schimbat”, a spus el. „Sunt o rămășiță a trecutului.”

Consilierii științifici ai Comisiei au dat deja un verdict. O analiză din 2025 realizată de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat că efectele negative asupra bunăstării animalelor din fermele de blană, inclusiv stresul, izolarea și imposibilitatea de a manifesta comportamente naturale de bază, nu pot fi remediate în mod semnificativ în cadrul sistemului actual de cuști. EFSA a concluzionat că satisfacerea nevoilor acestor animale ar necesita eliminarea completă a acestui sistem.

Dincolo de fermele de blană

În prezent, doar cinci țări din UE mai permit creșterea animalelor pentru blană la o scară semnificativă. Una dintre ele, Polonia, unul dintre cei mai mari producători din lume, a interzis această practică anul trecut, acordând fermierilor un termen de opt ani pentru a-și închide activitatea.

Mark Oaten, directorul general al Federației Internaționale a Blănurilor, vorbea de la Istanbul, între întâlnirile cu comercianții de blănuri, când a răspuns la întrebarea dacă industria sa este pe moarte. El a sugerat să se verifice rezultatele licitațiilor.

„Vorbiți cu Fendi. Vorbiți cu Louis Vuitton. Vorbiți cu Dior”, a spus el. „Toți folosesc blănuri, toți vând blănuri.”

Kim Kardashian poartă frecvent blănuri. Sursa: Profimedia

La fel ca Moser, Oaten a venit în acest sector din afară - un fost deputat liberal-democrat, recrutat după ce a părăsit Westminster în 2010 pentru a ajuta la modernizarea unei industrii despre care a spus că abia știa că există.

Ceea ce a descoperit l-a surprins. Nu era vorba de un comerț artizanal, ci de un lanț de aprovizionare global complex, care se întindea de la fermele din Finlanda și Grecia, trecând prin atelierele de prelucrare din Italia, casele de licitații din Helsinki, producătorii din Hong Kong și, în final, până la buticurile din Londra, Paris și Roma.

Această complexitate face parte din răspunsul său la discursul privind declinul. Saga Furs, din Helsinki, este în prezent singura casă de licitații importantă din Europa care mai funcționează. O singură piele cumpărată de acolo poate traversa patru țări înainte de a deveni o haină. Cifrele brute privind exporturile citate de critici, a susținut Oaten, nu reflectă cea mai mare parte a valorii.

Industria, a spus el, este artizanală prin natura sa: un atelier de familie din afara Veronei, aflat la a patra generație, produce articole vestimentare la comandă care se pot vinde cu 200.000 de euro. Nu este o afacere de producție în masă, nu este concepută pentru a angaja mii de oameni - dar are o valoare ridicată și, după cum spune el, trece printr-un fel de renaștere.

Citește și:

Fermele de animale pentru blănuri ar putea declanșa următoarea pandemie

După Covid, a spus Oaten, cumpărătorii mai tineri au fost atrași de blănurile vintage prin prisma sustenabilității: materiale naturale, longevitate, antiteza modei rapide. Vânzările la Saga Furs au atins recent cel mai înalt nivel din ultimii ani. Promovările cu vedete sunt deliberate, a recunoscut el fără remușcări.

„Lucrăm cu influenceri. Încurajăm și promovăm utilizarea blănurilor în rândul vedetelor”, a spus Oaten.

Rihanna este o iubitoare a hainelor din blană. Sursa: Profimedia

El și-a menținut apărarea privind preocupările legate de bunăstarea animalelor la scurt. Industria, a spus el, se auto-reglementează deja printr-un sistem de certificare recunoscut de UE care stabilește standarde independente de bunăstare și a semnalat că este pregătită să accepte standarde mai stricte.

Unele schimbări promovate de activiști, a argumentat el, par umane, dar nu sunt - înlocuirea podelelor din sârmă ale cuștilor cu paie, de exemplu, lasă animalele să zacă în propriile excremente. Știința, nu aspectul, ar trebui să ghideze îmbunătățirile. Iar alternativa la producția europeană, a avertizat el, nu ar fi o cantitate mai mică de blană, ci o blană de calitate inferioară, provenită de la fermele chineze care nu respectă standarde echivalente.

„Temerile sunt că s-ar înregistra un aflux de produse provenite de la ferme de slabă calitate.”

Dilema de la Bruxelles

Comisarul pentru bunăstarea animalelor, Oliver Varhelyi, se ocupă de acest dosar. El este cunoscut în rândul funcționarilor ca fiind o persoană care are o „alergie” constituțională la cuvântul „interzicere” - fie că este vorba de blană, de cuști sau de transportul animalelor vii.

„Nu l-am auzit niciodată vorbind despre interzicerea a ceva”, a spus un funcționar al Comisiei.

Cei care au redactat răspunsul în cadrul Comisiei au spus, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile și citate de Politico, că nu li s-a cerut niciodată să elaboreze o interdicție. Instrucțiunea, încă de la început, a fost să se lucreze în direcția unor standarde.

Miltos Karakoulakis prezidează Fur Europe, principalul organism de lobby al industriei din UE, și conduce o fermă de nurci în munții din Macedonia de Vest a Greciei, lângă granița cu Albania. A plecat de la cele trei zile de ateliere ale Comisiei cu sentimentul că mesajul său a fost recepționat.

Karakoulakis a venit pregătit să conteste ceea ce a descris ca fiind zeci de ani de „știri false” - imagini cu mizerie și cruzime care, a insistat el, aparțin unei alte epoci. Fermele moderne folosesc sisteme de hrănire cu coduri de bare. Animalele sunt monitorizate. Protocoalele privind bunăstarea animalelor sunt stricte.

Estonia interzice fermele de animale crescute pentru blănuri. FOTO: Profimedia Images

Era pregătit, de asemenea, cu o informație pe care îi place să o menționeze: faptul că majoritatea celor care semnează petiții împotriva blănurilor nu au pus niciodată piciorul într-o fermă de blănuri.

„Așa că, vedeți”, a spus el, „nu e chiar atât de obiectiv.”

În regiunea sa, a adăugat el, fermele de blană susțin aproximativ 7.000 de locuri de muncă, adică 60% din economia locală - o cifră mult mai mare decât estimarea Comisiei, care se ridică la 2.000 de locuri de muncă în întregul sector al UE. Dacă această discrepanță reflectă metodologii diferite sau agende diferite este, în acest moment, o chestiune de perspectivă.

La o audiere a Parlamentului European de luna trecută, ciocnirea dintre aceste două lumi a fost vizibilă în mod clar. Deputata olandeză Anja Hazekamp l-a confruntat direct pe Varhelyi după ce Politico a raportat că Comisia urma să respingă cererea petiției de interzicere.

Un protestatar îmbrăcat în blănuri și cu coarne în timp ce strigă „Libertate” în Congresul american. Foto: Getty Images

„În afara faptului că este o existență oribilă și că, în majoritatea cazurilor, mor într-un mod oribil”, a spus eurodeputata de stânga, „este timpul să vă asumați responsabilitatea și să interziceți această industrie teribilă. Altfel, nu sunteți demn de titlul de comisar pentru bunăstarea animalelor.”

Varhelyi a rămas impasibil. „Nu știu de ce merit o opinie atât de aprinsă”, a răspuns el, „inclusiv acuzele și rușinarea pentru ceva la care abia am început să lucrăm.”

Răspunsul final al Comisiei - care va prezenta planul său privind standardele de bunăstare specifice fiecărei specii, urmat de un proiect de legislație până la sfârșitul anului 2027 - este așteptat în zilele de după Paște.

Moser, care urmărea evenimentele din Essex, a făcut o previziune cu privire la modul în care vor fi amintite aceste fapte în viitor.

„Când generațiile viitoare vor privi înapoi”, a spus el, „se vor întreba: «Chiar am ținut animale în cuști minuscule și le-am sacrificat pentru un produs de care nu avem nevoie?» Iar cei care au avut ocazia să acționeze vor fi judecați.”

Citește și:

„Blănurile aparțin Epocii de Piatră!”. PETA și alte organizații cer o Săptămâna a Modei la Milano fără cruzime față de animale

