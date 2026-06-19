Lovitură pentru Kiev la summitul UE: Peter Magyar a intervenit în ultimul moment și a eliminat o mențiune privind aderarea Ucrainei

La iniţiativa prim-ministrului ungar Peter Magyar, o referire la accelerarea aderării Ucrainei la UE a fost eliminată în ultimul moment din documentul final al summitului şefilor de stat şi de guvern ai Uniunii, a afirmat şeful executivului de la Budapesta într-o postare pe Facebook joi seară, a consemnat MTI.

Magyar menţionează în postare că, după patru ore de dezbateri intense, liderii statelor UE au reuşit să finalizeze primul punct de pe ordinea de zi a reuniunii Consiliului European şi subliniază că, pentru prima dată într-un an şi jumătate, a fost posibil ca o declaraţie finală să fie acceptată de toate statele membre.

În ce priveşte Ucraina, doar textul care a fost convenit prin consens cu ani în urmă a fost inclus în documentul final al summitului, adaugă el.

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Potrivit lui Magyar, pe parcursul săptămânilor de elaborare a declaraţiei, textul ei a fost rafinat de mai multe ori la propunerea Ungariei, iar referirea la accelerarea procesului de aderare a fost eliminată din text în ultimul moment la iniţiativa lui.

„Nu a fost uşor”, asigură premierul ungar. „Asta se poate întâmpla când cineva nu se aşează la masa negocierilor doar pentru a stârni frică, ci încearcă să găsească un compromis”, conchide Peter Magyar.

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