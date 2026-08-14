Live TV

Lovitură pentru Macron: Planul de a interzice rețelele sociale copiilor sub 15 ani în Franța, blocat de instanță

Data publicării:
retele sociale tineri copii baieti telefon tiktok retele sociale
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Consiliul Constituțional al Franței a blocat planul de interzicere a accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, una dintre politicile emblematice ale președintelui Emmanuel Macron. Instanța a considerat că măsura aduce o atingere disproporționată libertății de exprimare și comunicare.

Consiliul Constituțional și-a motivat decizia inclusiv prin implicațiile pe care interdicția le-ar avea asupra verificării vârstei tuturor utilizatorilor, potrivit Reuters.

„Prin interzicerea accesului minorilor sub 15 ani la anumite servicii online, legea impune în mod inerent fiecărei persoane, chiar și unui adult, să își dovedească vârsta înainte de a le accesa”, a arătat Consiliul Constituțional în decizia sa.

Instanța a constatat însă că legea nu stabilește suficient de clar în ce condiții și în ce limite ar trebui făcută această verificare. „Prin faptul că nu a precizat condițiile și limitele în care trebuie furnizată o astfel de dovadă, legiuitorul nu a stabilit garanțiile juridice necesare pentru a asigura respectarea acestor cerințe”, se arată în decizie.

Parlamentarii francezi aprobaseră interdicția accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, Franța urmând să devină prima țară din Europa care adoptă o astfel de măsură după Australia.

Australia a introdus în decembrie prima interdicție de acest tip din lume, blocând accesul persoanelor sub 16 ani la platforme precum Facebook, TikTok și YouTube.

În urma deciziei Consiliului Constituțional, Macron i-a cerut premierului Sébastien Lecornu să refacă legislația astfel încât noul text să țină cont de obiecțiile formulate de instanță, a transmis Palatul Élysée.

Președinția franceză a precizat că Macron este hotărât ca reforma să intre în vigoare înainte de primăvara anului 2027, când în Franța vor avea loc alegeri prezidențiale. Macron, aflat la al doilea mandat, nu poate candida pentru un al treilea mandat consecutiv.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Eclipsa de Soare 2026. Foto Getty Images
1
Eclipsa de Soare a traversat Europa. Cum s-a văzut de pe Stația Spațială Internațională
CASS reținută din pensii. Inquam Photos George Calin
2
Se restituie CASS reținută din pensii? Clarificările autorităților pentru beneficiari
bile loto
3
S-a câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49. Unde s-a jucat biletul și...
dezertor
4
Comandantul singurului submarin ucrainean care a dezertat la ruși cu tot cu navă a fost...
r kadirov cu doua lansatoare de rachete pe umar
5
„La o lume distanță de Moscova”: Cum evită Kadîrov războiul lui Putin, deși se laudă că...
Ordinul lui Vladimir Putin a dărâmat-o pe Aryna Sabalenka: ”Am ajuns să plâng isteric”
Digi Sport
Ordinul lui Vladimir Putin a dărâmat-o pe Aryna Sabalenka: ”Am ajuns să plâng isteric”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilustraţie mănuşi hacker atac cibernetic
Atac cibernetic în Franța: hackerii au furat datele contribuabililor. Aproape 700.000 de persoane ar putea fi afectate
profimedia-1122784463
„Zid de foc” de 30 de metri în Grecia. Sute de turiști, evacuați pe mare din calea incendiilor care devastează Europa
david popovici profimedia-1122741100
David Popovici s-a calificat în finala probei de 200 metri liber de la Campionatul European de Natație de la Paris
pokemon pikachu
Magazin de cartonașe Pokémon, jefuit în Franța. Hoții au plecat cu sute de produse, în valoare de 80.000 de euro
Paul Philippe al României.
Extrădarea lui Paul al României se amână. Avocații invocă probleme cardiace și au cerut suspendarea procedurii
Recomandările redacţiei
Drona-kamikaze.-Foto-Profimedia-Images-1536x1129
O dronă s-a prăbușit în nordul județului Tulcea. MApN a găsit...
Doi oameni montează panouri fotovoltaice pe un acoperiș.
Bolojan vrea să schimbe legislația pentru prosumatori: „Pe viitor...
george
Cadavrul tânărului dispărut anul trecut în Bucegi a fost găsit de doi...
CALARASI - ILUSTRATIE - DUNARE - BARJE - CANALUL BALA - 6 AUG 2026
Guvernul caută soluții pentru Cernavodă, după scăderea Dunării...
Ultimele știri
Accident grav pe A0: Un șofer a murit după ce mașină în care se afla a fost prinsă între două TIR-uri
Dronă prăbușită în Tulcea. Generalul Bălăceanu: „Trebuie să trăim cu asemenea incidente. Ele vor mai fi prezente”
Cseke Attila anunță că numărul creșelor construite prin Programul „Sfânta Ana” va crește la 130-140 până la finalul anului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii scapă, în sfârșit, de doi ani de ghinion. Astrolog: "Testele karmice s-au încheiat"
Cancan
Aceste pensii cresc cu 210 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România care se vor bucura...
Fanatik.ro
Ora de start! Când are loc și cine transmite la TV finala lui David Popovici la 200 de metri liber
editiadedimineata.ro
Unul din 10 români consideră că „ambulanța neagră” chiar răpea copii
Fanatik.ro
Mesajul pe care Marius Șumudică i l-a dat lui Mihai Rotaru înainte de Craiova – KuPS Kuopio. Exclusiv
Adevărul
Cum au ajuns lubenițele de Gottlob în Marea Britanie. 20 de tone de pepeni din Timiș au fost livrate la...
Playtech
Șoselele din România unde sunt amplasate radarele e-SIGUR. Cât plătești dacă depășești viteza
Digi FM
Nu a fost lăsată să urce în avion spre Bali din cauza unui detaliu aproape invizibil din pașaport. A costat-o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Prima reacție a lui David Popovici, după ce marele său rival s-a retras
Pro FM
Robbie Williams, diagnostic surprinzător la 52 de ani: "Explică atât de multe". Artistul a vorbit și despre...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jon Hamm, la plajă cu soția. Actorul din „Mad Men” urmează să devină tată pentru prima dată, la vârsta de 55...
Adevarul
De ce poartă curierii nepalezi geci și mănuși la 40 de grade. Explicația medicului
Newsweek
Casa de Pensii anunță: Ce documente trebuie să depună o categorie de români ca să iasă mai repede la pensie?
Digi FM
Bunica de 70 de ani cu trup de fier. Mănâncă peste cinci kilograme de carne pe săptămână și merge la sală cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce unii oameni sunt „magnet” pentru ţânţari, în timp ce alţii par să fie ocoliţi de aceste insecte...
Digi Animal World
De ce acest teckel nu se atinge de mâncare imediat. Refuză să mănânce până când stăpâna lui face un gest...
Film Now
Linda Gray, de la Sue Ellen Ewing la rolul de menajeră. Motivul pentru care regizorii o refuzau după faima...
UTV
Cătălin Botezatu critică dur femeile care exagereaza cu operațiile estetice. „Toate vor să arate precum...