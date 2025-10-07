Live TV

Lovitură pentru Rusia, după ce Ungaria și-a retras veto-ul. Decizie dură a UE, motivată de operațiunile de sabotaj ale Moscovei

Data actualizării: Data publicării:
Spioni rusi profimedia
Foto: Profimedia
Din articol
Acte de sabotaj comise de spioni ruși cu acoperire diplomatică Oleg Deripaska și Austria

Guvernele Uniunii Europene au convenit să limiteze deplasările diplomaţilor ruşi în interiorul blocului comunitar, ca răspuns la o creştere a tentativelor de sabotaj. Potrivit agenţiilor de informaţii, acestea sunt adesea conduse de spioni ce acţionează sub acoperire diplomatică, scrie Financial Times.

Agenţii de informaţii sponsorizaţi de Moscova au fost acuzaţi de escaladarea provocărilor împotriva statelor NATO – de la incendii şi atacuri cibernetice la sabotarea infrastructurii şi incursiuni cu drone – în ceea ce serviciile de securitate ale UE numesc o campanie coordonată de destabilizare a aliaţilor europeni ai Kievului, notează News.ro.

Noile norme propuse vor obliga diplomaţii ruşi detaşaţi în capitalele UE să informeze alte guverne cu privire la planurile lor de călătorie înainte de a trece graniţa ţării gazdă.

Iniţiativa, susţinută de Republica Cehă, face parte dintr-un nou set de sancţiuni elaborate de Bruxelles ca răspuns la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Pachetul necesită sprijin unanim pentru a fi adoptat. Ungaria, ultima ţară care s-a opus măsurii, şi-a retras veto-ul, au declarat pentru FT două persoane informate despre negocieri.

Cu toate acestea, adoptarea legală ar putea fi întârziată de o dispută privind propunerea Austriei de a include o altă măsură ce ar ridica sancţiunile asupra activelor legate de oligarhul rus Oleg Deripaska, pentru a compensa astfel banca Raiffeisen pentru daunele suferite în Rusia.

Ambasadorii din cel puţin o duzină de alte capitale au declarat săptămâna trecută că nu pot susţine pachetul dacă propunerea Austriei este inclusă, au spus oficialii. Discuţii suplimentare vor avea loc miercuri.

Acte de sabotaj comise de spioni ruși cu acoperire diplomatică

Agenţiile de informaţii ale UE spun că spionii ruşi, care se dau drept diplomaţi, conduc adesea acţiuni sau operaţiuni în afara ţărilor gazdă, pentru a se sustrage mai bine supravegherii contra-spionajului. „Ei sunt detaşaţi într-un loc, dar lucrează în altul”, a declarat un diplomat senior al UE, citând rapoarte ale serviciilor de informaţii. „Serviciile de informaţii ale ţării gazdă ştiu ce fac aceştia, dar, dacă trec graniţa, poate fi mai dificil pentru acea ţară să îi ţină sub supraveghere”, a explicat diplomatul.

În special guvernul ceh a făcut lobby pentru restricţii încă din luna mai a anului trecut. Praga a interzis accesul mai multor diplomaţi ruşi suspectaţi de sprijinirea activităţilor de informaţii. Cu toate acestea, sute de diplomaţi sunt încă acreditaţi în Austria vecină şi de acolo pot trece legal graniţa în Republica Cehă.

Jan Lipavský, ministrul de externe al Cehiei, a declarat că restricţiile sunt necesare pentru a restabili reciprocitatea. „Nu există un «Schengen pentru Rusia», aşa că nu are sens ca un diplomat rus acreditat în Spania să poată veni la Praga oricând doreşte”, a declarat el pentru FT. „Ar trebui să aplicăm reciprocitatea strictă la eliberarea vizelor diplomatice de scurtă şedere în conformitate cu Convenţia de la Viena”, a opinat el.

În 2014, Republica Cehă a suferit unul dintre cele mai grave atacuri de sabotaj ale Rusiei pe teritoriul UE, când exploziile de la un depozit de muniţie din Vrbětice au ucis două persoane. Praga a atribuit atacul agenţilor agenţiei ruse de informaţii externe GRU.

Oleg Deripaska și Austria

Săptămâna trecută, Financial Times a scris că UE se pregăteşte să ridice sancţiunile asupra activelor legate de oligarhul rus Oleg Deripaska pentru a compensa Raiffeisen Bank International din Austria pentru daunele suferite în Rusia.

Dispoziţii de deblocare a acţiunilor în valoare de aproximativ 2 miliarde de euro ale Strabag, companie austriacă de construcţii deţinută parţial de Deripaska, sunt incluse în cel mai recent proiect al propunerii UE de sancţionare a Rusiei, au declarat pentru FT şapte persoane familiarizate cu această chestiune. Activele ar reveni Raiffeisen şi ar compensa banca pentru o amendă de 2 miliarde de euro pe care a trebuit să o plătească în urma unei hotărâri judecătoreşti ruse în favoarea unei afaceri legate de Deripaska, au declarat oficialii.

Sancţiunile au fost impuse iniţial pentru că Deripaska ar fi oferit sprijin material „complexului militar şi industrial al Rusiei” în invazia la scară largă a Ucrainei.

Cu toate acestea, unii oficiali europeni se tem că această măsură ar legitima eforturile oligarhilor de a eluda sancţiunile UE împotriva Rusiei şi ar consolida instanţele ruse care se răzbună pe sancţiuni prin ordonarea confiscării activelor occidentale.

Citește și:

Căpitanul petrolierului Boracay din „flota fantomă” a Rusiei va fi judecat în Franța

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
1
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește...
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
2
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai...
Cabinet meeting of the Federal Government
3
Friedrich Merz dezvăluie cine se află în spatele incursiunilor dronelor și care era...
Screenshot 2025-10-03 001520
4
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă...
Angela Merkel ține un discurs la Bruxelles
5
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Marea campioană ajunsese alcoolică, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorțează și e nevoită să-și vândă casa
Digi Sport
Marea campioană ajunsese alcoolică, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorțează și e nevoită să-și vândă casa
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ploaie torentiala, ploi puternice ploaie de vara
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și...
ionut mosteanu dominique fritz INSTANT_COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Coaliția intră din nou în ședință: partidele nu au ajuns la consens...
Spitalul „Sfânta Maria”
Cazul copiilor morți în spitalul din Iași. Deși DSP susține că a...
Lingou aur
Cotația aurului a atins un nou maxim istoric. Ce randament ar fi avut...
Ultimele știri
Pichet al sindicaliștilor din educație la sediul Ministerului Finanțelor: „Investiţi în betoane, dar lăsaţi minţile goale!”
Nou scenariu de la spionii lui Putin: Marea Britanie pregătește „ruși trădători”. Ce ar trebui să facă aceștia
Cinci figuri ale opoziției georgiene, acuzate de complot pentru răsturnarea guvernului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Steagul Ucrainei și cel al Uniunii Europene
De ce calea spre UE a Ucrainei va fi dificilă, indiferent de opoziția lui Viktor Orban
angela merkel sta zgribulita
Țările baltice și Polonia, reacții dure după ce Angela Merkel a sugerat că sunt parțial responsabile pentru războiul din Ucraina
parc de baterii în Ucraina
O nouă strategie pentru cea mai grea iarnă de război. Rețeaua secretă de baterii uriașe ce țin în viață sistemul energetic al Ucrainei
Poland's National Armed Forces Day Military Parade, Warsaw - 15 Aug 2025
De ce europenii pariază pe tancuri, când dronele le aruncă în aer pe câmpul de luptă din Ucraina. Un război NATO-Rusia ar fi diferit
soldați ucraineni lansează o dronă într-o pădure
Atac ucrainean masiv în Rusia. Moscova susține că a doborât 251 de drone, inclusiv câteva zeci deasupra Mării Negre
Partenerii noștri
Pe Roz
Jessica Simpson, declarații sincere la 45 de ani: „În tinerețe mă îmbrăcam pentru bărbați. Acum o fac doar...
Cancan
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM
Fanatik.ro
Meme Stoica a dezvăluit ce-l deranjează cel mai mult la patronul FCSB. „Gigi Becali e unic! Asta nu am...
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Vedeta Universității Craiova, la un pas de Dinamo! Andrei Nicolescu a recunoscut totul: „Nu îmi imaginam ce...
Adevărul
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Playtech
Cât curent consumă un calorifer electric lăsat toată ziua pornit. Ce sumă ajungi să plătești la sfârșitul...
Digi FM
S-a aflat adevărul despre moartea lui Felix Baumgartner. Defecțiune tehnică sau eroare umană?
Digi Sport
De ce a murit, de fapt, Felix Baumgartner! Ce a arătat ancheta
Pro FM
Taylor Swift dezvăluie despre ce a vorbit cu Ed Sheeran la nunta prietenei lor, Selena Gomez: E un fel de...
Film Now
Detaliul ascuns care trăda nesiguranța lui Keith Urban lângă Nicole Kidman. O creatoare de conținut l-a...
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Newsweek
Pensia intră pe card vineri sau luni? Care pensionari primesc și 50 de lei în plus în octombrie?
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
J.Lo și Ben Affleck, reuniune surpriză pe covorul roșu. Priviri tandre și laude reciproce: "Jennifer, ești...
UTV
Carmen Grebenișan a devenit mamă! Influencerița a născut în apă un băiețel perfect sănătos