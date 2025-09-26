Live TV

Loviturile Kievului dau peste cap logistica rusă, în plină criză a combustibililor. Șeful Armatei Ucrainei: Se vede pe câmpul de luptă

Data publicării:
profimedia-0945421563
Războiul din Ucraina durează de aproape trei ani și a făcut sute de mii de victime. Foto: Profimedia Images

Atacurile Kievului asupra sectorului petrolier al Rusiei au perturbat grav aprovizionarea cu combustibil și logistica forțelor armate ale Moscovei, a declarat comandantul suprem al Ucrainei, Oleksandr Sîrski. „Capacitățile complexului militar-industrial al inamicului au fost reduse semnificativ; putem vedea acest lucru pe câmpul de luptă”, a spus el la o întâlnire cu jurnaliștii la care a participat și Kyiv Independent.

Comandantul a atribuit campaniei DeepStrike a Ucrainei - o serie de atacuri cu drone - crearea unei crize de combustibil în Rusia. „Este vorba despre o criză de combustibil în Rusia, care afectează în mod direct logistica și aprovizionarea armatei sale”, a declarat Sîrski.

Comandantul a oferit o imagine de ansamblu asupra amplorii și efectelor campaniei. Potrivit acestuia, în mai puțin de două luni, forțele ucrainene au lovit 85 de ținte importante pe teritoriul rus.

Printre acestea se numără 33 de obiective militare, precum baze, depozite, aerodromuri și aeronave la sol, precum și 52 de instalații militar-industriale care produc arme, muniție, combustibil și drone.

„Eficacitatea DeepStrike a fost confirmată nu numai de noi, ci și apreciată de partenerii noștri”, a adăugat el. „De aceea continuăm să construim și să extindem unitățile care efectuează DeepStrike”.

Declarația vine după o serie concentrată de atacuri cu drone asupra rafinăriilor și terminalelor din sudul și centrul Rusiei în august și septembrie, care, potrivit analiștilor, au redus producția de rafinare.

Perturbarea exporturilor de combustibil și a capacității de rafinare afectează, de asemenea, economia de război a Kremlinului.

Mass-media rusă pro-guvernamentală Kommersant a raportat pe 24 septembrie că aproximativ 50% din benzinăriile din Crimeea ocupată și Sevastopol au încetat să mai vândă benzină din cauza întreruperilor în aprovizionarea cu combustibil.

Autoritățile de la Kremlin intenționează să extindă interdicția privind exporturile de benzină și au introdus o interdicție privind exporturile de motorină pentru non-producători, a declarat vicepremierul rus Aleksandr Novak pe 25 septembrie.

Dronele rămân esențiale pentru campanie. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina are capacitatea de a produce până la 8 milioane de drone pe an, dar nu dispune de finanțarea necesară pentru a atinge acest nivel.

