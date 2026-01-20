Live TV

Video Lukașenko a semnat acordul de aderare la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Taxa de 1 miliard de dolari - „o minciună sfruntată”

Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.

Aleksandr Lukașenko a semnat marți un acord de aderare la Consiliul pentru Pace al președintelui american Donald Trump, cea mai recentă măsură de apropiere de Washington după ani de izolare internațională, relatează Reuters.

Un canal Telegram prezidențial a publicat un videoclip în care Lukașenko semnează documentul și l-a citat spunând că speră să contribuie la pacea în Ucraina.

Întrebat despre condițiile reale de aderare la Consiliul Păcii și despre contribuția de 1 miliard de dolari, Lușakenko a subliniat: „Acești proști [care spun și scriu astfel de lucruri] s-au făcut din nou de râs. Trebuie doar să citești documentul. Nu este nevoie de bani”, relatează BelTA.

Liderul Belarusului a explicat că, în primii trei ani, se poate participa la această organizație ca membru fondator fără niciun cost. 

„Dar dacă după trei ani doriți să continuați fără a fi ales, invitat sau numit, atunci plătiți un miliard de dolari și lucrați încă trei ani. Este nevoie de un miliard dacă doriți să continuați să lucrați după trei ani”, a spus el. „Dar mai există o condiție: dacă lucrați bine pentru pace, atunci puteți continua fără miliardul respectiv. Eu mă ghidez după cea din urmă condiție.”

„Deci totul este o minciună. Ei [oponenții] nu știu de ce să se agățe pentru a mă lovi în vreun fel. Așa cum se spune, pentru a-mi scădea popularitatea, pentru a-mi diminua rolul și așa mai departe. Desigur, este important pentru mine. Dar este ultimul lucru la care mă gândesc. Și dacă ar fi existat cu adevărat ceva pentru care să merite să plătesc un miliard de dolari, aș fi plătit”, a declarat Aleksandr Lukașenko.

„Dar dacă vor serviciile mele și ale altora care au fost invitați și, pe deasupra, vor să obțină un miliard de dolari... Nici măcar Trump nu și-ar permite asta. Prin urmare, este o minciună sfruntată că ar trebui să contribuim cu un miliard. Nu este nevoie de nimic. Ceea ce este necesar este experiența și capacitatea de a lucra în cadrul Consiliului”, a subliniat el.

Președintele Belarusului, la putere din 1994, a fost mult timp ocolit de Occident din cauza situației critice a drepturilor omului din țara sa și a sprijinului acordat președintelui rus Vladimir Putin în războiul din Ucraina.

Însă, anul trecut, liderul american a început să relaxeze sancțiunile împotriva Belarusului în schimbul eliberării prizonierilor politici. El l-a numit pe Lukașenko un lider „foarte respectat” – o descriere care contrazice opinia opoziției exilate, care îl consideră un dictator.

Invitația de a se alătura Consiliului pentru Pace a marcat o nouă etapă în reabilitarea lui Lukașenko de către SUA, care continuă să negocieze cu acesta eliberarea altor prizonieri și normalizarea relațiilor.

Donald Trump a propus inițial înființarea Consiliului când și-a anunțat planul, în septembrie anul trecut, de a pune capăt războiului din Gaza. Însă invitația trimisă săptămâna trecută liderilor mondiali subliniază rolul important al acestui organism în încheierea conflictelor la nivel global.

Un proiect de cartă trimis către aproximativ 60 de țări de către administrația SUA solicită membrilor să contribuie cu 1 miliard de dolari în numerar dacă doresc ca statutul lor de membru să dureze mai mult de trei ani, potrivit documentului consultat de Reuters.

Luni, Trump a declarat că l-a invitat pe președintele rus Vladimir Putin să devină membru al consiliului.

Marți, Armenia a anunțat că se va alătura și ea. Trump și-a asumat meritul pentru încheierea unui conflict de lungă durată între Armenia și Azerbaidjan, care au purtat două războaie de la prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991.

Amintim că cel de-al 47-lea președinte american i-a trimis o scrisoare și președintelui Nicușor Dan în care invită România să devină membră a „Consiliului pentru Pace”, a transmis Administrația Prezidențială.

Citește și:

Nicușor Dan, prima reacție despre „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump. Președintele analizează implicațiile acestei inițiative

Taxă de 1 miliard de dolari pentru un loc în „Consiliul pentru Pace” al lui Trump. Cine va lua decizia în cazul României

