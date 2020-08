Lukaşenko anunţă că Belarus şi Rusia își vor uni trupele în cazul unei ameninţări dinspre Occident: „Vom folosi forțe militare comune”

Preşedintele bielorus Aleksandr Lukaşenko a anunţat vineri că a convenit cu omologul său rus Vladimir Putin că ţările lor îşi vor uni forțele în cazul unei ameninţări dinspre Occident, relatează agenţia de presă Belta, preluată de Reuters și Agerpres. Amenințarea Occidentului este una din principalele teme folosite de liderul autoritar de la Minsk, care se confruntă cu un val de proteste după alegerile prezidențiale din 9 august.

„Avem o înțelegere (Aleksandr Lukaşenko și Vladimir Putin - n.r.). Am sugerat să discutăm ce avem de făcut. El a spus că știe ce vor ei (Occidentul - n.r.). Putin a mai trecut de câteva ori prin astfel de situații de la războiul din Cecenia și știe ce se întâmplă la la granițe. Am ajuns la o înțelegere. O să trecem prin asta. Dar dacă ei, dincolo de graniță, vor face o încercare, vom folosi forțe militare comune, a căror coloană vertebrală va fi armata bielorusă. Rusia ne va sprijini și ne va urma. Am creat o rezervă cu Rusia. Niciun soldat rus nu a trecut deocamdată granița cu Belarus. Ne descurcăm singuri, deocamdată. Dar nu vom ezita să umilim pe oricine va face vreo încercare la granița noastră de vest”, a declarat Lukașenko, citat de agenția oficială de știri.

Aleksandr Lukaşenko a acuzat ţările occidentale că încearcă să îl înlăture de la putere pentru ca în acest fel ele să slăbească Rusia. Pentru Occident, „Belarus este doar o trambulină către Rusia, ca întotdeauna. Spre deosebire de Hitler, care şi-a trimis armata asupra Moscovei, ei încearcă să spargă puterea la locul ei, să o înlocuiască cu una nouă, care va cere un ajutor militar unei alte ţări şi va desfăşura trupe”, a declarat liderul bielorus, citat de agenția oficială de știri.

Pe de altă parte, Lukaşenko a ameninţat că va lua măsuri de retaliere dacă se adoptă sancţiuni contra ţării sale în legătură cu alegerile prezidenţiale din 9 august, despre care opoziţia belarusă susţine că au fost fraudate.

În timpul unei vizite la o fabrică de produse lactate din estul Belarusului, Lukaşenko a ameninţat cu tăierea rutelor de tranzit prin Lituania şi cu boicotarea porturilor lituaniene în cazul în care ţara sa va fi supusă sancţiunilor.

„Am dat instrucţiuni guvernului să prezinte o propunere privind reorientarea tuturor fluxurilor comerciale dinspre porturile lituaniene către altele”, a afirmat liderul belarus, citat de BelTA.

Anterior în cursul zilei de vineri, liderul de la Minsk a ordonat ca jumătate din efectivele armatei belaruse să intre în starea de pregătire de luptă, ca răspuns la ceea ce el numeşte ameninţări din partea Occidentului.

Aleksandr Lukaşenko se confruntă cu un val fără precedent de proteste, după alegerile prezidenţiale din 9 august, pe care le-a câștigat cu 80%.

Zeci de mii de belaruşi au ieşit pe străzi în ultimele aproape trei săptămâni pentru a denunţa realegerea lui Lukaşenko, pe care o consideră frauduloasă, estimând că adevărata câştigătoare a scrutinului prezidenţial este reprezentanta opoziţiei, Svetlana Tihanovskaia, care s-a refugiat în Lituania după scrutin.

Măsurile brutale luate de poliţie contra manifestanţilor în Belarus în zilele care au urmat alegerilor s-au soldat cu trei morţi, zeci de răniţi şi peste 7.000 de persoane arestate.

Editor: B.P.