Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, s-a oferit să se deplaseze la Moscova împreună cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru o întâlnire directă cu Vladimir Putin, angajându-se să acționeze ca garant al securității liderului de la Kiev, relatează Kyiv Post.

Lukașenko a făcut această propunere într-un interviu acordat revistei franceze de știri Le Point, înregistrat pe 17 noiembrie, potrivit site-ului oficial al președinției din Belarus. Interviul integral urmează să fie publicat miercuri, 25 noiembrie, a informat agenția de știri de stat din Belarus, BelTA.

„Volodimir Zelenski și cu mine am putea urca într-un avion și să zburăm la Moscova. Doar noi doi”, a declarat Lukașenko, conform Ukrainska Pravda. „Aș putea urca într-un avion alături de el și să zbor la Moscova în calitate de garant al securității sale”, a adăugat el.

Discuția de aproximativ 90 de minute cu jurnalista Anne Nivat a cuprins războiul din Ucraina, viitoarea arhitectură de securitate a Europei și relațiile dintre Minsk și UE, precum și perspectivele unei posibile soluționări a conflictului.

Potrivit agenției BelTA, Lukașenko a susținut că o întâlnire trilaterală între Belarus, Ucraina și Rusia ar duce la rezultate mai rapide decât negocierile la care participă reprezentanți europeni.

Declarațiile sale au făcut ecou refuzului anterior al Moscovei de a include Europa la masa negocierilor în cadrul discuțiilor din 10-11 noiembrie de la Abu Dhabi – primele negocieri trilaterale dintre Ucraina, Rusia și SUA din luna februarie.

„Am ajunge la un acord mai repede decât cu voi [europenii] cu privire la încheierea acestui război, la modul în care ar trebui organizate lucrurile în viitor și așa mai departe. Iar oamenii ar primi acest lucru cu bucurie”, a spus el, prezentând viitorul regiunii ca fiind o chestiune care ține exclusiv de Ucraina, Belarus și Rusia.

În același timp, BelTA a relatat că acesta a recunoscut că Franța și alte state membre ale UE au încă un rol de jucat, mai ales în contextul eforturilor lor de a contura ordinea de securitate postbelică a Europei.

Deși Minskul continuă să se prezinte ca o parte neutră și un posibil mediator, Belarusul rămâne printre cei mai apropiați aliați ai Moscovei în războiul împotriva Ucrainei. Acest lucru a permis forțelor ruse să utilizeze teritoriul său pentru a lansa invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022.

Lukașenko însuși a recunoscut în mod deschis această aliniere.

În cadrul unui discurs ținut la Minsk pe 2 octombrie, în timpul unei întâlniri cu șefii delegațiilor participante la o sesiune a Consiliului Interguvernamental Eurasiatic, acesta a afirmat că Belarusul va fi alături de Rusia în mod necondiționat și va pune în aplicare orice decizie luată de Kremlin, chiar dacă el personal are opinii diferite cu privire la anumite aspecte ale războiului.

„În cele din urmă, suntem «co-agresori». Avem o întrebare, pe care o discutăm uneori în glumă: cine este mai mult «agresor» – eu sau el?”, a declarat Lukașenko la acea vreme.

Kievul a respins în repetate rânduri afirmațiile Minskului privind neutralitatea.

În septembrie, în cadrul unui eveniment paralel dedicat Belarusului, organizat de delegația UE în marja celei de-a 81-a Adunări Generale a Organizației Națiunilor Unite de la New York, ministrul de externe Andrii Sibiga a acuzat Minskul că a facilitat în mod direct atacurile Moscovei.

„Belarusul este complice al Rusiei în războiul împotriva Ucrainei”, a scris șeful diplomației ucrainene pe X. „Teritoriul, infrastructura și resursele sale continuă să servească mașinii de război a Rusiei”.

Problema a fost ridicată și de opoziția din Belarus.

În luna iunie, Cabinetul de Tranziție Unit a avertizat Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei că Lukașenko s-ar putea pregăti să se alăture războiului purtat de Rusia, indicând modificările constituționale, consolidarea rapidă a capacității militare și integrarea tot mai strânsă a Minskului cu industria de apărare a Moscovei ca semne ale faptului că Belarus se îndepărtează de neutralitate.

Pe 4 iunie, Zelenski a propus o întâlnire față în față cu Putin într-o scrisoare deschisă, gest rar, adresată liderului rus, în care a făcut apel la negocieri de pace pe un teren neutru.

Kremlinul a răspuns ridiculizând propunerea, afirmând că, dacă Zelenski dorește o întâlnire, ar trebui să vină la Moscova – o poziție pe care a menținut-o de atunci.

În cadrul unei convorbiri telefonice din 27 octombrie cu președintele finlandez Alexander Stubb și cu prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store, Putin a afirmat din nou că Zelenski ar trebui să se deplaseze la Moscova pentru discuții directe – o propunere pe care Kievul a respins-o în mod constant, insistând în schimb asupra unei întâlniri într-un loc neutru.

„Dacă Zelenski își dorește asta, să vină la Moscova”, a declarat Lukașenko pentru Le Point, potrivit unor fragmente publicate de revistă marți, 24 noiembrie.

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Editor : A.M.G.