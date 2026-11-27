Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat, într-un interviu acordat publicației franceze Le Point, că nu avea cunoștință despre planurile Rusiei de a invada Ucraina în 2022, relatează Meduza.

Întrebat de ce a permis ca țara sa să fie utilizată în 2022 „ca bază de sprijin pentru operațiunile militare ale Rusiei”, Lukașenko a negat acest lucru.

„Nu am fost niciun fel de bază pentru Rusia, nici măcar pentru un atac asupra Ucrainei”, a declarat el, apoi a luat de pe masă o hartă a Belarusului. Arătând spre regiunile Brest și Gomel, el a spus că exercițiile comune planificate între Belarus și Rusia au avut loc „aproximativ aici” în 2022, după care, a adăugat el, Rusia a început să-și retragă trupele.

„Apoi, aceste trupe, care erau deja concentrate aici, s-au îndreptat, din nu știu ce motiv, spre Kiev și au decis să se retragă prin Kiev”, a spus Lukașenko, precizând că a spus asta „doar în glumă”.

„Nu există nicio plângere împotriva mea. Nu am absolut nicio legătură cu izbucnirea acestui război. Noi nu avem nicio legătură cu acest război. Nu știam nimic despre izbucnirea războiului, iar Statul Major al Rusiei nu m-a informat în acest sens”, a declarat Lukașenko. El a adăugat că trupele ruse au început înaintarea în Ucraina pe același drum pe care tocmai îl arătase jurnalistului pe hartă (Leningrad–Odesa).

Lukașenko a mai folosit hărți tipărite și în trecut. O declarație anterioară a sa referitoare la hărți s-a răspândit pe scară largă pe rețelele sociale. În timpul unei întâlniri cu Vladimir Putin din 11 martie 2022, la scurt timp după începutul războiului pe scară largă, Lukașenko a afirmat că Ucraina se pregătea să atace nu numai Donbasul, ci și Belarusul și, spunând „Vă voi arăta acum de unde se pregătea atacul asupra Belarusului”, a desfăcut o hartă.

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Editor : A.M.G.