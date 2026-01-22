Lumea intră într-o perioadă de „politică a marilor puteri”, avertizează Friedrich Merz. „Nu este un loc confortabil”

Cancelarul german a avertizat că ascensiunea „marilor puteri” zguduie fundamentele vechii ordini mondiale, destrămând-o într-un „ritm uluitor”. În discursul său de joi, la Forumul Economic Mondial de la Davos, Friedrich Merz a afirmat că a început o eră a „politicii marilor puteri”, menționând războiul Rusiei cu Ucraina, intrarea Chinei în „rândurile marilor puteri” și remodelarea radicală a politicii externe și de securitate a SUA sub Donald Trump, relatază The Guardian.

„Această nouă lume a marilor puteri se construiește pe putere, pe forță și, când vine vorba de asta, pe forță brută. Nu este un loc confortabil”, a spus Merz, îndemnând liderii de la Davos să nu accepte această nouă realitate și să „modeleze viitorul” în schimb.

Discursul lui Merz a fost în acord cu opiniile premierului canadian Mark Carney, care a declarat marți în cadrul forumului că un sistem de intensificare a rivalității între marile puteri distruge ordinea mondială.

„Acum două zile, Mark Carney a declarat în această sală: «Nu mai trebuie să ne bazăm doar pe puterea valorilor noastre. Trebuie să recunoaștem și valoarea puterii noastre», a spus Merz. „Împărtășesc această opinie. Și când privesc în această sală, vreau să spun: o împărtășim cu toții. Acesta este un bun punct de plecare.

Cea mai mare forță a noastră rămâne capacitatea de a construi parteneriate și alianțe între egali, bazate pe încredere și respect reciproc.”

Merz a afirmat că o lume în care contează doar puterea este un loc periculos – mai întâi pentru statele mici, apoi pentru puterile medii și, în cele din urmă, pentru cele mari.

„Nu spun asta cu ușurință. În secolul al XX-lea, țara mea, Germania, a mers pe această cale până la capătul dureros. A tras lumea într-un abis negru”, a spus el.

Remodelarea ordinii mondiale a fost o temă principală la reuniunea anuală a forumului din această săptămână, întrucât alianța NATO a fost pusă la încercare de determinarea lui Trump de a achiziționa Groenlanda.

Merz a afirmat că Europa trebuie să-și consolideze unitatea și competitivitatea pentru a putea riposta împotriva noii ere a „politicii marilor puteri”. Acest lucru înseamnă investiții masive în apărare, măsuri de îmbunătățire a competitivității economice și unitate între europeni și „partenerii cu viziuni similare”.

Liderul german a salutat, de asemenea, anunțul făcut miercuri seara de Trump, potrivit căruia acesta a convenit asupra unui „cadru de acord” cu NATO în privința Groenlandei. El a avertizat că orice amenințare de a dobândi teritorii europene prin forță ar fi „inacceptabilă”.

Referindu-se la amenințarea abandonată acum de liderul american de a impune tarife asupra Europei în urma disputei privind Groenlanda, el a declarat: „Noile tarife ar submina fundamentele relațiilor transatlantice. Răspunsul Europei ar fi unit, calm, măsurat și ferm”.

Președintele american, care a părăsit Davos joi după-amiază, a declarat pentru Fox Business Network că va lovi țările europene cu represalii dacă vor vinde obligațiunile Trezoreriei SUA pe care le dețin.

Săptămâna aceasta, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a insistat că nu este îngrijorat de faptul că țările europene ar putea să-și vândă deținerile de datorii americane, așa cum a sugerat un analist al Deutsche Bank.

„Investiția Danemarcei în obligațiuni ale Trezoreriei SUA, la fel ca și Danemarca însăși, este irelevantă”, a declarat Bessent.

Editor : A.M.G.