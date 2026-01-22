Live TV

Lumea intră într-o perioadă de „politică a marilor puteri”, avertizează Friedrich Merz. „Nu este un loc confortabil”

Data publicării:
friedrich merz
Cancelarul german Friedrich Merz. Sursa foto: Profimedia Images

Cancelarul german a avertizat că ascensiunea „marilor puteri” zguduie fundamentele vechii ordini mondiale, destrămând-o într-un „ritm uluitor”. În discursul său de joi, la Forumul Economic Mondial de la Davos, Friedrich Merz a afirmat că a început o eră a „politicii marilor puteri”, menționând războiul Rusiei cu Ucraina, intrarea Chinei în „rândurile marilor puteri” și remodelarea radicală a politicii externe și de securitate a SUA sub Donald Trump, relatază The Guardian.

„Această nouă lume a marilor puteri se construiește pe putere, pe forță și, când vine vorba de asta, pe forță brută. Nu este un loc confortabil”, a spus Merz, îndemnând liderii de la Davos să nu accepte această nouă realitate și să „modeleze viitorul” în schimb.

Discursul lui Merz a fost în acord cu opiniile premierului canadian Mark Carney, care a declarat marți în cadrul forumului că un sistem de intensificare a rivalității între marile puteri distruge ordinea mondială.

„Acum două zile, Mark Carney a declarat în această sală: «Nu mai trebuie să ne bazăm doar pe puterea valorilor noastre. Trebuie să recunoaștem și valoarea puterii noastre», a spus Merz. „Împărtășesc această opinie. Și când privesc în această sală, vreau să spun: o împărtășim cu toții. Acesta este un bun punct de plecare.

Cea mai mare forță a noastră rămâne capacitatea de a construi parteneriate și alianțe între egali, bazate pe încredere și respect reciproc.”

Merz a afirmat că o lume în care contează doar puterea este un loc periculos – mai întâi pentru statele mici, apoi pentru puterile medii și, în cele din urmă, pentru cele mari.

„Nu spun asta cu ușurință. În secolul al XX-lea, țara mea, Germania, a mers pe această cale până la capătul dureros. A tras lumea într-un abis negru”, a spus el.

Remodelarea ordinii mondiale a fost o temă principală la reuniunea anuală a forumului din această săptămână, întrucât alianța NATO a fost pusă la încercare de determinarea lui Trump de a achiziționa Groenlanda.

Merz a afirmat că Europa trebuie să-și consolideze unitatea și competitivitatea pentru a putea riposta împotriva noii ere a „politicii marilor puteri”. Acest lucru înseamnă investiții masive în apărare, măsuri de îmbunătățire a competitivității economice și unitate între europeni și „partenerii cu viziuni similare”.

Liderul german a salutat, de asemenea, anunțul făcut miercuri seara de Trump, potrivit căruia acesta a convenit asupra unui „cadru de acord” cu NATO în privința Groenlandei. El a avertizat că orice amenințare de a dobândi teritorii europene prin forță ar fi „inacceptabilă”.

Referindu-se la amenințarea abandonată acum de liderul american de a impune tarife asupra Europei în urma disputei privind Groenlanda, el a declarat: „Noile tarife ar submina fundamentele relațiilor transatlantice. Răspunsul Europei ar fi unit, calm, măsurat și ferm”.

Președintele american, care a părăsit Davos joi după-amiază, a declarat pentru Fox Business Network că va lovi țările europene cu represalii dacă vor vinde obligațiunile Trezoreriei SUA pe care le dețin.

Săptămâna aceasta, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a insistat că nu este îngrijorat de faptul că țările europene ar putea să-și vândă deținerile de datorii americane, așa cum a sugerat un analist al Deutsche Bank.

„Investiția Danemarcei în obligațiuni ale Trezoreriei SUA, la fel ca și Danemarca însăși, este irelevantă”, a declarat Bessent.

Citește și:

Zelenski anunță la Davos: „Prima întâlnire trilaterală între Ucraina, Rusia și SUA are loc vineri”. Ce le reproșează aliaților

Documentele care vor parafa pacea în Ucraina sunt aproape gata, spune Zelenski. Unde va avea loc summitul trilateral cu SUA și Rusia

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Maria Zaharova
1
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Oameni pe strada in Bucuresti
2
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Topul preferințelor...
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
3
Republica Moldova, ultimii trei pași pentru retragerea definitivă dintr-o organizație...
Președintele rus Vladimir Putin.
4
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la...
Donald Trump dublu
5
Marele divorț de la Davos: aliații Statelor Unite trasează o linie roșie împotriva...
Presa din Bulgaria: ”Radu Drăgușin a semnat contractul vieții sale”
Digi Sport
Presa din Bulgaria: ”Radu Drăgușin a semnat contractul vieții sale”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Jack Smith
Jack Smith, procurorul care l-a anchetat pe Trump: „A încercat să inverseze rezultatele alegerilor și a încălcat, deliberat, legile”
nicusor dan consiliul european
Summit extraordinar la Bruxelles. Liderii UE hotărăsc planurile privind Trump și Groenlanda. Primele declarații ale lui Nicușor Dan
Donald Trump
Trump a prezentat la Davos proiectul „Noua Gaza”: zgârie-nori de lux pe litoralul palestinian. „Voi avea mare succes, va fi frumos”
profimedia-1068255598
Traian Băsescu, despre Comisia pentru Pace: „O jucărie pe care şi-o face Trump”. Cum comentează fostul președinte poziția României
Vladimir Putin și Donald Trump.
Mesajul lui Trump pentru Putin: ce i-a transmis președintelui rus despre războiul din Ucraina după discuția cu Zelenski, la Davos
Recomandările redacţiei
zelenski davos
Documentele care vor parafa pacea în Ucraina sunt aproape gata, spune...
donald trump nicusor dan presidency ro
România, sub presiuni legate de Consiliul pentru Pace al lui Trump...
fetita plange se apara
Cum ajung copiii şi adolescenţii la acte de violenţă extremă...
Mariaj
La două din zece căsătorii mixte din Italia, mireasa e româncă...
Ultimele știri
„Scoatem pixul şi hârtiile din spitale”. Alexandru Rogobete pune în consultare publică strategia de digitalizare
Irineu Darău, ministrul Economiei: Cel mai mare test al coaliţiei este să treacă bugetul acestui an. Atacurile inutile trebuie oprite
Traian Băsescu: Acordul Mercosur este bun şi îi protejează foarte bine pe agricultori
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Suferința pe toate planurile se încheie pentru ele. Top patru zodii care vor renaște până la finalul anului...
Cancan
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor +...
Fanatik.ro
Oferte de milioane de euro pentru jucătorul de națională al României! Dinamo și-a luat măsuri de precauție...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Crima din Cenei. Polițiștii dezvăluie, pentru FANATIK, ”motivul pueril” pentru care a fost ucis Mario: ”Nu...
Adevărul
Cel mai ieftin resort de schi din Europa se află aproape de granița cu România. Cât costă o zi pe pârtie
Playtech
Câtă apă se pierde dintr-un robinet care picură într-un interval de 24 de ore. Cât de mult îți poate crește...
Digi FM
Iulia Albu, revoltată după ce a primit o factură uriașă la gaze, la început de 2026: „Oare este o glumă?”
Digi Sport
”NU” pentru Groenlanda: 41 din 41 de țări au votat împotrivă! ”Sunt șocat! Nicio explicație”. SUA, arătate cu...
Pro FM
Șerban Copoț de la Animal X, mesaj superb pentru soția care i-a dăruit trei copii: "Mă dau mare ce norocos...
Film Now
Nominalizări Oscar 2026. Actorii și actrițele care luptă pentru cel mai râvnit trofeu
Adevarul
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele de flori, trase de cai
Newsweek
Ciolacu, atac la adresa lui Bolojan pe tema pensiilor. „Eu am dat, tu ai tăiat”. Cine are dreptate?
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
De ce câinele tău mănâncă iarbă? Cele 4 explicații ale veterinarilor și semnele care ar trebui să te...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat