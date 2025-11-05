Live TV

„Luna terorismului aerian”. Rusia a lansat un număr record de bombe ghidate în luna octombrie asupra Ucrainei

Data publicării:
crater
Consecințele lăsate de o bombă KAB în Ucraina. Sursa foto: X

Rusia a lansat un număr record de bombe aeriene ghidate asupra Ucrainei în luna octombrie, a declarat Ministerul Apărării al Ucrainei pe 4 noiembrie.

Rusia a crescut semnificativ utilizarea bombelor aeriene ghidate (KAB) împotriva Ucrainei în luna octombrie, lansând peste 5.328 de muniții asupra pozițiilor militare ucrainene și asupra orașelor din apropierea liniei frontului.

Potrivit ministerului, acesta reprezintă cel mai mare număr de atacuri cu bombe ghidate înregistrate într-o lună de la începutul anului 2025.

În total, în primele zece luni ale anului 2025, forțele ruse au lansat aproximativ 40.000 de bombe aeriene asupra Ucrainei, aproximativ aceeași cantitate care a fost lansată pe tot parcursul anului 2024.

„Terorismul aerian (al Rusiei) se intensifică”, a declarat ministerul.

Bombele aeriene ghidate, deși au o rază de acțiune mai mică decât rachetele, sunt mai ieftine de produs și sunt lansate de pe avioane aflate pe teritoriul rus sau pe teritoriile ocupate de Rusia, în afara razei de acțiune a apărării aeriene ucrainene.

Potrivit experților, acestea sunt aproape imposibil de doborât datorită construcției lor grele din fier și tendinței de a se apropia cu viteze extrem de mari și de la altitudini mari, spre deosebire de rachetele de croazieră sau dronele.

Rusia a modernizat recent arma, care se crede că are o rază de acțiune de până la 200 de kilometri, permițând lovituri mult dincolo de liniile frontului.

Unele regiuni sunt supuse în mod constant atacurilor cu bombe ghidate, cum ar fi regiunile Donetsk, Dnipropetrovsk și Zaporizhzhia.

Pe 3 noiembrie, Suspilne Zaporizhzhia a raportat că o bombă ghidată rusă a lovit o așezare din regiune.

Dnipro ar fi fost, de asemenea, lovit pe 30 octombrie, când forțele aeriene ucrainene au anunțat că o bombă ghidată se îndrepta spre oraș.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ludovic orban digi24
1
Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații Micula de la stat, în...
2
O mare fabrică de componente auto de la Arad se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor...
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
3
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
alexandru nazare la guvern
4
Alexandru Nazare, despre decizia ÎCCJ în dosarul „Micula”: „Justiţia a stabilit clar că...
piata rosie din moscova
5
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
Englezii anunță: La 51 de ani, Victoria Beckham și-a schimbat numele!
Digi Sport
Englezii anunță: La 51 de ani, Victoria Beckham și-a schimbat numele!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Torbjörn Törnqvist
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al...
blocuri
Cum au evoluat prețurile chiriilor în luna octombrie în sectoarele...
New York City mayoral candidate Zohran Mamdani campaigns in New York City
Musulmanul Zohran Mamdani câștigă primăria New Yorkului. Mesajul...
wc timisoara
Orașul cu toalete publice inteligente, unde autoritățile au lansat...
Ultimele știri
Rusia, acuzată că va „cânta și dansa pe oase” după reconstrucția teatrului din Mariupol. Când vor avea loc primele spectacole
Asaltul „Aricilor”. Pentru a se apăra de drone, Rusia echipează tancurile cu instalații masive din cablu de oțel
„Se comportau ca și cum ar fi fost în război”. Mărturia unui palestinian eliberat după 32 de ani din închisorile israeliene
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
putin
Putin scoate rezerviștii pentru a apăra rafinăriile Rusiei de dronele ucrainene. Lege specială adoptată la Moscova
zelensky orban
Zelenski îi cere lui Viktor Orban să renunțe la veto-ul care blochează aderarea Ucrainei la UE: Îl sprijină pe Putin
Donbass, Ukraine, August 17, 2025 Ukrainian soldiers, using offensive drones, hold a position on the southern front. The drone war rages in Ukraine an
Momentul în care dronele ucrainene distrug două bărci rusești care încercau să traverseze fluviul Nipru
Lupte Pokrovsk
Serviciul de informații militare din Ucraina publică imagini cu „luptele aprige” din Pokrovsk, în curs de desfășurare
drapelele ue si ucrainei
Uniunea Europeană alocă un nou buget uriaș pentru a susține Ucraina
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum sunt afectate zodiile de Luna Plină din noiembrie 2025. Trei nativi vor fi puși la încercare
Cancan
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, probleme cu vecinii din satul în care s-au mutat: 'Există două motive de...
Fanatik.ro
Cel mai mare sportiv român din istorie. Topul în care Gheorghe Hagi e pe 2, iar David Popovici abia al 5-lea...
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Afecțiunea cu care se confruntă soția lui Florinel Coman. Ioana a dezvăluit totul abia acum
Adevărul
Atac din umbră: dronele făcute în garaje ucrainene zguduie Siberia
Playtech
Cât costă să ridici un garaj din cărămidă sau BCA? Costurile complete
Digi FM
Ionela Năstase a fost diagnosticată cu cancer la un control de rutină: "Viața mea s-a oprit pentru câteva...
Digi Sport
După ce a anulat nunta, ”cea mai frumoasă actriță” s-a urcat în mașina fostului logodnic și a urmat...
Pro FM
Noi detalii despre relația dintre Chris Martin și Sophie Turner. Apropiații celor doi rup tăcerea: „Au multe...
Film Now
Ce a făcut Robert De Niro după ce fiica lui a dezvăluit că este transgender. Tânăra a rupt tăcerea: „Sunt...
Adevarul
Capcanele Kremlinului. Cum a ajuns Rusia să folosească tehnologia occidentală pentru a urmări submarinele...
Newsweek
1.600 dosare de pensie pe masa CCR. Azi, se judecă creșteri de pensii militare și contributive
Digi FM
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Jennifer Lawrence dezvăluie numele regizorului care "a călit-o" cu stilul lui dur și direct: "Nu am simțit că...
UTV
Andreea și Cabral Ibacka s-au bucurat de o vacanță spectaculoasă în Gibraltar. „Aproape am fost jefuiți...”