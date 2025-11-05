„Luna terorismului aerian”. Rusia a lansat un număr record de bombe ghidate în luna octombrie asupra Ucrainei

Rusia a lansat un număr record de bombe aeriene ghidate asupra Ucrainei în luna octombrie, a declarat Ministerul Apărării al Ucrainei pe 4 noiembrie.

Rusia a crescut semnificativ utilizarea bombelor aeriene ghidate (KAB) împotriva Ucrainei în luna octombrie, lansând peste 5.328 de muniții asupra pozițiilor militare ucrainene și asupra orașelor din apropierea liniei frontului.

Potrivit ministerului, acesta reprezintă cel mai mare număr de atacuri cu bombe ghidate înregistrate într-o lună de la începutul anului 2025.

În total, în primele zece luni ale anului 2025, forțele ruse au lansat aproximativ 40.000 de bombe aeriene asupra Ucrainei, aproximativ aceeași cantitate care a fost lansată pe tot parcursul anului 2024.

„Terorismul aerian (al Rusiei) se intensifică”, a declarat ministerul.

Bombele aeriene ghidate, deși au o rază de acțiune mai mică decât rachetele, sunt mai ieftine de produs și sunt lansate de pe avioane aflate pe teritoriul rus sau pe teritoriile ocupate de Rusia, în afara razei de acțiune a apărării aeriene ucrainene.

Potrivit experților, acestea sunt aproape imposibil de doborât datorită construcției lor grele din fier și tendinței de a se apropia cu viteze extrem de mari și de la altitudini mari, spre deosebire de rachetele de croazieră sau dronele.

Rusia a modernizat recent arma, care se crede că are o rază de acțiune de până la 200 de kilometri, permițând lovituri mult dincolo de liniile frontului.

Unele regiuni sunt supuse în mod constant atacurilor cu bombe ghidate, cum ar fi regiunile Donetsk, Dnipropetrovsk și Zaporizhzhia.

Pe 3 noiembrie, Suspilne Zaporizhzhia a raportat că o bombă ghidată rusă a lovit o așezare din regiune.

Dnipro ar fi fost, de asemenea, lovit pe 30 octombrie, când forțele aeriene ucrainene au anunțat că o bombă ghidată se îndrepta spre oraș.

