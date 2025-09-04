Live TV

Luptă pentru putere la Kiev: agențiile de aplicare a legii își reiau conflictul. Acuzațiile Serviciului de Securitate al Ucrainei

Data publicării:
profimedia-0188760105
Susa Foto: Profimedia (imagine cu caracter ilustrativ)
Din articol
Conflictul SBU-NABU Tensiuni aflate în vizorul UE

O dispută între agenţiile de aplicare a legii din Ucraina, care a declanşat o criză politică în iulie, a izbucnit din nou săptămâna aceasta, după ce serviciul de securitate SBU a acuzat organismele de supraveghere anticorupţie că au vizat în mod deliberat un fost agent de rang înalt, relatează Reuters.

Conflictul public dintre agenţii a izbucnit pentru prima dată după ce SBU a arestat doi oficiali anticorupţie suspectaţi de legături cu Rusia, într-un moment în care Kievul încearcă să demonstreze partenerilor europeni că luptă împotriva corupţiei chiar şi în timpul războiului.

Biroul Naţional Anticorupţie al Ucrainei (NABU) a formulat marţi acuzaţii împotriva fostului şef al securităţii cibernetice al SBU pentru îmbogăţire ilegală, susţinând că acesta a achiziţionat un apartament în Kiev la un preţ redus cu fonduri ilicite şi l-a declarat în mod fals.

SBU a răspuns rapid, afirmând că acuzaţia, bazată pe un raport de investigaţie din 2024 al presei ucrainene, este nefondată şi echivalează cu o „răzbunare” pentru propria urmărire penală a oficialilor NABU.

NABU nu a comentat public această afirmaţie, anunță Reuters.

Conflictul SBU-NABU

Procesul împotriva oficialilor NABU a venit după o serie de percheziţii şi arestări efectuate de SBU, care au precedat o decizie a parlamentarilor de a limita independenţa sa şi a autorităţii de supraveghere, SAPO, care şi-au intensificat activitatea de la invazia Rusiei.

Măsura împotriva agenţiilor a stârnit proteste publice şi critici din partea partenerilor internaţionali ai Kievului, forţându-l pe preşedintele Volodimir Zelenski, al cărui partid de guvernământ a accelerat măsurile, să revină asupra deciziei şi să restabilească puterile acestora.

Unii experţi spun că disputa din timpul războiului a evidenţiat tensiunile dintre agenţiile tradiţionale, în mare parte nereformate, precum SBU, şi organismele nou-înfiinţate, precum NABU, cărora li s-au acordat noi puteri.

SBU, succesorul efectiv al KGB din era sovietică, este o agenţie vastă militarizată, ale cărei funcţii variază de la combaterea terorismului şi contrainformaţii până la raiduri pe câmpul de luptă şi atacuri cu drone de lungă distanţă asupra Rusiei. Deşi este larg apreciată pentru rolul său în efortul de război al Kievului împotriva Moscovei, agenţia a fost acuzată că execută ordine politice, inclusiv spionarea jurnaliştilor de investigaţie.

Tensiuni aflate în vizorul UE

NABU şi SAPO au fost înfiinţate cu ajutorul partenerilor internaţionali ai Ucrainei după ce o revoltă din 2014 a răsturnat liderul pro-rus al ţării şi a pus ţara pe o traiectorie pro-occidentală.

Activitatea organismelor de supraveghere anticorupţie este urmărită îndeaproape de aliaţii occidentali, care fac presiuni asupra Kievului să combată corupţia, pentru a putea adera într-o zi la Uniunea Europeană.

Investigând infracţiunile cu mai multă independenţă decât majoritatea celorlalte organisme de stat, NABU şi SAPO sunt, în general, foarte apreciate de ucraineni, dar au fost ţinta a unor oficiali iritaţi de eforturile lor.

Directorii lor sunt aleşi de un comitet supervizat la nivel internaţional, în timp ce şeful SBU este numit de preşedinte.

Parlamentarul Andrii Osadciuk, prim-adjunct al preşedintelui comisiei parlamentare pentru aplicarea legii, a declarat că disensiunile dintre agenţiile ucrainene nu este o noutate, dar că prezentarea relaţiei dintre acestea ca pe o rivalitate ar fi în avantajul Rusiei. Cu toate acestea, el a adăugat că toate părţile se confruntă cu o presiune crescută pentru a rămâne profesioniste, după izbucnirea conflictului din iulie. „În acest moment, şefii agenţiilor de aplicare a legii şi ai Parchetului au o responsabilitate enormă de a se asigura că agenţii acţionează ca agenţi, şi nu ca politicieni sau activişti publici”, a subliniat el..

Evhen Krapîvin, de la grupul de reflecţie Agenţia pentru Iniţiative Legislative din Kiev, a declarat că impasul subliniază „polarizarea” agenţiilor, ceea ce poate duce la neîncredere. „Sunt convins că această poveste nu s-a terminat”, crede el.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
1
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi...
2025-06-20-7
2
Ilie Bolojan, întrebat dacă „dă în scris” că nu va crește TVA-ul din nou, la fel cum a...
nastase profimedia
3
Ce scrie presa occidentală despre imaginile de la parada dictatorilor, unde a aparut și...
viorica dancila
4
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul...
adrian nastase la beijing
5
Prima reacție a lui Adrian Năstase după ce s-a pozat, la Beijing, cu dictatorii lumii
”Nu cred! Vă băgați singur acul în venă?”. Gigi Becali a spus tot și a surprins pe toată lumea, în direct la TV
Digi Sport
”Nu cred! Vă băgați singur acul în venă?”. Gigi Becali a spus tot și a surprins pe toată lumea, în direct la TV
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sigla Direcției Naționale Anticorupție
Cum funcționa rețeaua pe care DNA o acuză că a prejudiciat statul cu...
EA7 Emporio Armani Milan v Paris Basketball - Turkish Airlines EuroLeague, Unipol Forum, Milan, Milan, Italy - 11 Oct 2024
Giorgio Armani a murit. „Regele” modei avea 91 de ani
intrarea in sala CCR
Judecătorii vor reclama la Curtea Constituțională legea care modifică...
zelenski_coalitie_vointa
Concluziile Coaliției de Voință: garanții de securitate pentru...
Ultimele știri
Agenți FBI, îngrijoraţi de noul protocol al administrației Trump care le expune automobilele nemarcate
Angajatorii vor primi 2.250 lei pe lună pentru a încadra în muncă victime ale violenței domestice și ale traficului de persoane
Un iaht de 1 milion de dolari s-a scufundat la doar câteva minute după ce a fost lansat la apă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Ramzan Kadîrov.
Ramzan Kadîrov, acuzat în lipsă de crime de război în Ucraina. Ar fi folosit soldați capturați drept scuturi umane pe acoperișuri
Aftermath Of Russian Attack On Shevchenkivskyi District - Kyiv
Acuzația Moscovei la adresa serviciilor secrete ucrainene: pensionare păcălite să participe în atacuri kamikaze asupra solidaților ruși
Trădătorul, la interogatoriu. Foto- SBU
Agent GRU, prins de Serviciul de Securitate al Ucrainei. Care era principala lui sarcină
Volodimir Zelenski
Guvernele trebuie să asculte opinia publică, afirmă Volodimir Zelenski, după restabilirea independenței instituțiilor anticorupție
Protest In Ukraine Against Bill Curtailing Anti-Corruption Agencies
Ucraina încă luptă cu inamicul din interior, avertizează șeful anticorupție. Klimenko: „Un atac masiv, planificat în mod deliberat”
Partenerii noștri
Pe Roz
Giorgio Armani a murit la 91 de ani. Povestea designerului cu o avere de peste 10 miliarde $, care și-a fi...
Cancan
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate...
Fanatik.ro
Statul român îi va plăti despăgubiri uriașe fostului adjunct de la APIA, eliberat după o condamnare pentru...
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
Ianis Hagi, prezentat oficial la Alanyaspor! Fanatik a dezvăluit exclusiv transferul în urmă cu 3 zile. Update
Adevărul
Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, ar putea crește riscul de deces
Playtech
Anunțul de la RetuRO pentru toți românii despre recuperarea garanției pentru ambalaje. Ce se schimbă pentru...
Digi FM
Giorgio Armani a murit. Ce se va întâmpla cu brandul lui, având în vedere că designerul nu avea copii
Digi Sport
A apărat un penalty și peste câteva secunde a murit! Imagini cu puternic impact emoțional
Pro FM
Nunta lui Sean Penn și Madonna, la 40 de ani. Detalii inedite despre petrecerea din Malibu, invitații celebri...
Film Now
Soția lui Bruce Willis, despre impactul diagnosticului asupra căsniciei: „E greu să știi unde se termină...
Adevarul
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Newsweek
Pensionarii păcăliți de Casa de Pensii că le mărește pensia la Mica Recalculare. Când vor primi bani
Digi FM
Prinţesa Leonor a Spaniei, în salopeta de zbor, la Academia Forţelor Aeriene: „Sunt dornică să învăţ”. A...
Digi World
Cum vor arăta creatorii de conținut peste 25 de ani și cu ce probleme de sănătate s-ar putea confrunta...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Rebecca Ferguson și soțul ei, magnetici la Veneția. Sunt căsătoriți de șapte ani, dar abia acum au pășit...
UTV
Salma Hayek, apariție spectaculoasă la 59 de ani. Actrița și-a sărbătorit ziua în costum de baie roșu, pe un...