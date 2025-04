„M-a făcut să vreau să vomit". Dezvăluiri despre reacțiile liderilor europeni la cearta Trump - Zelenski din Biroul Oval

Vestea disputei între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump și vicepreședintele JD Vance în Biroul Oval din februarie a uimit oficialii europeni la toate nivelurile. Politico a dezvăluit acum noi detalii.

Potrivit Politico, pe măsură ce știrea despre disputa de la Casa Albă a apărut vineri seara, mulți oficiali britanici au fost nevoiți să își reia activitatea după ce plecaseră deja de la job.

„Erau oameni acasă care încercau să aibă o seară liberă, dar apoi și-au dat seama instantaneu - f*ck me, this is really bad/la naiba, asta e într-adevăr nasol”, a declarat un oficial britanic anonim.

Un ministru francez se afla în circumscripția sa, într-o zonă izolată a țării, când un prieten l-a luat deoparte pentru a-i împărtăși vestea. „M-am întors acasă și am rămas blocat în fața televizorului până la ora 01:00”, a spus acesta.

„M-a făcut să vreau să vomit. La un nivel foarte uman... arată că nimic nu este sacru”, a recunoscut ambasadorul unuia dintre statele de la Paris.

Președintele francez Emmanuel Macron se afla în Portugalia pentru a da un interviu televizat când a apărut știrea. După ce a terminat, el a vizionat imediat imaginile și, în timp ce era escortat la avionul său, l-a sunat pe Zelenski de la bord.

Citește și

Trump refuză să vândă Patriot Ucrainei. „Nu pornești război împotriva cuiva de 20 de ori mai mare și apoi speri să primești rachete”



Viitorul cancelar german Friedrich Merz a primit înregistrarea video a disputei de la un membru al personalului în timp ce se afla în drum spre casă, în Sauerland. El a efectuat imediat mai multe apeluri telefonice din mașină și a postat un mesaj de solidaritate cu Zelenski pe X (Twitter).

Ministrul britanic de externe David Lammy a fost, de asemenea, uimit. Tocmai aterizase pe aeroportul Heathrow, încurajat de ceea ce consilierii săi au descris drept o întâlnire de succes cu omologul său american, Marco Rubio.

Echipa sa a petrecut cea mai mare parte a zilei concentrându-se pe demisia lui Dodds, ministrul ajutorului din departamentul său. Dar această furtună politică a fost rapid eclipsată de consecințele vizitei lui Zelenski în Biroul Oval.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a evitat cu grijă să critice public scena din Biroul Oval, sunându-i în schimb atât pe Trump, cât și pe Zelenski în decurs de patru ore de la eveniment.

În dimineața următoare, președintele ucrainean s-a deplasat la Londra, unde Starmer l-a întâlnit pe treptele reședinței sale. Prim-ministrul britanic s-a apropiat de el și l-a îmbrățișat imediat. Starmer a folosit summitul de la Londra pentru a încerca să convingă țările europene să formeze o coaliție a voinței.

Imediat după summit, Zelenski s-a întâlnit cu regele Charles al III-lea - la doar câteva zile după ce Starmer îi promisese lui Trump, un cunoscut admirator al familiei regale, o vizită la monarh.

Astfel de întâlniri sunt organizate de palatele regale, dar de obicei în consultare cu guvernul britanic. „Oamenii au văzut-o cu siguranță”, a declarat un oficial american.

Trump ar fi fost impresionat de evenimentele din acea duminică - nu doar de întâlnirea lui Zelenski cu regele, ci și de valul de sprijin european care a urmat. Un oficial britanic a declarat că echipei lui Trump „nu i-a plăcut cum a arătat ... felul în care a decurs întreaga întâlnire amoroasă”, sugerând că reacția SUA ar fi putut determina Marea Britanie să intensifice presiunea asupra Ucrainei pentru a intra în negocieri în zilele care au urmat.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat că, în urma disputei din Biroul Oval, Casa Albă a făcut presiuni asupra Londrei pentru a emite comentarii critice cu privire la Volodimir Zelenski.

Citește și

Luptătorii chinezi capturați de Ucraina. Cum au fost amăgiți, înrolați, capturați: „Tot ce am auzit de la ruși a fost o minciună”







Editor : S.S.