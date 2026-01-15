Macron a convocat o reuniune de urgență la Paris pentru a discuta despre Groenlanda și Iran. Franța, exerciții militare cu Danemarca

Președintele Emmanuel Macron a convocat joi, la Paris, o ședință de urgență a cabinetului de apărare pentru a discuta despre intenția declarată a președintelui american Donald Trump de a achiziționa Groenlanda și despre represiunea violentă a protestelor naționale din Iran. Într-un mesaj transmis pe X, Macron a declarat că un prim grup de militari francezi se îndreaptă deja spre Groenlanda pentru a participa la un exercițiu organizat împreună cu Danemarca, anunță Reuters.

Reuniunea de criză, confirmată de un oficial francez, era programată să înceapă la ora 07:00 GMT (n.r. ora 10.00 a României). Reuniunea a fost anunțată pentru prima dată de agenția de știri franceză AFP.

Țările aliate, printre care Germania, Norvegia și Suedia, au început să trimită trupe în Groenlanda, în semn de sprijin pentru Copenhaga și Nuuk.

Desfășurarea trupelor a început în contextul unei reuniuni importante între oficiali americani, danezi și groenlandezi, care a indicat că există încă diferențe fundamentale, dacă nu chiar insurmontabile, între modul în care Washington, Copenhaga și Nuuk văd viitorul insulei.

„La cererea Danemarcei, am decis că Franța va participa la exercițiile comune organizate de Danemarca în Groenlanda”, a declarat Macron în postarea sa pe X. „Primele elemente militare franceze sunt deja pe drum. Altele vor urma.”

Un oficial militar francez a declarat miercuri pentru Reuters că personalul care se îndreaptă spre Groenlanda este format din specialiști în medii reci și montane.

Franța va deschide primul său consulat în Groenlanda pe 6 februarie, a declarat miercuri ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, într-un interviu radio, informează Politico.

Editor : C.A.