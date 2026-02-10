Live TV

Macron atenționează asupra unor noi conflicte cu SUA: „Nu ar trebui să ne plecăm capul". Ce a spus despre „momentul Groenlanda"

Data publicării:
Emmanuel Macron cu ochelari de soare pilot
Emmanuel Macron. Foto: Profimedia

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat marți că Europa ar trebui să se pregătească pentru noi conflicte cu SUA și să trateze recentul „moment Groenlanda” ca pe un semnal de alarmă pentru a promova reformele economice amânate de mult timp și pentru a consolida puterea globală a blocului, notează Reuters.

În interviuri publicate în mai multe ziare europene, liderul de la Palatul Elysee a declarat că Europa nu ar trebui să confunde o acalmie în tensiunile cu Washingtonul cu o schimbare durabilă, în ciuda sfârșitului aparent al disputelor privind Groenlanda, comerțul și tehnologia.

„Când există un act clar de agresiune, cred că nu ar trebui să ne plecăm capul sau să încercăm să ajungem la o înțelegere. Cred că am încercat această strategie timp de luni de zile. Nu funcționează”, a declarat președintele francez pentru mai multe publicații, printre care Le Monde și Financial Times.

Emmanuel Macron a mai afirmat că administrația Trump este „deschis anti-europeană” și urmărește „dezmembrarea” UE.

„În lunile următoare, Statele Unite ne vor ataca cu siguranță în ceea ce privește reglementarea digitală”, a adăugat Macron, avertizând asupra posibilității introducerii de tarife vamale de către președintele american Donald Trump în cazul în care UE va utiliza Legea privind serviciile digitale pentru a controla companiile din domeniul tehnologiei.

Liderul francez a reînnoit, de asemenea, apelul său pentru noi împrumuturi comune, cum ar fi euroobligațiunile, argumentând că acest lucru ar permite UE să investească la scară largă și să conteste hegemonia dolarului american.

Liderii UE se vor reuni joi la Bruxelles pentru un summit în cadrul căruia vor discuta măsuri de consolidare a economiei UE și de îmbunătățire a capacității acesteia de a face față Statelor Unite și Chinei pe scena mondială.

