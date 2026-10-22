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Video Macron cere interzicerea protestelor în Franța, cu o singură excepție. Măsuri dure după violențele de săptămâna trecută

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polițiști francezi
Polițiști francezi formează un cordon de securitate în timpul unui protest studențesc. Sursa foto: Profimedia Images
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Președintele francez Emmanuel Macron a cerut autorităților locale să interzică manifestațiile programate sâmbătă, cu excepția celor organizate de sindicate, pe fondul temerilor privind un nou val de violențe. Decizia vine după protestele de amploare de săptămâna trecută, marcate de jafuri și acte de vandalism. La Lyon, autoritățile au interzis toate manifestațiile, în timp ce forțele de ordine se pregătesc pentru un nou weekend tensionat.

Orice solicitare de a „protesta” sau de a „se reuni” venită din partea unor persoane „care nu au legitimitatea de a face acest lucru” va fi „respinsă”, a declarat Macron după o reuniune pe teme de securitate cu premierul Sébastien Lecornu și reprezentanții serviciilor de informații.

Scopul, a adăugat el, este menținerea ordinii publice și „protejarea întreprinderilor”, după tulburările care au avut loc săptămâna trecută în Franța.

„Vor fi propuse trasee alternative pentru a proteja centrele orașelor și în special magazinele și clădirile publice. Regulile sunt simple și cred că țin de bunul-simț. Când nu este vorba despre organizații sindicale, vom interzice manifestațiile acolo unde este posibil”, a mai transmis Macron.

Sute de mii de manifestanți au ieșit în stradă, în timp ce acte de vandalism și jafuri au afectat mii de întreprinderi și clădiri publice, în contextul incidentelor produse în timpul protestelor.

Pe internet au început deja să apară apeluri la o nouă rundă de manifestații, ceea ce ridică perspectiva transformării acestora într-o mișcare de protest săptămânală, așa cum s-a întâmplat în perioada 2018–2019, în timpul mișcării „Vestelor Galbene”.

„Președintele consideră că, la șase luni înaintea alegerilor prezidențiale, dezbaterea ar trebui să se desfășoare mai degrabă în studiourile de televiziune, în ziare și, în cele din urmă, să fie tranșată prin vot”, a declarat o persoană apropiată președintelui francez.

De regulă, sindicatele poartă discuții cu autoritățile locale înaintea manifestațiilor planificate. Pentru protestele de sâmbătă, autoritățile ar putea propune „trasee alternative”, pentru a asigura un nivel maxim de securitate, a anunțat Macron.

Președintele a adăugat că va conduce vineri o reuniune a Consiliului de Apărare, după care va anunța „noi decizii”.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a declarat că în acest weekend vor fi mobilizate și unități de elită ale poliției, specializate în intervenții tactice, precum și o unitate militară desfășurată în mod obișnuit pe teritoriul Franței pentru operațiuni antiteroriste.

Guvernul a fost acuzat că a gestionat defectuos protestele de săptămâna trecută, subestimând considerabil numărul manifestanților și, în consecință, mobilizând un număr insuficient de polițiști pentru a preveni infracțiunile comise în timpul manifestațiilor.

Potrivit presei franceze, o manifestație organizată sâmbătă la Paris de un important sindicat a fost autorizată. În schimb, toate protestele din zona orașului Lyon, unul dintre cele mai mari din Franța, au fost interzise.

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Editor : M.I.

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