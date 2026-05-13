Macron cere o coordonare europeană puternică împotriva hantavirusului. Care este situația din Franța

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat marți că situația privind hantavirusul este „sub control” în Franța și a cerut o coordonare europeană puternică pentru a limita răspândirea virusului, potrivit Euronews.

„Guvernul a luat deciziile corecte. Situația este sub control sub autoritatea sa, datorită personalului nostru medical”, a spus Macron în cadrul unei conferințe de presă la Nairobi, la încheierea summitului Africa Forward.

Parisul, alături de Madrid și alte câteva țări, a pus în aplicare „unele dintre cele mai stricte protocoale”, bazate pe recomandările experților și pe experiențele anterioare, a susținut șeful statului francez.

„Acum este important să existe o coordonare europeană reală, ceea ce înseamnă că protocoalele trebuie să evolueze către cele mai exigente standarde care au fost definite într-un termen foarte scurt, iar Organizația Mondială a Sănătății trebuie să poată coordona în mod corespunzător toate acestea în etapele următoare”, a adăugat el.

Vorbind marți în fața Adunării Naționale, ministrul francez al Sănătății, Stéphanie Rist, a declarat că nu există „nicio dovadă” privind circulația pe scară largă a tulpinii Andes a hantavirusului pe teritoriul național și că autoritățile sunt relativ sigure că virusul nu a suferit mutații.

Toate cazurile pozitive identificate până în prezent sunt exclusiv pasageri ai navei de croazieră, a adăugat Rist. În Franța, toate cele 22 de cazuri de contact au fost identificate, testate, spitalizate sau sunt „în curs” de spitalizare, potrivit guvernului.

O femeie franceză infectată în focarul mortal de hantavirus de pe vasul de croazieră rămâne însă în stare critică și este tratată la Paris cu ajutorul unui plămân artificial. Femeia suferă de o formă severă a bolii, care a provocat probleme pulmonare și cardiace ce îi pun viața în pericol, a declarat dr. Xavier Lescure, specialist în boli infecțioase la Spitalul Bichat.

Pacienta este conectată la un dispozitiv de susținere a vieții care pompează sângele printr-un plămân artificial, îl oxigenează și îl reintroduce în organism, a adăugat Lescure.

„Situația este destul de neobișnuită și fără precedent”, a observat epidemiologul Antoine Flahault, „motiv pentru care autoritățile sanitare iau măsuri foarte ferme” în fața incertitudinilor legate de virus.

În trecut, unele virusuri s-au răspândit din locuri foarte izolate, unde infrastructura de supraveghere sanitară este limitată, și nu de pe „o navă care transportă 147 de persoane”, unde autoritățile pot identifica eficient cazurile pozitive și pot urmări contacții. Epidemiologul a caracterizat virusul drept „o boală tropicală neglijată”.

Editor : M.I.