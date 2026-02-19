Live TV

Video Macron îi acuză pe șefii rețelelor sociale de manipulare: „Libertatea de exprimare e un nonsens fără algoritmi transparenți”

Data publicării:
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron. Foto: Profimedia Images

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a lansat un atac dur la adresa șefilor rețelelor sociale, pe care îi acuză că manipulează utilizatorii prin algoritmi opaci, în timp ce pretind că apără libertatea de exprimare. Liderul de la Paris cere „algoritmi complet transparenți”, avertizând că impactul acestora asupra democrației poate fi uriaș.

Emmanuel Macron a criticat miercuri platformele de social media și pe directorii din tehnologie care le conduc, respingând vehement afirmațiile acestora că ar apăra libertatea de exprimare. Președintele francez a folosit o discuție despre parteneriatele universitare dintre India și Franța pentru a ataca platformele netransparente și sistemele de inteligență artificială.

„Unii dintre ei pretind că sunt în favoarea libertății de exprimare. Noi suntem în favoarea algoritmilor liberi, complet transparenți”, a declarat Macron în intervenția sa din India. „Libertatea de exprimare este o mare prostie dacă nimeni nu știe cum ești ghidat prin acest sistem.”

„Toți algoritmii au bias-uri, știm asta. Nu există nicio îndoială”, a spus el. „Iar impactul lor este atât de mare, când vorbim despre rețelele sociale, încât faptul că nu ai nicio idee despre cum este construit algoritmul, cum este testat și în ce direcție te va conduce, implicațiile democratice pot fi uriașe.”

De la revenirea sa la Casa Albă în 2025, președintele SUA, Donald Trump, a prezentat regulile europene din domeniul tehnologiei drept o amenințare la adresa tradiției americane a libertății de exprimare.

În timp ce Bruxellesul a petrecut ultimul deceniu elaborând legislație pentru a limita puterea Big Tech prin acte normative majore precum General Data Protection Regulation (GDPR), Digital Services Act și Digital Markets Act, Washingtonul susține că multe dintre aceste inițiative sunt incompatibile cu principiile americane privind libertatea de exprimare.

Disputa a declanșat o confruntare politică mai amplă, oficiali americani și companii din tehnologie avertizând că regulile europene privind moderarea conținutului echivalează cu cenzura, în timp ce liderii UE insistă că măsurile sunt necesare pentru a combate conținutul ilegal și abuzurile platformelor.

Macron a cerut în repetate rânduri restricționarea accesului la rețelele sociale pentru utilizatorii mai tineri, pe fondul creșterii sprijinului politic la nivel european pentru această poziție.

Citește și Elon Musk răbufnește în urma perchezițiilor la birourile X din Paris: „Un atac politic”

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
putin
2
Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al...
Alexandru Muraru și Marcel Ciolacu.
3
Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de...
dan mihalache
4
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
londra fotografie generica parlamentul si un autobuz cu etaj
5
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie, din 25 februarie, de Autorizaţia...
A dezvăluit totul: ce nume va purta Andreea Bălan, după căsătoria cu Victor Cornea
Digi Sport
A dezvăluit totul: ce nume va purta Andreea Bălan, după căsătoria cu Victor Cornea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron conduce topul politicienilor străini în Cehia. Ce loc ocupă Putin și Trump, care au procentaje apropiate
retele sociale
Cancelarul german vrea ca tinerii sub 16 ani să nu mai aibă acces la rețelele sociale
copii tineri retele socializare telefoane
„O bătălie geopolitică”. Europa îşi înăspreşte poziţia faţă de marile companii de tehnologie, riscând tensiuni cu Washingtonul
o persoana sta cu telecomanda in mana si urmareste netflix.
„Post” de la rețele sociale și servicii de streaming. Mesajul unui stareț din Toscana pentru călugări: „Trebuie evitate cu orice preț”
Jutta Leerdam
JO 2026 Milano Cortina: Jutta Leerdam și-a desfăcut fermoarul combinezonului după cursă și a făcut „peste un milion de euro”
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan dă mâna cu președintele SUA, Donald Trump, la summitul NATO
Nicuşor Dan participă azi la Consiliul pentru Pace de la Washington...
pomi cu zapada
Climatologii nu exclud un nou episod cu ninsori și viscol: „Iarna...
F-16 România
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit...
509021582_122137974872723345_696277687402505230_n
Armata SUA e pregătită să atace Iranul încă din acest weekend...
Ultimele știri
Bill Gates şi-a anulat discursul programat la un summit mondial despre inteligenţa artificială, după ce a apărut în dosarele Epstein
Un bărbat a fost prins sub acoperișul prăbușit al unei anexe din cauza zăpezii, în Ploiești. Pompierii l-au scos în siguranță
Fostul preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, condamnat la închisoarea pe viaţă pentru că a decretat legea marţială în decembrie 2024
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii au noroc la bani din 18 februarie 2026. Destinul le împinge spre decizii importante
Cancan
A fost ultima ninsoare în București? Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Fanatik.ro
Alertă de fraudă pe WhatsApp: ”Îmi împrumuți 2000 de lei până diseară?” Reprezentanta unui cunoscut ONG a...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Fostul star a lui Liverpool și al naționalei Angliei, abuzat sexual în tinerețe! Mărturie tulburătoare: ”Dacă...
Adevărul
Cum a pierdut CFR Călători în fața unui operator privat, la diferență de 1 ban, 13 trenuri Alstom Coradia...
Playtech
Câți bani câștigă, de fapt, iubita lui Ilie Bolojan. Venitul lunar al asistentei medicale din Oradea
Digi FM
Diana Dumitrescu, o nouă decizie drastică după ce s-a pocăit: „Mi-am dat viața Domnului și îl las să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
L-a făcut ”praf” pe Chivu: ”Să-și clătească gura când vorbește despre tatăl meu! Asta arată meschinăria lui”
Pro FM
Cum arată azi, la 53 de ani, Darren Hayes de la Savage Garden. În 2025 a suferit un accident care l-a lăsat...
Film Now
De ce a murit Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones. Ce au descoperit medicii legiști
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în...
Newsweek
Legea pensiilor, schimbată în Parlament. O categorie de pensionari vor primi mai repede bani în plus la pensie
Digi FM
Conacul lui Charlie Watts, scos la vânzare. Regretatul baterist de la The Rolling Stones a fost fascinat de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poluarea aerului poate contribui în mod direct la apariţia unei boli grave. Cei care au suferit un AVC sunt...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Calista Flockhart și Harrison Ford, sărut romantic pe pista aeroportului. Căsătoriți de 15 de ani, la fel de...
UTV
Loredana Groza vorbește despre relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan. „Un bărbat care știe cum să...