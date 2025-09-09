Live TV

Macron îl numește pe Sebastien Lecornu prim-ministru al Franței, după demisia lui Francois Bayrou

Portrait Of Sebastien Lecornu.
Sébastien Lecornu, ales de Macron pentru funcția de premier al Franței / Sursa foto: Profimedia Images
Al cincilea premier în mai puţin de doi ani Cine este Sebastien Lecornu

Președintele Emmanuel Macron l-a nominalizat marți seara pe Sébastien Lecornu în funcția de prim-ministru al Franței, după demisia lui Francois Bayrou, care a pierdut luni votul de încredere în parlament.

Lecornu, membru al partidului prezidențial Renaissance, a rămas constant în cabinetele succesive ale Franței, ocupând în portofoliul Apărării. Considerat un apropiat al lui Macron, noul premier are acum sarcina dificilă de a forma un guvern capabil să obțină sprijinul unui parlament fragmentat.

Demisia lui Bayrou, prezentată marți după-amiază președintelui Macron, și numirea rapidă a lui Lecornu vin într-un moment de tensiuni sociale și politice, pe fondul apelurilor Marinei Le Pen la alegeri anticipate și al pregătirilor pentru protestele „Blocați totul”, anunțate pentru miercuri.

Alegerea lui Lecornu, în vârstă de 39 de ani, indică determinarea lui Macron de a continua cu un guvern minoritar care susţine ferm agenda sa de reforme economice pro-business, în cadrul căreia au fost reduse impozitele pentru întreprinderi şi persoanele bogate şi a fost majorată vârsta de pensionare, notează Reuters.

Al cincilea premier în mai puţin de doi ani

Macron a fost nevoit să numească un al cincilea prim-ministru în mai puţin de doi ani, după ce parlamentul l-a demis pe centristul Francois Bayrou la nouă luni de la preluarea funcţiei, din cauza planurilor sale de a reduce datoria publică în creştere a ţării, relatează News.ro. Prin numirea lui Lecornu, Macron riscă să îndepărteze Partidul Socialist de centru-stânga şi lasă guvernul să depindă de sprijinul în parlament al partidului de extremă dreapta Reunirea Naţională (RN), condus de Marine Le Pen.

Prioritatea imediată a lui Lecornu va fi să ajungă la un consens privind bugetul pentru 2026, o sarcină care s-a dovedit a fi fatală pentru Bayrou, care a insistat pentru reduceri agresive ale cheltuielilor pentru a reduce deficitul, ajuns la o valoare aproape dublă faţă de plafonul impus în UE de 3% din PIB.

Tulburările politice din această săptămână scot la iveală agitaţia din ce în ce mai profundă din Franţa, care slăbeşte a doua cea mai mare economie din zona euro, pe măsură ce aceasta se afundă tot mai mult în datorii, iar numirea lui Lecornu nu este lipsită de pericole pentru Macron. El riscă să pară surd la un moment în care nemulţumirea populară este în fierbere şi sondajele arată că alegătorii doresc schimbare. Protestele naţionale „Blocaţi totul” ameninţă cu perturbări pe scară largă începând de miercuri.

Cine este Sebastien Lecornu

Lecornu a ocupat funcţia de ministru al apărării în mai multe guverne numite de Macron, supraveghind creşterea cheltuielilor pentru apărare şi contribuind la conturarea viziunii europene în ceea ce priveşte garanţiile de securitate pentru Ucraina în cazul încheierii unui acord de pace cu Rusia. 

Acesta a intrat în politică la vârsta de 16 ani, făcând campanie pentru fostul preşedinte Nicolas Sarkozy. La 18 ani a devenit primar al unui mic oraş din Normandia, iar la 22 de ani a devenit cel mai tânăr consilier guvernamental al fostului preşedinte Nicolas Sarkozy.

A părăsit partidul conservator Les Republicains pentru a se alătura mişcării politice centriste a lui Macron, când preşedintele a fost ales pentru prima dată în 2017. Cinci ani mai târziu, a condus campania de realegere a lui Macron.

Prin numirea unui ministru din propria tabără, cu un trecut conservator, Macron pare să fi decis să-şi păstreze cu orice preţ moştenirea economică. Socialiştii s-au angajat să inverseze unele dintre politicile sale emblematice pro-business, inclusiv eliminarea impozitului pe avere şi creşterea vârstei de pensionare, elemente pe care preşedintele le consideră esenţiale pentru a face Franţa atractivă pentru investitori.

Lecornu a fost uneori ascultat de Marine Le Pen şi de şefului partidului RN, Jordan Bardella, cu care Lecornu a avut o cină secretă anul trecut. Oficialii RN au declarat pentru Reuters că ar putea menţine un fel de sprijin tacit pentru Lecornu dacă acesta ar fi numit premier. RN a declarat că nu va tolera creşteri de impozite pentru oamenii care muncesc din greu.

