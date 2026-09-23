Președintele francez Emmanuel Macron a folosit ultimul său discurs în fața Adunării Generale a ONU pentru a avertiza asupra revenirii unei „legi a junglei” în relațiile internaționale. Macron a cerut un moratoriu asupra atacurilor împotriva infrastructurii civile și energetice din războiul dintre Rusia și Ucraina și a pledat pentru dezvoltarea unui model de inteligență artificială de ultimă generație, cu sursă deschisă, independent de Statele Unite și China, anunță France 24.

Liderul de la Paris a criticat situația umanitară din Fâșia Gaza și a cerut, în același timp, instituirea unui moratoriu asupra atacurilor împotriva țintelor civile și energetice în războiul dintre Rusia și Ucraina.

„Întrebarea care ni se pune, în termeni foarte simpli, este dacă vrem să trăim în această stare de natură, cu un fel de întoarcere la legea junglei, sau într-o societate internațională civilizată”, a spus Macron.

„Mesajul meu este să rămânem fermi. Să nu cedăm în fața situației care se dezvoltă... Retorica înfrângerii care face loc abuzului de putere din partea imperiilor, amenințând suveranitatea unor națiuni”, a afirmat președintele francez.

Macron a susținut în mod repetat Ucraina de la începutul invaziei ruse și a discutat despre situația acestei țări cu președintele american Donald Trump în cadrul unei întâlniri desfășurate luni. În discursul său de la ONU, liderul francez a cerut Moscovei și Kievului să ajungă la un acord privind un moratoriu asupra atacurilor.

Macron cere un moratoriu asupra infrastructurii civile și energetice

Președintele francez a cerut oprirea atacurilor asupra infrastructurii civile și energetice, argumentând că populația trebuie protejată de efectele războiului.

„Am asistat la distrugerea infrastructurii civile, la încălcări ale drepturilor omului. Este o nouă eră a actelor barbare”, a spus el.

„Trebuie să protejăm populația civilă, și de aceea dorim să ne exprimăm sprijinul pentru un dublu moratoriu, un moratoriu asupra atacurilor asupra infrastructurii energetice și civile”, a adăugat Macron.

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Ideea unui moratoriu asupra infrastructurii energetice fusese discutată de Macron și cu Donald Trump cu o zi înainte. Președintele francez a spus că oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice reprezintă una dintre prioritățile pentru protejarea Ucrainei în timpul sezonului rece.

Macron a solicitat, de asemenea, un moratoriu asupra atacurilor împotriva transportului maritim comercial din Marea Neagră, o rută importantă pentru exporturile de cereale ale Ucrainei și Rusiei.

Tema protejării navigației comerciale și a infrastructurii civile din Marea Neagră a fost, de altfel, prezentă în discuțiile ONU din această săptămână, pe fondul impactului atacurilor asupra comerțului și securității alimentare.

„Ce valoare mai are credibilitatea noastră?”

În discursul său, Macron s-a referit și la situația din Fâșia Gaza, criticând lipsa unui răspuns internațional suficient în fața crizei umanitare. La un moment dat, președintele francez a lovit cu pumnul în tribună în timp ce vorbea despre situația din Gaza.

„Ce valoare mai are credibilitatea noastră dacă rămânem pasivi în privința Gazei? Unii susțin că s-a ajuns la pace, dar acest lucru nu a permis livrările de ajutoare umanitare. Este un spectacol care ne face de rușine pe toți”, a spus el.

Mesajul lui Macron a venit într-un moment în care războaiele din Orientul Mijlociu și Ucraina se află în centrul dezbaterilor de la Adunarea Generală a ONU. Secretarul general António Guterres a avertizat, la rândul său, că presiunea asupra dreptului internațional și asupra sistemului multilateral s-a accentuat, pledând pentru cooperare și pentru limitarea utilizării forței.

Macron vrea o alternativă la modelele de IA din SUA și China

Într-un alt punct important al discursului, Macron a pledat pentru dezvoltarea unei inteligențe artificiale de ultimă generație care să nu depindă de marile puteri tehnologice.

Apelul său a venit la câteva ore după discursul lui Donald Trump la ONU, în care președintele american s-a pronunțat împotriva unor noi reglementări globale care ar putea limita dezvoltarea inteligenței artificiale.

În contrast cu poziția exprimată de Trump, Macron a cerut statelor să coopereze pentru construirea unui model de inteligență artificială „open-source”, independent de Statele Unite și China.

„Nu vreau ca nimeni să devină vasalul uneia dintre marile puteri. Dimpotrivă, trebuie să ne unim forțele pentru a construi un model de pionierat cu sursă deschisă, un model de ultimă generație”, a afirmat el. „Nu ar trebui să depindem de altcineva.”

Inteligența artificială a devenit una dintre temele centrale ale actualei sesiuni a Adunării Generale a ONU. Guterres a cerut, la rândul său, un cadru internațional de guvernanță pentru IA și mecanisme de protecție împotriva riscurilor asociate dezvoltării rapide a acestei tehnologii.

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Editor : C.A.