Live TV

Video Emmanuel Macron îndeamnă lumea să „rămână fermă” în fața „legii junglei”. Apel pentru un moratoriu în războiul Rusia-Ucraina

Data actualizării: Data publicării:
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Macron cere un moratoriu asupra infrastructurii civile și energetice „Ce valoare mai are credibilitatea noastră?” Macron vrea o alternativă la modelele de IA din SUA și China

Președintele francez Emmanuel Macron a folosit ultimul său discurs în fața Adunării Generale a ONU pentru a avertiza asupra revenirii unei „legi a junglei” în relațiile internaționale. Macron a cerut un moratoriu asupra atacurilor împotriva infrastructurii civile și energetice din războiul dintre Rusia și Ucraina și a pledat pentru dezvoltarea unui model de inteligență artificială de ultimă generație, cu sursă deschisă, independent de Statele Unite și China, anunță France 24.

Liderul de la Paris a criticat situația umanitară din Fâșia Gaza și a cerut, în același timp, instituirea unui moratoriu asupra atacurilor împotriva țintelor civile și energetice în războiul dintre Rusia și Ucraina.

„Întrebarea care ni se pune, în termeni foarte simpli, este dacă vrem să trăim în această stare de natură, cu un fel de întoarcere la legea junglei, sau într-o societate internațională civilizată”, a spus Macron.

„Mesajul meu este să rămânem fermi. Să nu cedăm în fața situației care se dezvoltă... Retorica înfrângerii care face loc abuzului de putere din partea imperiilor, amenințând suveranitatea unor națiuni”, a afirmat președintele francez.

Macron a susținut în mod repetat Ucraina de la începutul invaziei ruse și a discutat despre situația acestei țări cu președintele american Donald Trump în cadrul unei întâlniri desfășurate luni. În discursul său de la ONU, liderul francez a cerut Moscovei și Kievului să ajungă la un acord privind un moratoriu asupra atacurilor.

Macron cere un moratoriu asupra infrastructurii civile și energetice

Președintele francez a cerut oprirea atacurilor asupra infrastructurii civile și energetice, argumentând că populația trebuie protejată de efectele războiului.

„Am asistat la distrugerea infrastructurii civile, la încălcări ale drepturilor omului. Este o nouă eră a actelor barbare”, a spus el.

„Trebuie să protejăm populația civilă, și de aceea dorim să ne exprimăm sprijinul pentru un dublu moratoriu, un moratoriu asupra atacurilor asupra infrastructurii energetice și civile”, a adăugat Macron.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ideea unui moratoriu asupra infrastructurii energetice fusese discutată de Macron și cu Donald Trump cu o zi înainte. Președintele francez a spus că oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice reprezintă una dintre prioritățile pentru protejarea Ucrainei în timpul sezonului rece.

Macron a solicitat, de asemenea, un moratoriu asupra atacurilor împotriva transportului maritim comercial din Marea Neagră, o rută importantă pentru exporturile de cereale ale Ucrainei și Rusiei.

Tema protejării navigației comerciale și a infrastructurii civile din Marea Neagră a fost, de altfel, prezentă în discuțiile ONU din această săptămână, pe fondul impactului atacurilor asupra comerțului și securității alimentare.

„Ce valoare mai are credibilitatea noastră?”

În discursul său, Macron s-a referit și la situația din Fâșia Gaza, criticând lipsa unui răspuns internațional suficient în fața crizei umanitare. La un moment dat, președintele francez a lovit cu pumnul în tribună în timp ce vorbea despre situația din Gaza.

„Ce valoare mai are credibilitatea noastră dacă rămânem pasivi în privința Gazei? Unii susțin că s-a ajuns la pace, dar acest lucru nu a permis livrările de ajutoare umanitare. Este un spectacol care ne face de rușine pe toți”, a spus el.

Mesajul lui Macron a venit într-un moment în care războaiele din Orientul Mijlociu și Ucraina se află în centrul dezbaterilor de la Adunarea Generală a ONU. Secretarul general António Guterres a avertizat, la rândul său, că presiunea asupra dreptului internațional și asupra sistemului multilateral s-a accentuat, pledând pentru cooperare și pentru limitarea utilizării forței.

Macron vrea o alternativă la modelele de IA din SUA și China

Într-un alt punct important al discursului, Macron a pledat pentru dezvoltarea unei inteligențe artificiale de ultimă generație care să nu depindă de marile puteri tehnologice.

Apelul său a venit la câteva ore după discursul lui Donald Trump la ONU, în care președintele american s-a pronunțat împotriva unor noi reglementări globale care ar putea limita dezvoltarea inteligenței artificiale.

În contrast cu poziția exprimată de Trump, Macron a cerut statelor să coopereze pentru construirea unui model de inteligență artificială „open-source”, independent de Statele Unite și China.

„Nu vreau ca nimeni să devină vasalul uneia dintre marile puteri. Dimpotrivă, trebuie să ne unim forțele pentru a construi un model de pionierat cu sursă deschisă, un model de ultimă generație”, a afirmat el. „Nu ar trebui să depindem de altcineva.”

Inteligența artificială a devenit una dintre temele centrale ale actualei sesiuni a Adunării Generale a ONU. Guterres a cerut, la rândul său, un cadru internațional de guvernanță pentru IA și mecanisme de protecție împotriva riscurilor asociate dezvoltării rapide a acestei tehnologii.

Citește și: Zelenski, după întâlnirea cu Trump: „SUA şi Ucraina vor să vadă acest război absurd purtat de Rusia luând sfârşit înainte de iarnă”

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-09-21-2255
1
Călin Georgescu a fost reținut și dus în arest. Anunțul oficial al DIICOT. Ce documente...
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_016_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Traian Băsescu, despre reținerea lui Călin Georgescu: „Este un spectacol care are la bază...
2026-09-21-2255
3
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui...
Călin Georgescu.
4
Răzvan Leu, cel care a depus plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere...
nicusor dan inquam george calin
5
Nicușor Dan, după reținerea lui Călin Georgescu: Cei care nu au încredere în justiţie...
Leonard Doroftei a slăbit 15 kilograme cu un singur aliment: ”Atât”
Digi Sport
Leonard Doroftei a slăbit 15 kilograme cu un singur aliment: ”Atât”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Martin Scorsese și Rober de Niro
Robert de Niro și Martin Scorsese au primit Legiunea de Onoare din partea președintelui Macron
trump macron
Donald Trump și Emmanuel Macron se întâlnesc luni la New York. Cei doi lideri participă la Adunarea Generală a ONU
mark carney si emmanuel macron profimedia-1136766754
Macron şi Carney se întâlnesc în arhipelagul francez Saint-Pierre şi Miquelon, un semnal pentru Trump
Emmanuel Macron
Macron îi invită vineri pe liderii partidelor pentru a discuta despre conflictele internaționale și consecințele lor naționale
Yuval Abraham şi Rachel Szor
Peste o mie de cineaști israelieni semnează o petiție în sprijinul creatorilor filmului „NAZA”
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan, la CNN: Nu e foarte probabil ca Rusia să atace o țară...
baza militara americana sua avion de vanatoare groenlanda
Ce prevede acordul istoric privind Groenlanda: noi baze militare...
Siegfried Mureşan
Siegfried Mureșan discută azi cu liderii UDMR despre programul de...
crima
Noi informații în cazul tinerei care a fost găsită moartă într-o...
Ultimele știri
Elon Musk, laude la adresa lui Xi Jinping într-un interviu pentru televiziunea chineză de stat: „Lider extraordinar”
Ninsoare abundentă pe Transfăgărăşan: au intervenit drumarii. Șoferii trebuie să fie pregătiți să conducă în condiții de iarnă
El Nino ar putea provoca peste 450.000 de morți în următoarele șase luni. Țările care vor fi cel mai puternic afectate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii scapă de o perioadă grea din 23 septembrie 2026. Sezonul Balanței le aduce liniștea de care aveau...
Cancan
Scandalul de la Asia Express a atins dimensiuni penale! Maurice Munteanu, amenințat cu moartea de iubitul...
Fanatik.ro
Giovanni Becali pariază pe un puști de 19 ani: „Va fi viitorul naționalei României”
editiadedimineata.ro
România și Republica Moldova, acord de cooperarea electorală. Securitatea cibernetică și dezinformarea...
Fanatik.ro
„Mai este el cine era ca antrenor?” Ștefan Beldie, întrebare dură după revenirea lui Reghecampf la FCSB
Adevărul
Cristian Pîrvulescu critică „spectacolul” din jurul lui Georgescu: „DIICOT nu trebuie să se joace”
Playtech
Ce valoare mai au banii vechi găsiți în sertare. Unele bancnote pot fi schimbate, altele pot interesa...
Digi FM
Ai făcut armata? Perioada poate conta la pensie. Câte puncte primești pentru stagiul militar
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Haos în "telenovela" Laurențiu Reghecampf. Întâlnirea care a schimbat totul
Pro FM
Dakota Johnson, declarație cu subînțeles despre muzicieni, după ce a fost surprinsă cu MGK: „Îmi plac”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cauza oficială a morții actriței Hayden Panettiere, dezvăluită. Anunțul medicilor legiști
Adevarul
Marile viaducte așteptate în 2026. Cum arată structurile record construite pe autostrăzile Transilvania și...
Newsweek
Casa de Pensii are 18 membri în Consiliul de Administrație. Fiecare încasează 1.000 lei pe 2 ore de muncă
Digi FM
Călin Georgescu plănuia să cumpere o casă cu anexe "pentru servitori", în Toscana: "Nu tre' să știe nimeni"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce poate crește riscul de cancer de sân între 30 și 50 de ani. Doi factori asupra cărora putem interveni
Digi Animal World
Reacția unei pisici vagaboande după ce a fost numită „urâtă”. Imaginile sunt virale: „Ce divă!”
Film Now
Clauza neobișnuită pe care Sharon Stone a impus-o la Hollywood. Experiența degradantă din anii '80 care a...
UTV
Romina Gingașu a șters fotografiile cu Piero Ferrari. Ce spune despre zvonurile despărțirii: „Suntem mai...