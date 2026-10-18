Emmanuel Macron promite o reacție fermă în urma violențelor care au afectat mai multe orașe din Franța și avertizează că persoanele care au distrus clădiri și au jefuit magazine vor răspunde în fața legii. Președintele francez a anunțat măsuri pentru protejarea instituțiilor și a comercianților, anchete rapide și o serie de consultări privind nemulțumirile sociale și problemele tinerilor. El a legat scumpirea combustibililor și a gazelor de conflictul din Golful Persic și a anunțat că va merge în regiune pentru a negocia asigurarea aprovizionării Franței, anunță Le Monde.

Emmanuel Macron a descris violențele din ziua precedentă drept acte care nu pot fi justificate și a acuzat grupuri radicale și persoane implicate în infracțiuni că au profitat de manifestații pentru a provoca distrugeri.

Președintele a făcut referire la incidentele înregistrate în mai multe orașe, între care incendierea primăriei din Limoges, atacul asupra biroului de turism din Lyon, pătrunderea în sediul primăriei din Marsilia și atacarea reședinței prefectului din Bordeaux. De asemenea, el a denunțat magazinele jefuite și clădirile publice atacate.

„Cei care au distrus trebuie să plătească. Cei care au jefuit trebuie să restituie. Cei care au încercat să dărâme Republica vor trebui să răspundă pentru faptele lor”, a declarat Macron.

Liderul francez a insistat că autoritățile nu vor tolera violențele și că persoanele vinovate trebuie să suporte consecințele faptelor lor. El a transmis că dialogul cu societatea și disponibilitatea de a asculta revendicările populației nu înseamnă slăbiciune și nici renunțarea la aplicarea legii.

„În ceea ce îi privește pe vandali și pe toți cei care recurg la violență, vom fi neînduplecați”, a afirmat președintele.

Sprijin pentru polițiști, aleși locali și comercianții afectați

Macron a transmis sprijinul statului pentru polițiștii, jandarmii și ceilalți membri ai forțelor de securitate care au intervenit în timpul confruntărilor. El s-a referit și la persoanele rănite, precum și la familiile acestora.

Președintele a adresat un mesaj de susținere primarilor și aleșilor locali ale căror comunități au fost afectate de violențe. Totodată, a menționat situația comercianților, artizanilor și antreprenorilor ale căror magazine și afaceri au fost avariate sau jefuite. Unii dintre aceștia au încercat să își apere singuri proprietățile în timpul incidentelor.

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Macron a dat asigurări că persoanele și companiile afectate nu vor fi lăsate să suporte singure consecințele distrugerilor. Premierul Sébastien Lecornu urma să prezideze, începând de luni, o celulă de criză menită să mobilizeze cât mai rapid ajutoarele necesare.

Obiectivul anunțat de autorități este ca sprijinul să ajungă într-un timp cât mai scurt la comercianții și firmele care trebuie să își repare spațiile sau să își reia activitatea după incidente.

Macron cere anchete rapide și o analiză a modului în care au fost anticipate violențele

Președintele francez a cerut guvernului să analizeze modul în care au fost gestionate evenimentele și să tragă concluziile necesare în ceea ce privește informațiile disponibile înaintea manifestațiilor și capacitatea autorităților de a anticipa riscurile.

Macron a solicitat clarificări și transparență cu privire la desfășurarea incidentelor. El a cerut ca anchetele să fie realizate cât mai repede, astfel încât persoanele responsabile să poată fi identificate și trase la răspundere.

Potrivit declarațiilor sale, ministrul Justiției a cerut procurorilor să manifeste cea mai mare fermitate în instrumentarea dosarelor, iar urmărirea judiciară a celor implicați trebuie să fie exemplară.

În paralel, autoritățile locale vor putea lua măsuri pentru a preveni noi atacuri asupra instituțiilor, clădirilor publice și magazinelor. Macron a precizat că prefecții, în colaborare cu primarii, vor putea decide inclusiv interzicerea anumitor adunări atunci când situația o impune.

Președintele nu a anunțat o interdicție generală a manifestațiilor, ci a susținut posibilitatea unor măsuri punctuale, stabilite în funcție de riscurile existente și de necesitatea protejării populației și a bunurilor.

Macron face distincția între protestatarii pașnici și autorii violențelor

Șeful statului a subliniat că persoanele care au participat pașnic la manifestații nu trebuie confundate cu cele care au incendiat clădiri, au distrus bunuri sau au jefuit magazine.

Macron a recunoscut că sute de mii de francezi au ieșit în stradă pentru a-și exprima revendicările și a afirmat că nemulțumirile lor trebuie ascultate. El a avertizat însă că actele de violență îi împiedică inclusiv pe cei care vor să protesteze pașnic să își facă auzită vocea.

În opinia sa, dreptul de a manifesta trebuie protejat, dar nu poate fi folosit drept justificare pentru atacuri asupra instituțiilor, comercianților sau forțelor de ordine.

Președintele a făcut apel la unitate în fața celor pe care i-a descris drept persoane care seamănă haosul și urmăresc să submineze instituțiile republicane.

Scumpirea combustibililor și a gazelor, pusă pe seama conflictului din Golful Persic

În discursul său, Emmanuel Macron a abordat și nemulțumirile legate de creșterea costului vieții, în special de scumpirea combustibililor. El a afirmat că aceste creșteri sunt legate de consecințele conflictului din Golful Persic, la care Franța nu a participat, dar ale cărui efecte economice le resimte.

Potrivit președintelui, preocupările legate de prețurile energiei nu se limitează la Franța, ci sunt întâlnite și în alte capitale europene.

Macron a anunțat că a inițiat demersuri internaționale pentru a asigura aprovizionarea țării cu combustibili și gaze și pentru a interveni asupra problemelor de pe piețele energetice. El a declarat că își va continua eforturile diplomatice începând de luni, inclusiv prin deplasări în statele din Golf, cu scopul de a securiza aprovizionarea Franței.

Președintele a menționat și discuțiile purtate de guvern cu distribuitorii de carburanți, astfel încât eforturile pentru asigurarea aprovizionării să se reflecte și în prețurile suportate de consumatori.

Macron a recunoscut astfel presiunea pe care scumpirile o exercită asupra gospodăriilor și a companiilor, însă a insistat că nemulțumirile economice trebuie soluționate prin măsuri concrete, nu prin violențe.

„O anxietate profundă” în rândul tinerilor. Peste 100.000 de contribuții, colectate printr-o platformă

O altă temă importantă a discursului a fost situația tinerilor, în special a elevilor și studenților, ale căror preocupări s-au aflat printre motivele mobilizării.

Macron a vorbit despre o „anxietate profundă” în rândul tinerilor, legată de viitor, de condițiile de viață și de studiu, de orientarea profesională și de posibilitatea de a-și găsi un loc în societate.

Președintele a afirmat că problemele tinerilor se află în centrul angajamentului său politic de mai bine de zece ani. El a amintit că ministrul Educației a pus la dispoziție o platformă prin care au fost colectate peste 100.000 de contribuții, pe lângă întâlnirile organizate în academii și licee.

Aceste demersuri ar urma să fie completate de consultări cu elevii, studenții și profesorii, pentru ca nemulțumirile exprimate să fie transformate în propuneri concrete.

Macron a anunțat că, începând din această săptămână, guvernul va lucra la identificarea unor soluții împreună cu reprezentanții tinerilor și ai sistemului de educație, dar și cu organizațiile patronale și sindicale, autoritățile locale și parlamentarii.

Premierul Sébastien Lecornu urmează să reunească aceste categorii în următoarele zile, pentru a discuta propunerile și măsurile care pot fi luate.

Macron cere partidelor să condamne fără echivoc violențele

Președintele francez a făcut apel și la partidele politice, organizațiile profesionale și sindicate să condamne fără ambiguitate actele de violență și să îndemne la calm.

Macron a anunțat că premierul va reuni formațiunile politice în următoarele zile, pentru a obține poziții publice și clare cu privire la incidente.

Apelul său vizează atât responsabilitatea liderilor politici, cât și păstrarea unui spațiu pentru dezbaterea democratică, în care revendicările să poată fi discutate fără ca manifestațiile să degenereze în confruntări și distrugeri.

Președintele a susținut că violențele nu trebuie să îi reducă la tăcere pe cei care vor să protesteze pașnic și nici să împiedice dezbaterea asupra problemelor economice și sociale.

„Suntem la șase luni de alegerile prezidențiale”

În ultima parte a discursului, Emmanuel Macron a făcut referire la apropierea alegerilor prezidențiale din 2027, afirmând că Franța se află la șase luni de scrutin.

El a criticat persoanele care, în opinia sa, încurajează ieșirea în stradă și crearea dezordinii ca modalitate de a influența dezbaterea politică. Macron a susținut că disputele trebuie purtate în reuniuni publice, prin intermediul partidelor, în presă, la televiziune și în cadrul manifestațiilor pașnice.

„Cei care vă explică astăzi că urgența este să ieșiți în stradă, să manifestați și să creați dezordine nu urmăresc decât să afecteze Republica și să fure dezbaterea”, a afirmat președintele.

Declarația sa vine într-un context în care violențele au alimentat disputele dintre guvern și formațiunile politice, iar responsabilitatea pentru escaladarea incidentelor a devenit subiect de confruntare publică.

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Macron nu a prezentat însă o interdicție a protestelor ca soluție generală. El a susținut că manifestațiile pașnice și exprimarea revendicărilor trebuie să își păstreze locul în viața democratică a țării, în timp ce distrugerile și atacurile trebuie sancționate.

În încheiere, președintele a reafirmat că este deschis dialogului și măsurilor concrete, atât pentru a răspunde problemelor imediate, cât și pentru a pregăti soluții pe termen mai lung.

Editor : C.A.