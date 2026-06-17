Macron, victorios la ultimul său summit G7: Declarația comună pentru sprijinul Ucrainei și sancționarea Rusiei, semnată și de Trump

Liderii G7, inclusiv președintele american Donald Trump, au semnat o declarație comună în care promit să intensifice sprijinul militar acordat Ucrainei și să întărească sancțiunile împotriva Rusiei.

„Noi, liderii G7, suntem uniți în sprijinul nostru neclintit pentru Ucraina în apărarea libertății, suveranității și integrității sale teritoriale”, au transmis aceștia într- o declarație publicată miercuri, la scurt timp după miezul nopții.

Liderii G7 „se angajează să crească presiunea asupra economiei de război rusești” și să „întărească sancțiunile noastre, inclusiv pe cele asupra sectoarelor petrolului și gazelor”, au declarat ei.

Declarația îl menționează pe Trump de trei ori, spunând că, odată ce SUA și Iranul au ajuns la un acord de încetare a ostilităților, este acum mai ușor să se ia mai multe măsuri economice împotriva Rusiei, notează Politico.

„Considerăm că acesta este momentul potrivit pentru a lua măsuri suplimentare, deoarece președintele Trump a încheiat un acord pe care îl susținem pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz”, se arată în declarație.

Liderii G7 la Evian, Franța. Foto: Profimedia

Liderii, care se întâlnesc la Évian-les-Bains pentru un summit G7 de trei zile, s-au angajat, de asemenea, să „crească furnizarea de capacități de apărare aeriană, sisteme și interceptoare suplimentare și capabilități de rază lungă de acțiune” către Ucraina și „să ia în considerare extinderea către Ucraina a beneficiului licențelor pentru a permite o creștere a producției militare a Ucrainei”.

Declarația vine la sfârșitul unei zile marcate de o convergență neașteptată între Trump și alți membri G7. Marți, Trump a sugerat, de asemenea, că este gata să reinstaureze sancțiunile asupra petrolului rusesc, suspendate anterior de Washington până la mijlocul lunii iunie.

„Acest G7 este un moment de semnal de alarmă strategic”, a declarat președintele francez Emmanuel Macron într-un videoclip postat după cina festivă a liderilor, în care a subliniat că aceste decizii au fost susținute de toți membrii G7, inclusiv de SUA.

Găsirea unor alternative la O rmuz

Documentul a salutat, de asemenea, acordul dintre SUA și Iran și susține o misiune internațională, condusă de Regatul Unit și Franța, pentru a proteja navele și a facilita comerțul în Strâmtoarea Ormuz.

Liderii au solicitat, de asemenea, o rută alternativă de aprovizionare cu energie și au menționat „potențialul Canadei de a furniza o capacitate suplimentară semnificativă piețelor globale în următorii ani”.

Declarația acoperă și China, opunându-se „oricăror încercări unilaterale de a schimba status quo-ul, în special prin forță sau coerciție, în Mările Chinei de Est și de Sud și peste Strâmtoarea Taiwan”.

Săptămâna trecută, biroul lui Macron a declarat că discuțiile geopolitice privind Ucraina și Orientul Mijlociu vor face obiectul unei declarații a președinției, mai degrabă decât al unui comunicat comun.

Liderii reuniți la Evian au convenit, de asemenea, asupra declarațiilor de politică tematice privind parteneriatele globale, combaterea cancerului, coordonarea răspunsului la Ebola, lupta împotriva traficului de droguri și combaterea introducerii ilegale de migranți. Miercuri, e de așteptat ca aceștia să convină și asupra declarațiilor privind mineralele critice și protecția copiilor online.

Editor : Ș.R.