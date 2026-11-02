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„Made in Europe” nu trebuie să devină „protecționism contraproductiv”. Nemulțumirile Londrei înaintea summitului cu UE

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ue, marea britanie
Foto. Profimedia
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Secretarul britanic al apărării, Wes Streeting, a avertizat luni Bruxelles-ul în legătură cu orice fel de „protecţionism”, într-un moment în care Uniunea Europeană încearcă să apere produsele „made in Europe”, inclusiv în domeniul industriei armamentului, acest avertisment intervenind înaintea unui summit-cheie între cele două părţi, relatează AFP și Agerpres.

Acest „made in Europe” nu trebuie să se „transforme într-un protecţionism contraproductiv”, a avertizat Streeting într-o conferinţă de presă, la care a participat şi şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas.

Înaintea unei reuniuni între liderii Regatului Unit şi UE, în 20 noiembrie la Bruxelles, Londra manifestă temeri că ar putea fi marele perdant al politicilor avute în vedere de Bruxelles vizând favorizarea produselor europene, de la industria auto la apărare.

Marea Britanie şi UE îşi vor negocia apropierea în 20 noiembrie în cadrul unui summit la Bruxelles, în cursul căruia modul în care Londra ar putea participa la „made in Europe” va reprezenta una dintre provocări.

Reprezentanţii celor 27 urmează să discute miercuri un proiect de declaraţie comună ce va fi adoptată la finalul acestui summit.

Discuţiile s-au accelerat odată cu încheierea, în urmă cu două săptămâni, a unui acord între Paris şi Berlin în sectorul auto, care prevede, printre altele, o definiţie mai strictă a preferinţei europene în industria construcţiei de automobile. Acest mecanism obligă întreprinderile care beneficiază de fonduri publice să achiziţioneze componente fabricate în Europa sau în anumite ţări partenere.

Regatul Unit doreşte să fie una dintre aceste ţări, chiar dacă acest subiect nu figurează oficial pe ordinea de zi a următorului summit.

Londra şi liderii UE speră să încheie acorduri privind alimentele şi băuturile, mobilitatea tinerilor şi schimbul de cote de emisii cu ocazia întâlnirii pe care o vor avea pe 20 noiembrie.

Bruxellesul speră să obţină progrese, în special în ceea ce priveşte accesul la costuri mai mici pentru tinerii din UE la universităţile britanice.

Secretarul britanic al apărării este, de asemenea, aşteptat la Berlin luni, pentru a se întâlni cu omologul său, Boris Pistorius.

Editor : Ș.A.

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