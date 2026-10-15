MAE: Atenţionare de călătorie în Albania. Demonstraţii violente în centrul Tiranei

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Albania asupra faptului că, în centrul capitalei Tirana, au loc proteste care au degenerat în violenţe, situaţie care ar putea cauza anumite perturbări, inclusiv de trafic şi în transportul public, şi care s-ar putea extinde şi în alte oraşe - Shkoder, Elbasan, Korca, Vlora, Lushnja.

Potrivit unui comunicat al MAE transmis joi, cetăţenilor români care ajung în această ţară li se recomandă să manifeste vigilenţă, să păstreze distanţa faţă de adunările mari de persoane sau demonstraţii, să respecte cu stricteţe recomandările autorităţilor locale şi să se informeze în permanenţă cu privire la evoluţia situaţiei.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Tirana: +355 4 230 31 33; +355 4 230 3104, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă, arată comunicatul menţionat.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie consulară dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României în Republica Albania: +355 69 709 779, precizează sursa citată.

De asemenea, MAE recomandă şi consultarea paginilor de Internet https://tirana.mae.ro şi https://mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat” (Android sau IoS) , care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Editor : Sebastian Eduard