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MAE: Atenţionare de călătorie pentru Croaţia. În ce zone ale litoralului sunt semnalate incendii masive de vegetaţie

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incendiu de vegetatie
Incendiu de vegetație. Foto cu caracter ilustrativ. Foto: ISU Prahova
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Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau călătoresc pe teritoriul Republicii Croaţia că în această perioadă ţara se confruntă cu masive incendii de vegetaţie ce afectează în special zona coastei Mării Adriatice - judeţul Split-Dalmaţia, localitatea Omis.

Din cauza incendiilor, pot exista temporar disfuncţii ale infrastructurii rutiere şi reţelei electrice, precizează sursa MAE.

În acest context, MAE recomandă cetăţenilor români să evite zonele afectate de incendii şi să consulte paginile de Internet ale Institutului Hidrometeorologic de Stat al Croaţiei - https://www.meteo.hr, Clubului Automobilistic Croat - http://www.hak.hr/en, Companiei Naţionale Croate de Căi Ferate - https://www.hzpp.hr/en, Autorităţii Portuare Croate - http://www.portauthority.hr şi ale Agenţiei Croate de Aviaţie Civilă - http://www.ccaa.hr.

MAE reaminteşte cetăţenilor români că, în situaţii de urgenţă, pe teritoriul Republicii Croaţia pot apela numărul european unic de urgenţă 112.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Zagreb: +38514677660 sau +38514610009, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al Ambasadei României în Republica Croaţia: +38598414341.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet http://zagreb.mae.ro, www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Editor : B.P.

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