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MAE: Toate zborurile de pe Aeroportul din Catania din Sicilia au fost suspendate din cauza erupţiei vulcanului Etna

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Vulcanul Etna a dat traficul aerian peste cap. Foto: Profimedia
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Ministerul român al Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în regiunea italiană Sicilia că toate zborurile de pe Aeroportul din Catania au fost suspendate, după erupţia vulcanului Etna. Reluarea operaţiunilor aeriene depinde de evoluţia activităţii vulcanice şi de condiţiile meteorologice. De asemenea, se înregistrează întârzieri şi anulări către şi dinspre Aeroportul Comiso şi Aeroportul Internaţional Malta, precizează sursa citată.

Activitatea vulcanului Etna continuă să perturbe traficul aerian, potrivit MAE.

„Toate zborurile de pe Aeroportul din Catania au fost suspendate, iar reluarea operaţiunilor aeriene depinde de evoluţia activităţii vulcanice şi de condiţiile meteorologice. De asemenea, se înregistrează întârzieri şi anulări către şi dinspre Aeroportul Comiso şi Aeroportul Internaţional Malta. Pasagerii ale căror zboruri au fost anulate sau înregistrează întârzieri semnificative sunt sfătuiţi să nu se prezinte la aeroport decât în situaţia în care primesc instrucţiuni în acest sens din partea companiei aeriene”, precizează MAE într-un comunicat citat de News.ro.

MAE recomandă cetăţenilor români să se informeze înainte de începerea călătoriei în legătură cu situaţia existentă şi să respecte cu stricteţe recomandările autorităţilor locale, să evite deplasările/excursiile în zona vulcanului şi să monitorizeze pe internet actualizările publicate de Departamentul Protecţiei Civile italiene, regiunea Sicilia.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului al României la Catania: +39 095 537 909, +39 095 536 139, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă. Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Consulatului României la Catania +39 320 965 3137.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet https://catania.mae.ro/, https://www.mae.ro/ şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Editor : B.P.

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