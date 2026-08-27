„Maestrul evadărilor”, prins în Spania. A fugit din patru închisori folosind o piramidă umană, cearșafuri înnodate și gratii tăiate

Un infractor albanez considerat „foarte periculos”, condamnat în Italia pentru tâlhărie, furt și trafic de droguri, a fost arestat în orașul spaniol Tarragona. Supranumit „maestrul evadărilor”, bărbatul a fugit de-a lungul anilor din patru penitenciare din Italia și Belgia, inclusiv dintr-o închisoare de maximă siguranță, scrie The Guardian.

Infractorul albanez a tăiat gratii, a coborât pe cearșafuri înnodate și chiar a folosit o piramidă umană pentru a evada din penitenciare din Italia și Belgia.

Fugarul, al cărui nume nu a fost făcut public oficial, a fost prins după ce agenții Poliției Naționale spaniole au descoperit că locuia în orașul Tarragona, din nord-estul țării. Pe numele său fusese emis un mandat european de arestare de către autoritățile italiene.

Poliția spaniolă l-a identificat prin inițialele T.T., care corespund numelui Toma Taulant, un cetățean albanez cunoscut în presa italiană drept „mago della fuga”, adică „maestrul evadărilor”.

Înainte să fugă, în urmă cu opt luni, dintr-un penitenciar de maximă siguranță din Milano, acesta executa o pedeapsă care urma să se încheie în 2048. Fusese condamnat pentru mai multe infracțiuni, printre care tâlhărie cu violență, furt și trafic de droguri, potrivit informațiilor publicate de presa italiană și citate de Agenția France-Presse.

„Pare desprins dintr-un film, dar uneori realitatea întrece ficțiunea”, a transmis Poliția Națională spaniolă într-un comunicat în care îl descrie pe bărbat drept „maestrul evadărilor”.

„A evadat dintr-o închisoare din Terni, în regiunea Umbria, în 2009, dintr-un penitenciar din Parma, în 2013, și dintr-o închisoare belgiană, în același an, după ce a folosit o piramidă umană pentru a trece peste zid. Cea mai recentă evadare a avut loc în decembrie 2025, când a reușit să fugă dintr-un penitenciar italian de maximă siguranță după ce a tăiat gratiile și a coborât pe fereastră cu ajutorul unor cearșafuri înnodate”, a precizat poliția.

Potrivit comunicatului, fugarul, considerat „foarte periculos”, a fost arestat vinerea trecută în Tarragona și a opus „o rezistență puternică și activă” în timpul intervenției.

„Bărbatul era însoțit de mai mulți conaționali care au încercat să împiedice arestarea sa. Unul dintre ei a lovit și a rănit doi polițiști”, au transmis autoritățile. Agresorul este în continuare căutat, însă polițiștii au recuperat un pistol Sig Sauer aruncat de unul dintre apropiații suspectului.

După ce a fost reținut, asupra bărbatului au fost găsite documente de identitate false. Verificările au arătat că acesta avea antecedente penale și în orașul catalan Girona, pentru deținere de arme și explozibili.

De asemenea, suspectul avea asupra sa două bancnote de câte 500 de euro, despre care anchetatorii cred că ar putea fi falsificate. Acestea au fost trimise Băncii Spaniei pentru a fi analizate.

Cererea sa de eliberare pe cauțiune a fost respinsă, iar bărbatul a fost plasat în arest preventiv într-un penitenciar din Tarragona, unde va rămâne până la extrădarea în Italia.

Editor : Ș.A.