Mafia italiană încearcă să achiziţioneze drone asemănătoare celor folosite în războiul din Ucraina. „Nu suntem pregătiţi să ne apărăm”

Procurorul-şef din Palermo, Maurizio de Lucia, a declarat marţi că mafia caută să cumpere drone militare precum cele folosite în războiul din Ucraina, relatează agenţia de presă Ansa, potrivit Agerpres.

„Am descoperit arme prezentate ca având originea în Salento (regiunea Apulia), dar care proveneau, de fapt, din Balcani, din fosta Iugoslavie”, a declarat De Lucia în faţa Comisiei parlamentare antimafia.

„Însă suntem conştienţi de interesul mafiei pentru arme mai sofisticate”, a adăugat el, menţionând interesul crimei organizate pentru armele „care au apărut pe piaţa neagră în timpul războiului dintre Rusia şi Ucraina”.

„Avem indicii privind achiziţionarea de muniţie destinată lansării din drone - arme împotriva cărora nu suntem pregătiţi să ne apărăm”, a afirmat procurorul italian, a cărui concluzie este că mafia încearcă „să reconstruiască un arsenal de înaltă calitate” atât în Palermo, cât şi în alte zone.

Editor : B.P.