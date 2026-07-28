Live TV

Mafia italiană încearcă să achiziţioneze drone asemănătoare celor folosite în războiul din Ucraina. „Nu suntem pregătiţi să ne apărăm”

Data publicării:
Donbas, Ukraine, August 13, 2025 A Ukrainian soldier uses a drone in Donbas. The drone war rages in Ukraine and marks a turning point in the war with
Dronă în Donbas. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Procurorul-şef din Palermo, Maurizio de Lucia, a declarat marţi că mafia caută să cumpere drone militare precum cele folosite în războiul din Ucraina, relatează agenţia de presă Ansa, potrivit Agerpres.

„Am descoperit arme prezentate ca având originea în Salento (regiunea Apulia), dar care proveneau, de fapt, din Balcani, din fosta Iugoslavie”, a declarat De Lucia în faţa Comisiei parlamentare antimafia.

„Însă suntem conştienţi de interesul mafiei pentru arme mai sofisticate”, a adăugat el, menţionând interesul crimei organizate pentru armele „care au apărut pe piaţa neagră în timpul războiului dintre Rusia şi Ucraina”.

„Avem indicii privind achiziţionarea de muniţie destinată lansării din drone - arme împotriva cărora nu suntem pregătiţi să ne apărăm”, a afirmat procurorul italian, a cărui concluzie este că mafia încearcă „să reconstruiască un arsenal de înaltă calitate” atât în Palermo, cât şi în alte zone.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tineri traverseaza strada in bucuresti
1
Sute de mii de români, în vizorul ANAF. Fiscul trimite decizii de impunere pentru...
putin
2
Vladimir Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va pierde pământurile care...
raed arafat
3
Raed Arafat reclamă fapte „de o gravitate deosebită” în dosarul „presupuselor angajări...
2026-06-22-9597
4
Sondaj CURS: Pe cine ar trimite românii în Parlament dacă astăzi ar fi alegeri. Câte...
traian basescu inquam octav ganea
5
Traian Băsescu: „Lucrurile nu trebuie să ne facă să defilăm. Bine că am demonstrat că la...
Peste 14.000.000 de euro! Gigi Becali a spus "DA", după 16 luni de negocieri
Digi Sport
Peste 14.000.000 de euro! Gigi Becali a spus "DA", după 16 luni de negocieri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Brown eye
Premieră mondială: în Italia, o femeie oarbă și-a recăpătat vederea în urma unui transplant fără precedent
Fire breaks out on Mount Etna in Italy
Incendiu de vegetație în Puglia: peste 400 de persoane au fost evacuate cu bărcile de pe litoral. Alte sute așteaptă să fie salvate
atac drone ucrainene centru logistic al Wildberries rusia
Ucraina a atacat depozite Wilberries în Rusia aflate peste 1.600 km de linia frontului
avion f-16
Mesajul NATO despre drona doborâtă în România. Alianța transmite că o anchetă este în desfășurare
masina a politiei italiene pe care scrie carabinieri
O româncă de 35 de ani a fost ucisă în Italia. Cine este principalul suspect și ce spun prietenii victimei
Recomandările redacţiei
fed conferinta bolojan fibra guvern 110725 fo guv 2_25461
Guvernul, acuzații la adresa PSD după ce a atacat în instanță 12...
NATO sign, installed on Izvor Street at the intersection by the Ministry of National Defence building, Bucharest, Romania
România, punct strategic pe harta NATO: o fabrică de la Brașov va fi...
ciocanel justitie
„Nu puteam să iau o sancțiune mai ușoară”. Judecătoarea care a...
cseke attila sustine o conferinta de presa
Cum s-ar putea modifica sporurile din Sănătate și ce alte schimbări...
Ultimele știri
Radu Miruţă explică de ce nu e aer condiționat în 60% din trenurile din România și anunță soluții
Diana Buzoianu: „Strategia privind biodiversitatea va fi depusă în Parlament. PSD riscă să blocheze un miliard de euro din PNRR”
Simion îl avertizează pe Grindeanu: Să aibă grijă la ce susţine în spaţiul public. Noi, din eleganţă, nu spunem mai multe
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zendaya, în cea mai nonconformistă ținută, inspirată din universul "Spider-Man". Povestea din spatele rochiei...
Cancan
Mesajul de ADIO al Oanei Adiaconiței. Ce a scris pe Facebook, cu câteva ore înainte să moară 🥲
Fanatik.ro
Privatizare mascată în inima Bucureștiului. Cum au ajuns terenurile statului de la Sala Polivalentă să fie...
editiadedimineata.ro
Boom-ul AI face gazul natural să redevină popular, în ciuda îngrijorărilor legate de mediu
Fanatik.ro
Gigi Becali, tun de 15 milioane de euro înaintea returului cu Auda. Ce mega-afacere a încheiat patronul FCSB
Adevărul
Moment tensionat pe Transfăgărășan. Un urs s-a apropiat la numai câțiva centimetri de un turist
Playtech
De ce nu vedem pui de porumbel pe stradă. Misterul, explicat de specialiști
Digi FM
Paula Badosa vorbeşte despre relaţia „toxică” cu fostul ei iubit, Stefanos Tsitsipas: „Astăzi mă simt din nou...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză de proporții! Denis Drăguș a luat decizia
Pro FM
Ce crede Elizabeth Hurley despre Miley Cyrus. Actrița trăiește o poveste de dragoste cu tatăl artistei, Billy...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Christopher Nolan nu și-a construit succesul singur. Cine este Emma Thomas, femeia care i-a fost alături la...
Adevarul
Rheinmetall, în dificultate: Germania plănuiește să reducă bugetul pentru muniție. „Nici măcar guvernul...
Newsweek
Vești rele. Graficul care arată când ar putea crește vârsta de pensionare. Vor fi 1.000.000 de noi pensionari
Digi FM
Premieră mondială în medicină: o femeie nevăzătoare și-a recăpătat vederea după un transplant fără precendent
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Pământul nu mai poate ține pasul cu modul în care folosim resursele". Omenirea a depășit deja limitele pe...
Digi Animal World
A vrut să-și revadă casa copilăriei pe Google Maps, dar a avut parte de o surpriză emoționantă: „A fost ca și...
Film Now
Fiica lui Tom Cruise și a lui Katie Holmes a renunțat oficial la numele tatălui. Cum se numește acum Suri...
UTV
Cum arată Andreea Ibacka în costum de baie, la 40 de ani. „Acum să vă prefaceți că n-ați dat zoom”